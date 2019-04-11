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17:31 11 أبريل/ نيسان 2019
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    عالم سبوتنيك

    الجيش السوداني يطيح بالبشير... وآخر تطورات معركة طرابلس... وأنقرة تلوح بمزيد من "إس-400"

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة اليوم: الجيش السوداني يعزل البشير ويعطل العمل بالدستور ويعلن فترة انتقالية مدتها عامان؛ وتطورات المعارك في طرابلس وفرنسا تسقط بيانا أوروبيا يطالب حفتر بوقف زحفه على العاصمة؛ أنقرة تلوح بمزيد من "إس-400" إذا رفضت واشنطن تزويدها بباتريوت و"إف-35".

    الجيش السوداني يعزل البشير ويعطل العمل بالدستور ويعلن فترة انتقالية مدتها عامان

    عمر البشير والجيش السوداني
    © AP Photo / Nasser Nasser
    حسن رزق: أستبعد وجود مفاوضات مع البشير
    أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا ، بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.

    وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسين في جميع أنحاء البلاد، وأضاف أنه تم تعطيل الدستور، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات ومجلس الوزراء  وتشكيل مجلس عسكري  انتقالي، كما طمأن عوض بن عوف دول العالم بالالتزام بالاتفاقات الدولية.

    وفى هذا الإطار قال حسن رزق نائب رئيس حزب الإصلاح الآن والأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغيير إن زمام الأمور الآن فى السودان بيد قيادة الجيش السودانى ومعه قوات الدعم السريع وجهاز الأمن الوطنى وهى الجهات الثلاث التى تحالفت مع بعضها البعض وأطاحت بعمر البشير ونظام حكمه.

     وأرجع رزق التأخر فى إصدار البيان حسب  التسريبات التى وصلت إليه من قيادات الجهات الثلاث المجتمعة الآن فى مقر قيادة أركان الجيش إلى الرغبة فى إحداث توازنات ما لا بد منها فى هذه المرحلة تمثل فيها قيادات الجيش والجهات المناطقية الأخرى مثل دا رفور وكردفان وغيرها. واستبعد حسن رزق أن يكون هناك مفاوضات من أى نوع مع البشير، مشيرا إلى أن عمر البشير لم يعد موجودا على قيد الحياة السياسية ولم يعد رئيسا للسودان ولا حزبه ولا طاقم حكمه. 

    تطورات المعارك في طرابلس وفرنسا تسقط بيانا أوربيا يطالب حفتر بوقف زحفه على العاصمة

    سيف الإسلام معمر القذافي‎
    © AP Photo / Ben Curtis
    الفريق السياسي لسيف الإسلام يعلق على قضية أموال القذافي في جنوب أفريقيا
    نقلت  وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن فرنسا عطلت صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يدعو خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، لوقف زحف قواته على العاصمة طرابلس

    وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن موقف الاتحاد موحد في الدعوة إلى هدنة والعودة إلى الدبلوماسية في ليبيا، رغم فشل المسودة.

    ميدانيا  شهدت محاور القتال أمس وخاصة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس معارك ضارية بين القوات التابعة لحفتر  وتشكيلات المجلس الرئاسي، وتبادل الطرفان السيطرة على مواقع ومعسكرات هامة.

    وفى هذا الإطار قال  قال الباحث القانونى والمحلل السياسى,محمود اسماعيل, إن المشير خليفة حفتر قد خسر المعركة، خاصة أنه قد تم أسر أكثر من 250 من جنوده ، مضيفا ان لدي الجيش مشكلة فى الناحية اللوجيستية وإيصال الإمدادات.

    وأضاف اسماعيل أن القوات الموجودة حاليا على تخوم العاصمة من مصراتة والزنتان وغيرها استطاعت ان تصد هجمات الجيش   

    وعن حركة النزوح فى طرابلس  أكد اسماعيل أنه متواجد فى العاصمة ولايوجد نزوح فيها ولكن قد يكون هناك نزوح فى مناطق الاشتباكات حول العاصمة.

