اتفاق بين واشنطن وأنقرة حول شمال سوريا... البرلمان المصري يصوت على التعديلات الدستورية

مواضيع اليوم: الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس مدني مؤقت؛ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يعلن أن بلاده تعمل مع تركيا لإعلان منطقة آمنة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي؛ البرلمان المصري يصوت على تعديلات دستورية جوهرية.

الاتحاد الافريقي يمهل المجلس العسكري الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية والا يسقط عضوية السودان

© REUTERS / STRINGER استجابة للمحتجين... المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام

وتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس مدني مؤقت

لوح الاتحاد الأفريقي، بإمكانية تعليق عضوية السودان، إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما.

وأفاد مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان، أنه "إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي عزل الرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري. وأعرب الاتحاد عن تأييده لمطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة مدنية.

هذا ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس مدني مؤقت مؤكدا أنه سيستمر في الاعتصام حتى تنفيذ مطالب الثورة.

وشكل المعتصمون السودانيون المرابطون امام قيادة الجيش السوداني حلقات حول منطقة الاعتصام لمنع قوات الجيش من فضه بالقوة.

وقالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، د. هبه البشبيشي، لعالم سبوتنيك إن "المجلس الانتقالي في السودان سوف يرد على التحذير الذي أصدره بيان مجلس الأمن والسلم داخل الاتحاد الأفريقي"، موضحة أنه "إجراء تلقائي داخل الاتحاد الأفريقي للدول التي يحدث فيها نوع من أنواع ترك السلطة بصورة فجائية عقب ثورات أو تحرك مجتمعي".

وذكرت أنه "يمكن تفعيل مد مدة تعليق نشاطات السودان حتى تستقر الأوضاع في ظل عدم كفاية 15 يوما لكن هو رد فعل طبيعي داخل منظمة دولية كالاتحاد الأفريقي".

المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يعلن أن بلاده تعمل مع تركيا لإعلان منطقة آمنة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي

© Sputnik . Ilya Pitalev لافروف يناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسوريا

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن بلاده تعمل مع تركيا على إعلان منطقة آمنة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي شمالي سوريا، لتبديد مخاوف أنقرة الأمنية. وقال جيفري في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي المشترك الـ37، الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي في واشنطن، إن بلاده تتفهم قلق تركيا تجاه الحزب الديمقراطي.

وأشار إلى أن الشراكة الجيواستراتيجية المهمة، كانت ولا تزال موجودة بين واشنطن وأنقرة، وشدد على ضرورة تنفيذ الكثير من أجل العملية السياسية في سوريا.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، طه عودة أوغلو، أن "التصريحات الأمريكية بشأن تشكيل منطقة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي "خطوة إلى الأمام في مسار العلاقات التركية الأمريكية في ظل اتهامات انقرة لواشنطن طيلة الفترة الماضية المماطلة وخاصة فيما يتعلق بدعمها لقوات سوريا الديموقراطية".

وأوضح أن "واشنطن الآن بدأت تتفهم المخاوف التركية من جهة، وأيضا التقارب التركي مع روسيا وما يخص منظومة إس — 400 كان له تأثير كبير على الحليف الأمريكي"، مشيرا إلى أن "أنقرة ترجمت ذلك على أرض الواقع وفتحت خطا مع دول كبرى كروسيا واستطاعت أن تعقد اتفاقيات عسكرية كل ذلك ساهم في دفع الولايات المتحدة للعمل على احتواء أنقرة وعدم إزعاجها خاصة موضوع الوحدات الكردية".

البرلمان المصري يصوت على تعديلات دستورية جوهرية

© REUTERS / Carlos Barria البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية تزيد مدة الرئاسة وتسمح للسيسي بالترشح لمرة ثالثة

يصوت البرلمان المصري، في جلسته العامة على التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنته التشريعية في صيغتها النهائية. وأكد رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن البرلمان سينتهي اليوم الثلاثاء، من التصويت على الصيغة النهائية للتعديلات دون الحاجة للانعقاد غدا الأربعاء.وتتضمن التعديلات في أبرز نقاطها، تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على آلا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة. وأضيف لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، بدلا من أربع سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من ست سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.كما تضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضو، إلى 450 عضو، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 في المائة من الأعضاء، وإضافة غرفة للبرلمان باسم مجلس الشيوخ ليضم 180 عضوا.

وقال عضو مجلس النواب المصري، محمد أبو حامد، لـ"عالم سبوتنيك" إن جلسة البرلمان المصري للتصويت على التعديلات الدستورية من المقرر أن يعرض فيها تقرير اللجنة التشريعية والدستورية ، ثم سيفتح نقاش حول ما ورد في التقرير ثم التصويت .

وأشار أبو حامد إلى أن التصويت المبدئي على التعديلات الدستورية كان 485 نائبا داعما للتعديل و16 نائبا ما بين رافض ومتحفظ ، لذلك فمن المتوقع ان تكون التعديلات مدعومة بشكل كبير من النواب فى جلسة اليوم ، مضيفا أن الجدل حول بعض مواد التعديلات الدستورية ، قد حسم بخروج تقرير اللجنة التشريعية والدستورية ، حيث كان هناك نقاشات دقيقة جدا حول بعض المواد الخاصة بالسلطة القضائية إلا أنه تم التوافق فى النهاية.

وأوضح عضو مجلس النواب المصري, أن التقرير النهائي متأثر بالآراء التي عرضت فى الحوار المجتمعي ، لافتا إلى أن التصويت سيكون على كل المواد مرة واحدة.

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