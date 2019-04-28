بوتين يعلق على إمكانية القيام بعملية عسكرية في إدلب... وتداعيات اتفاق "العسكري السوداني" والمعارضين

لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ إمكانية أن يشن الجيش السوري عملية عسكرية كبيرة ضد الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، لكنه أكد أن الوقت غير ملائم الآن لأسباب إنسانية.

© Sputnik . Morad Saeed لهذا السبب لا يرتئي بوتين شن عملية عسكرية في إدلب

وقال بوتين، إنه من الضروري أن يُؤخذ في الاعتبار وجود المدنيين الذين يمكن أن يتضرروا خلال العملية العسكرية.

قال رئيس المركز الثقافي العربي الروسي مسلم شعيتو، إن العملية العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في إدلب قادمة لا محالة، لأن روسيا لا توافق على تأجيلها إلى أجل غير معلوم.

واعتبر شعيتو أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن تعد بمثابة رسائل إلى القيادة التركية، وفرصة جديدة لها، لإخراج هذه المنظمات من إدلب، لأنه لا بديل عن تحرير كامل التراب السوري.

المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على تشكل مجلس سيادي مشترك..

اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان "الحرية والتغيير"، من حيث المبدأ على تشكيل مجلس سيادي بتمثيل عسكري و مدني يقود مرحلة انتقالية، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على نسبة التمثيل قي المجلس.

و اقترحت قوى الحرية والتغيير تشكيل المجلس من 8 مدنيين و7 عسكريين، بينما اقترح المجلس العسكري في المقابل، أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من المجلس العسكري.

© REUTERS / STRINGER الناطق باسم تجمع المهنيين: المجلس العسكري كان متمسكا بالسيادة وهذا مرفوض

قال الناطق الرسمي باسم تجمع "المهنيين السودانيين" ، محمد يوسف، إن، اجتماع، أمس، بين المجلس العسكري وقوة الحرية والتغيير تتضمن اتفاقًا مبدئيًا، بأن مجلس السيادة والرئاسة يكون مشتركًا بين الطرفين، بعد أن كان المجلس العسكري متمسكًا بالسيادة خلال العملية الانتقالية لكن هذا مرفوض جملة وتفصيلًأ من قبل قوى الحراك".

وأوضح يوسف في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن النسب لم يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع أمس، لكن من المفترض أن يطرح هذا الملف خلال اجتماع اليوم، بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، لافتًا إلى اتفاق قوى الحراك على أشخاص المجلس الرئاسي من المدنيين، لكن لن يتم إعلانها قبل طرح المجلس العسكري أسماء ممثيله داخل المجلس المشترك.

الصدر يدعو لعدم زج العراق بالصراع الأمريكي الإيراني…

أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قلقه من "تزايد" ما وصفه بـ"التدخلات" في الشأن العراقي الداخلي، داعيا إلى عدم زج بلاده في الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي.

و عرض الصدر 10 مقترحات لتحقيق ذلك، منها انسحاب الفصائل العراقية المسلحة المنتمية للحشد الشعبي وغيرها من سوريا، وإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد في حال زج العراق في هذا الصراع، وإيقاف الحرب في البحرين واليمن وسوريا، كما اقترح "تنحي حكام" تلك البلدان الثلاثة.

قال أحمد محجوب الجبوري، الباحث في العلاقات الدولية، إن "تصريحات مقتدى الصدر تمثل القاعدة الشعبية التي يمثلها الصدر في العراق، فضلًأ عن أنه يشرف على كتلة نيابية مهمة داخل الحياة السياسية، ولذلك فهو يعبر عن قطاع كبير من الشعب العراقي، يرفض الزج بالبلاد في الصراع الأمريكي الإيراني".

واعتبر الجبوري في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "الصدر لم يذهب نحو التأزيم بقدر ما يوجه تصريحات استباقية، لإبعاد العراق عن محور الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، مستبعدًا تعرض الحكومة العراقية لأي أزمة، بسبب تصريحات الصدر، كونها تدرج تحت بند حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور العراقي.