    من جانبه قال الباحث في الشأن الليبي، على طرفاية، "إن خطوة فرنسا بإسقاط بيان أوروبى يدعو حفتر لوقف زحفه على طرابلس، يأتي بسبب حرص فرنسا على استقرار ليبيا لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى البحر المتوسط ولوجود مجموعات إرهابية فى منطقة الساحل، مضيفا أن ليبيا أصبحت ساحة  مفتوحة لدول العالم التى تتعامل مع الأزمة فى ليبيا حسب مصالحها، الأمر الذى يؤثر على استقرار ليبيا، مشيدا بالدور الروسي فى هذا الصدد الذى يبدو أكثر اعتدالا من الدول الأخرى.

    وأوضح طرفاية أن الجيش الليبى لايعتمد على فرنسا بشكل رئيسى ولكن يعتمد على الدور السياسى لفرنسا، لافتا إلى أن الجيش الليبى أحكم قبضته على تخوم العاصمة والسيطرة عليها هى مسألة وقت ، حيث يعمل على جر الميليشيات المسلحة إلى تخوم العاصمة حتى لايعرض المدنيين لأى خطر.

    أنقرة تلوح بمزيد من "إس 400" في حال رفض واشنطن بيعها "باتريوت" و"إف — 35"

    منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في الحقل العسكري كاداموفسكي في منطقة روستوفسكايا أوبلست، روسيا
    © Sputnik . Sergey Pivovarov
    عقوبات أمريكية تهدد تركيا ومصر بسبب صفقات الأسلحة الروسية
    لوحت تركيا بأنها ستوسع مشترياتها من منظومات الدفاع الجوية الروسية "إس 400" في حال رفضت واشنطن بيعها منظومة "باتريوت"، وستبحث أيضا عن بدائل إذا لم تستلم طائرات "إف 35".، كما أكد  الرئيس التركى  رجب طيب أردوغان أن موعد تسليم منظومة "إس-400" للدفاع الصاروخي الروسية لتركيا قد يتم تقديمه من يوليو القادم.

    وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "إذا لم ترغب الولايات المتحدة ببيعنا منظومات الدفاع الجوية باتريوت يمكننا مستقبلا الحصول على منظومة ثانية ونظام دفاع جوي آخر… وإن لم تستلم تركيا طائرات إف 35 الأمريكية، فسيتعين علينا تلبية احتياجاتنا من مصدر آخر إلى حين صناعة مقاتلاتنا بنفسنا"

    وفى هذا الإطار قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء، أمين حطيط: "بعد تلويح  أنقرة بمزيد من "إس 400" في حال رفض واشنطن بيعها "باتريوت" و"إف —  35" ، فإن واشنطن ستكون مخيرة بين وضعيتين ، إما أن تبادل أنقرة برد جذرى يتعلق بالتسليح بشكل عام والامتناع عن هذا الأمر، وهذا سينعكس سلبا على العلاقة العسكرية التركية الأمريكية وكذلك العلاقة العسكرية بين تركيا وحلف الناتو ، وهذا الخيار إذا اعتمدته أمريكا لن يكون سهلا ، مضيفا ،أما الخيار الثانى فهى محاولة الرد خارج النطاق العسكرى والضغط الاقتصادى والمالى، مشيرا إلى أن الرد قد يكون مدموجا بين الخيارين دون أن يكون هناك إفراط فى اعتماد أى منهما, مثل التلويح بإلغاء الصفقات دون القيام بهذه الخطوة.

    وأوضح حطيط أن أمريكا عندما ترفض امتلاك تركيا "إس —  400"، فهذا نوع من السلوك السلبى ضد روسيا ،حيث إن أمريكا تتخوف من الترويج للسلاح الروسى الذى يكتسب سمعة عالمية تتقدم فى بعض الجوانب على نظيره الأمريكي.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, تركيا, السودان, ليبيا
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