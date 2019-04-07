لافروف يجدد الدعوة لتفكيك "الركبان"... الأمم المتحدة ستعقد المؤتمر الوطني الليبي رغم التصعيد

تناول برنامج "عالم سبوتنيك" اليوم دعوة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تفكيك مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، وتأكيد الأمم المتحدة على عقد المؤتمر الوطني بشأن الانتخابات الليبية في موعده رغم التصعيد العسكري، وكذلك دعوة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العراق إلى إخراج القوات الأمريكية من البلاد على وجه السرعة.

© AFP 2019 / Khalil Mazraawi لافروف حول مخيم الركبان: يجب التخلص من الاحتلال الأمريكي في هذه المنطقة

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تفكيك مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، مشددا على ضرورة التخلص من الاحتلال الأمريكي هناك.

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم في عمّان، على استعداد روسيا "لبحث الخطوات الرامية لإخراج اللاجئين من هذا المخيم"، لافتاً إلى أن غالبية قاطني المخيم يرغبون بالعودة لديارهم.. مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية هناك غير مقبولة".

وقال رئيس المركز الثقافي العربي الروسي مسلم شعيتو إن زيارة لافروف لمصر والأردن، تُعد تكملة لمسار العلاقات المتصاعد إيجابيا بين مصر وروسيا تحديدا، لما تراه روسيا من دور مهم ومحوري لمصر في قضايا المنطقة، يحل من وجهة النظر الروسية محل الدول التي تحاول لعب دورا في الشرق الأوسط عبر تدخلها".

وأكد شعيتو أن روسيا تقدم الدعم للأردن سواءً لوجيستيا أو تقنيا أو أمنيا وحتى اقتصاديا، لحل أزمة مخيم الركبان التي يعاني منها الأردن بشكل واضح أيضا وفق قوله.

الأمم المتحدة تقول إنها ستعقد المؤتمر الوطني في ليبيا رغم تصعيد القتال

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI البعثة الأممية في ليبيا تدعو الأطراف العسكرية لهدنة من الساعة 4 إلى 6 مساءا

قال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، إن المنظمة الدولية عازمة على عقد المؤتمر الوطني بشأن الانتخابات المحتملة في ليبيا في موعده رغم زحف قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس في تصعيد للصراع هناك.

وأضاف إنه يبذل جهودا مضنية لمنع خروج الأزمة الجديدة عن السيطرة، مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن هذا العمل السياسي بسرعة".

وفي هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد العزيز أغنية "إن إصرار الأمم المتحدة على عقد المؤتمر الوطني في ليبيا رغم تصعيد القتال، هو أمر له علاقة بفصل العملية السياسية عن العملية العسكرية، حيث أن العمليات العسكرية وحدها لن تحل المشكلة القائمة الآن في ليبيا بين الفرقاء الليبيين".

وأشار أغنية أن الجميع يطلب من هؤلاء الفرقاء الجلوس في لقاء جامع حتى وإن أظهروا احتكامهم إلى الانتخابات أو المحاصصة بين الفصائل.

خامنئي يحث بغداد على إخراج القوات الأمريكية من العراق سريعا

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة العراقية إلى إخراج القوات الأمريكية من البلاد على وجه السرعة، متهما الولايات المتحدة بعرقلة الديموقراطية في العراق.

وأضاف خامنئي، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس السبت، إن "العلاقات بين العراق وإيران تتجاوز علاقات تربط بلدين جارين".

قال القيادي في تيار الأعيان العراقي ورئيس مركز الكلمة للدراسات والتحليل السياسي مهدي خزعل إن دعوة خامنئي لبغداد بإخراج القوات الأمريكية من العراق دعوة جدية وصادقة ولا تأتي من فراغ بل تأتي من رؤية خامنئي للولايات المتحدة الأمريكية أن وجودها تسبب في خراب المنطقة العربية وما حدث في كثير من دول الجوار، فهذه الدعوة يجب أن تأخذها العراق بعين الاعتبار وبشكل جدي خاصة أن هناك كتلا سياسية عراقية أخذت على عاتقها إخراج القوات الأمريكية من العراق.