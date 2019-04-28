تسجيل
17:42 28 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    بوتين يعلق على إمكانية القيام بعملية عسكرية في إدلب... وتداعيات اتفاق "العسكري السوداني" والمعارضين

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بوتين يقول إن القيام بعملية عسكرية في إدلب غير ملائم الآن...

    لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ إمكانية أن يشن الجيش السوري عملية عسكرية كبيرة ضد الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، لكنه أكد أن الوقت غير ملائم الآن لأسباب إنسانية.

    الجيش السوري يكتسح معاقل النصرة ويتقدم في ريف ادلب
    © Sputnik . Morad Saeed
    لهذا السبب لا يرتئي بوتين شن عملية عسكرية في إدلب

    وقال بوتين، إنه من الضروري أن يُؤخذ في الاعتبار وجود المدنيين الذين يمكن أن يتضرروا خلال العملية العسكرية.

    قال رئيس المركز الثقافي العربي الروسي مسلم شعيتو، إن العملية العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في إدلب قادمة لا محالة، لأن روسيا لا توافق على تأجيلها إلى أجل غير معلوم.

    واعتبر شعيتو أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن تعد بمثابة رسائل إلى القيادة التركية، وفرصة جديدة لها، لإخراج هذه المنظمات من إدلب، لأنه لا بديل عن تحرير كامل التراب السوري.

    المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتفقان على تشكل مجلس سيادي مشترك..

    اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان "الحرية والتغيير"، من حيث المبدأ على تشكيل مجلس سيادي بتمثيل عسكري و مدني يقود مرحلة انتقالية، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على نسبة التمثيل قي المجلس.

    و اقترحت قوى الحرية والتغيير تشكيل المجلس من 8 مدنيين و7 عسكريين، بينما اقترح المجلس العسكري في المقابل، أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من المجلس العسكري.

    جندي سوداني يقف حذرًا أثناء حضور المتظاهرين مظاهرة احتجاج تطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي خارج وزارة الدفاع في الخرطوم
    © REUTERS / STRINGER
    الناطق باسم تجمع المهنيين: المجلس العسكري كان متمسكا بالسيادة وهذا مرفوض
    قال الناطق الرسمي باسم تجمع "المهنيين السودانيين"، محمد يوسف، إن، اجتماع، أمس، بين المجلس العسكري وقوة الحرية والتغيير تتضمن اتفاقًا مبدئيًا، بأن مجلس السيادة والرئاسة يكون مشتركًا بين الطرفين، بعد أن كان المجلس العسكري متمسكًا بالسيادة خلال العملية الانتقالية لكن هذا مرفوض جملة وتفصيلًأ من قبل قوى الحراك".

    وأوضح يوسف في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن النسب لم يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع أمس، لكن من المفترض أن يطرح هذا الملف خلال اجتماع اليوم، بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، لافتًا إلى اتفاق قوى الحراك على أشخاص المجلس الرئاسي من المدنيين، لكن لن يتم إعلانها قبل طرح المجلس العسكري أسماء ممثيله داخل المجلس المشترك.

    الصدر يدعو لعدم زج العراق بالصراع الأمريكي الإيراني…

    أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قلقه من "تزايد" ما وصفه بـ"التدخلات" في الشأن العراقي الداخلي، داعيا إلى عدم زج بلاده في الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي.

    مقتدى الصدر
    © AP Photo /
    بعد أزمة "تنحي الملك"... مقتدى الصدر يرسل هدية إلى البحرين

    و عرض الصدر 10 مقترحات لتحقيق ذلك، منها انسحاب الفصائل العراقية المسلحة المنتمية للحشد الشعبي وغيرها من سوريا، وإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد في حال زج العراق في هذا الصراع، وإيقاف الحرب في البحرين واليمن وسوريا، كما اقترح "تنحي حكام" تلك البلدان الثلاثة.

    قال أحمد محجوب الجبوري، الباحث في العلاقات الدولية، إن "تصريحات مقتدى الصدر تمثل القاعدة الشعبية التي يمثلها الصدر في العراق، فضلًأ عن أنه يشرف على كتلة نيابية مهمة داخل الحياة السياسية، ولذلك فهو يعبر عن قطاع كبير من الشعب العراقي، يرفض الزج بالبلاد في الصراع الأمريكي الإيراني".

     واعتبر الجبوري في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "الصدر لم يذهب نحو التأزيم بقدر ما يوجه تصريحات استباقية، لإبعاد العراق عن محور الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، مستبعدًا تعرض الحكومة العراقية لأي أزمة، بسبب تصريحات الصدر، كونها تدرج تحت بند حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور العراقي.

    انظر أيضا:

    لهذا السبب لا يرتئي بوتين شن عملية عسكرية في إدلب
    الجيش السوري يحبط هجوما للنصرة وطائراته تدك مواقع المسلحين جنوب إدلب
    لافرينتيف: تم التحقق من العمليات العسكرية في إدلب والضربات ضد الإرهابيين مستمرة
    دمشق: إدلب ستعود إلى سوريا سواء سلما أو حربا... والقوات الأمريكية ستخرج حتما
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تجمع المهنيين, فلاديمير بوتين, مقتدى الصدر, السودان, العراق, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الخارجية الروسية تصف اجتماع بوتين مع كيم جون أون بـتصحيح الأخطاء الأمريكية
    اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون هو "تصحيح للأخطاء الأمريكية"
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك