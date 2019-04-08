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17:01 08 أبريل/ نيسان 2019
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    عالم سبوتنيك

    بوتين يلتقي أردوغان في موسكو...والحكومة الليبية المؤقتة تدعو روسيا للتدخل العاجل لحل الأزمة في البلاد

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: بوتين يلتقي أردوغان في موسكو والوضع في سوريا يتصدر المباحثات؛ الحكومة الليبية المؤقتة تدعو موسكو للتدخل العاجل لحل الأزمة في البلاد، وحكومة الوفاق تعلن إطلاق عملية "بركان الغضب" لتطهير المدن الليبية؛ الحرس الثوري الإيراني يحذر واشنطن من إدراجه على قوائم الإرهاب.

    بوتين يلتقي أردوغان في موسكو والوضع في سوريا يتصدر المباحثات

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    قبيل توجهه إلى موسكو... أردوغان يكشف عن عملية عسكرية محتملة في سوريا
    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم بحث التحضيرات للعملية العسكرية في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته إلى موسكو اليوم الاثنين.

    وأضاف أردوغان، أن أنقرة "أنهت التحضيرات للعملية العسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن هذه العملية ستكون على طاولة المباحثات في موسكو".

    قال مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بموسكو،  د. رائد جبر، إن لقاء أردوغان وبوتين اليوم، يهدف في المقام الأول للتوافق على آلية العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا، و كذلك حسم الموقف في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، خاصة أن هذا اللقاء يأتي بعد حسم الانتخابات التركية.

    وتوقع، جبر أن يتم الاتفاق بين موسكو وأنقرة، على عناصر تحرك مشتركة في ضوء هذا الواقع الجديد.

    وحول حدود الموافقة الروسية على العملية العسكرية، قال جبر إن موسكو "لن توافق على توسيع دائرة النفوذ التركي على حساب المناطق التي يسيطرعليها المكون الكردي، لكن الدعم الأساسي سيكون لحسم الموقف في إدلب"، مشيرا إلى أن موسكو قد توافق على عملية عسكرية محدودة ودقيقة  في هذا الإطار.

    من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى حامد أوغلو، إن الحشود التي جهزتها تركيا للقيام بعملية عسكرية، ستكمل مهمتها وهي تهدف لطمأنة الجانب التركي، مشيرا إلى أن زيارة أردوغان الحالية لموسكو تهدف إلى تحديد ملامح هذه العملية.

    وحول الرفض الأمريكي لهذا العملية، قال أوغلو إن تجربة أنقرة في عملياتها داخل سوريا، هي التنسيق الدائم مع الطرف الروسي وليس الطرف الأمريكي، لذا فإن الاتفاق على ماهية وحجم العملية العسكرية التركية المرتقبة في سوريا سيكون مع موسكو وليس واشنطن، وإن كان هذا سيقابل بالانزعاج من واشنطن إلا أنها ستقبل به في النهاية.

    الحكومة الليبية المؤقتة تدعو موسكو للتدخل العاجل لحل الأزمة في البلاد

    عبد الهادي الحويج
    CC BY-SA 4.0 / wikipedia
    وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: معركة الجيش الليبي هي معركة الليبيين والعالم
    ناشد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، روسيا بأن تقوم برعاية مشروع مصالحة في ليبيا على غرار لقاء سوتشي لحل الأزمة في سوريا.

    وأضاف الحويج، في لقاء خاص مع راديو "سبوتنيك": إن "روسيا دولة محورية، مناشدا إياها أن ترعى مشروع المصالحة الوطنية كما رعت سوتشي في الأزمة السورية.

    وأكد  الحويج، "وجود تواصل مع روسيا عن طريق وزارة الخارجية".

    حكومة الوفاق تعلن إطلاق عملية "بركان الغضب" لتطهير المدن الليبية

    ليبيا، طرابلس
    © Sputnik . فلاديمير فيدورينكو
    أكاديمي ليبي يكشف دور قوات "أفريكوم" في طرابلس
    أعلن الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي الليبي، محمد قنونو، انطلاق عملية "بركان الغضب" ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

    وأضاف أن الهدف من العملية هو تطهير جميع المدن الليبية من كافة الخارجين على الشرعية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة.

    قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، إن "الجيش الليبي وصل إلى مشارف طرابلس فى عمليته الهادفة للقضاء على الإرهاب، مضيفا أن الميليشيات التى يواجهها الجيش لن تستسلم بسهولة لأنها مستفيدة من العاصمة طرابلس.

    وحول نزوح المدنيين، أوضح المريمى أن الجيش خاطب الأهالى منذ البداية للإبتعاد عن  مناطق الاشتباكات، مشيرا إلى أن هناك مناطق آمنة بالإمكان الذهاب إليها حتى يتم القضاء على الجماعات الإرهابية على حد وصفه.

    من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيبانى، إن تأخير الجيش  الليبي فى حسم المعركة في طرابلس هو نوع من الـتأخير التكتيكى.

    وعن ردود الفعل الدولية حول تحرك الجيش الليبى نحو طرابلس، أكد الشيبانى أنها نوع من المناورات السياسية، لافتا إلى أن تحت الطاولة يختلف عما يعلن من تصريحات، كما أن المجتمع الدولى ليس متفقا على رأى واحد حول ما يحدث فى ليبيا.

    الحرس الثوري الإيراني يحذر واشنطن من إدراجه على قوائمها للإرهاب

    قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
    © AP Photo / UNCREDITED
    أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
    هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري،  بأن الجيش الأمريكي لن ينعم بالأمن في منطقة غرب آسيا، إذا أقدمت واشنطن على إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. 

    وأضاف جعفري، إنهم "سيتخذون إجراءات مضادة وفقا لسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذا قام الأمريكيون بهذه الحماقة بتعريض الأمن القومي الإيراني للخطر".

    قال الخبير في الشؤون الإيرانية د. حكم أمهز، إن وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب  يعني استهداف الأمن  القومي الإيراني لأن الحرس الثوري  جزء لا يتجزأ من المؤسسات العسكرية الإيرانية الرسمية.

    وأشار إلى أن هناك مشروع قانون تم التصديق عليه من أعضاء البرلمان الإيراني بوضع  الجيش والمواقع الأمريكية  على لائحة الإرهاب أيضا.

    وقال إن استهداف القواعد الأمريكية لا يعني أن تقوم إيران بحرب، إلا إذا كانت هناك ظروف تفرض عليها ذلك، ولكنها في البداية ستستخدم كل الوسائل لتجاوز هذه المشكلة.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا اليوم, إيران, تركيا, ليبيا, سوريا, روسيا
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