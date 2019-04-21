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18:07 21 أبريل/ نيسان 2019
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    عالم سبوتنيك

    روسيا تستأجر ميناء طرطوس السوري لمدة 49 عاما والجيش الليبي يوسع نطاق سيطرته

    عالم سبوتنيك
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    روسيا تستأجر ميناء طرطوس السوري لمدة 49 عاما والجيش الليبي يوسع نطاق سيطرته جنوب طرابلس و قوات الوفاق تستعد لهجوم جديد والسلطات السودانية تعتقل عددا من كبار مسؤولي الحزب الحاكم سابقا.

    روسيا تستأجر ميناء طرطوس السوري لمدة 49 عاما

    احتفال البحرية الروسية في قاعدة طرطوس
    © Sputnik . Morad Saeed
    سياسي سوري: تأجير ميناء طرطوس لروسيا ستكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد السوري
    صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بعد اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد بأن ميناء طرطوس في سوريا سيتم تأجيره إلى روسيا لمدة 49 عامًا للنقل والاستخدام الاقتصادي خلال الأسبوع المقبل.

    وأعرب بوريسوف لبرنامج "عالم سبوتنيك" عن، اعتقاده أن هذه الخطوة سوف تعطي ديناميكية جدية للتجارة المتبادلة، معربا عن أمله أن تكون هذه الخطوة لصالح الاقتصاد السوري أولاً".

    اعتبر الخبير في الشئون الروسية والسورية "أسامة سماق" إن مسألة تأجير مرفأ طرطوس السوري لروسيا خطوة عقلانية ومفيدة وستكون لها عوائد إيجابية على الإقتصاد السوري في إطار تحريكه وانتشاله من حركة الجمود التي يعيشها الإقتصاد السوري بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية على سوريا منذ ثماني سنوات.

    وأضاف أن "تأجير هذا المرفأ لروسيا يُعد بمثابة فتح نافذة معقولة وجيدة لقطاع الأعمال مع روسيا والعالم وتحديدا الدول الأوروبية المتشاطئة مع سوريا على البحر الأبيض المتوسط، كما أن حركة السفن في هذا الميناء ستزيد من التجارة البينية بين سوريا ودول العالم بواسطة روسيا".

    الجيش الليبي يوسع نطاق سيطرته جنوب طرابلس وقوات الوفاق تستعد لهجوم جديد

    أفاد تلفزيون RT  بأن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بسطت سيطرتها على منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

    قوات ليبية بالقرب من طرابلس
    © REUTERS / HANI AMARA
    مصادر: اشتباكات هي الأعنف بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بمحيط طرابلس
    من جانبها، أكدت شعبة الإعلام التابعة للجيش الليبي أن قوات الجيش، سيطرت على عدة مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة وتواصل تقدمها، مشيرة إلى وصول تعزيزات عسكرية لمختلف المحاور.

    وقال الكاتب الصحفي الليبي، عبدالباسط بن هامل، إن "سيطرة الجيش الوطني على مداخل العاصمة الجنوبية أمر مهم جدا في المرحلة الثانية لعمل القوات المسلحة على الأرض في تطهير المدينة بالكامل".

    وأشار إلى أن "استعادة السيطرة على العزيزية ليست المرة الأولى في إطار تقدم وتراجع القوات المسلحة"، موضحا أن "هناك أماكن أخرى تتقدم فيها القوات المسلحة في طريق المطار، مطار طرابلس الدولي، قويشة، قصر بن غشير، عين زارة ووادي الربيع".

    وأضاف: "توغل الجيش داخل طرابلس سيكون له تكلفة بشرية كبيرة جدا بسبب التكدس الكبير للمدنيين ما يجعل التكلفة باهظة عليهم حال تم قصف هذه المناطق بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة".

    من جهته، قال المحلل السياسي الليبي، أحمد الرواياتي، إن "قوات حكومة الوفاق الوطني تنطلق من حقيقة أنه الجسم السياسي الشرعي الذي يقود هذه القوات التي تناضل ضد قوات اعتداء غاشم متمرد يتمثل في حفتر وتشكيلاته المسلحة الذي يقوم بعمليات تحت شماعة محاربة الإرهاب منذ سنتين".

     وأشار، إلى أن "المجلس الرئاسي يقود هذه العمليات للدفاع عن النفس والشرعية وعن أكثر من مليوني نسمة في العاصمة وخيار ديموقراطي اختاره الشعب الليبي بعد 2011 لا يمكن التفريط فيه بأي شكل كان".

    وأوضح، أن "قوات الوفاق حررت منطقة عين زارة التي كان يحتلها حفتر وتشكيلاته المسلحة والتي تعتبر من ضواحي أو أرياف العاصمة".

    السلطات السودانية تعتقل عددا من كبار مسؤولي الحزب الحاكم سابقا

    مظاهرات السودان
    © Sputnik . UMIT BEKTAS
    "العسكري" في السودان يقيل مسؤولا عينه ليوم واحد… والبرهان يعترف: لم أكن أعرفه
    أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اعتقال عددا من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا الذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر حسن البشير.

    وأضاف، إنه قرر إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.

    في هذا الصدد، قال الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين،"محمد يوسف أحمد"، إن الإعلان عن المقترحات التي تخص أسماء المجلس السيادي المدني سيتم اليوم في تمام السابعة مساءا في مؤتمر صحفي بالخرطوم، مؤكدا أنه تم إبطال ذريعة المجلس العسكري بعدم وجود اتفاق بين المعارضة فيما بينهم على تسمية المجلس السيادي المدني، آملا في قيام المجلس العسكري باستئناف عملية التفاوض مرة أخرى لتحديد عملية التسليم والتسلم للسلطة.

    تقديم: عبد الله حميد ونوران عطالله و هند الضاوي

    إعداد: أيمن سنبل

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    الكلمات الدلالية:
    السودان, ليبيا, سوريا, روسيا
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