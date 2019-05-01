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17:39 01 مايو/ أيار 2019
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    عالم سبوتنيك

    الجيش السوري يتحضر لمعركة إدلب بتعزيزات عسكرية على حدودها

    عالم سبوتنيك
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    أرسل الجيش السوري تعزيزات باتجاه ريف محافظة إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وسط تقارير عن تحضيره للزحف على المنطقة "منزوعة السلاح.

    وكشفت مصادر أن مجموعات من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه أطلقت العديد من القذائف الصاروخية على بلدة سلحب ومدينة محردة بريف حماة الشمالي ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر العديد من المنازل.

    جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"جبهة النصرة" غربي حلب
    وتكبدت العناصر الإرهابية  بالنسبة لـ"النصرة" وحلفائها حيث تكبدوا خسائر بشرية فادحة بغارات الطيران الحربي والضربات الصاروخية والمدفعية، لخرقهم المتكرر لـ"اتفاق إدلب" واتخاذهم من المنطقة "منزوعة السلاح" منصة للاعتداءات المتكررة على مدن حماة وقراها الغربية ونقاط الجيش المثبتة بمحيط المنطقة المذكورة للمراقبة.

    قال اللواء دكتور محمد عباس، الخبير العسكري الاستراتيجي السوري، إن "هناك تعزيزات عسكرية بالفعل على مشارف إدلب، والقوات المسلحة جاهزة للعملية منذ فترة طويلة، ولكن المسألة لا تتعلق بالجاهزية العسكرية، بل هناك ثلاث عقبات تعرقل تحرير هذه المنطقة".

    وأوضح عباس في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "هناك ثلاث عقبات تعرقل الحسم العسكري في مدينة إدلب، أولها البعد الإنساني وحرص الدولة السورية على استعادة إدلب بدون القوات المسلحة والعمل العسكري، ثانيًا هناك قوات بديلة داخل إدلب تجهز الأن، لفبركة الكيماوي، وقتل عدد كبير من المدنيين، لتقليب الرأي العام الدولي على سوريا، وثالثًا مراوغة تركيا ومحاولات إظهار نفسها أمام العالم، بأنها من تحمي الشعب السوري في إدلب، لذلك تحاول سوريا أولًا استعادة المدينة بالحوار والتنسيق مع أصدقاءها الروس، لكن عندما ينفذ صبر السوريين فقواتهم المسلحة جاهزة".

     إدارة ترامب تعتزم تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية

    وأعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا أجنبيا، وقالت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض سارة ساندرز، إن "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن الوطني وزعماءِ المنطقة الذين يشاركونه القلق"، مشيرة إلى أن ضم الجماعة للقائمة "يأخذ مساره في داخل الدوائر الداخلية لصنع القرار".

    مؤيدو حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية
    © REUTERS / KEMAL ASLAN
    حزب أردوغان: ترامب يريد تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية بطلب من السيسي
    وسيسمح ضم الإخوان المسلمين لقائمة الجماعات الإرهابية للمسؤولين الأمريكيين بفرض عقوبات على أي شخص أو جماعة على صلة بها.

    وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة ترامب تعمل على دراسة تصنيف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية. وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض أصدر تعليماته لمسؤولين في الخارجية الأميركية والأمن القومي لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة، بعد زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البيت الأبيض في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

    قال الدبلوماسي السابق والخبير بالشؤون الامريكية، مسعود معلوف، إن "إدارة الرئيس الأمريكي لها الكثير من المفاجآت فيما يخص الشرق الأوسط والتي أثبتت أن ليس لديها استراتيجية واضحة المعالم للقضايا الدولية والشرق الأوسط خصوصا".

    وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي "منذ ترشحه للرئاسة في آب/ أغسطس 2015 بدأ معركته الانتخابية بالتركيز على المسلمين بصورة سلمية واقترح منذ ذلك الحين منعهم من القدوم للولايات المتحدة وبعد الرئاسة اتخذ قرارا بمنع مواطنين ست دول إسلامية من الدخول للبلاد".

    وأوضح أن "الرئيس ترامب من خلال تعاونه الوثيق برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد يكون قضية الإخوان المسلمين ناتجة من هذا التصور الذي يقوم به الرئيس ترامب وإدارته".

    مادورو يعلن فشل الانقلاب وغوايدو يدعو أنصاره لأكبر مسيرة احتجاج في فنزويلا

    قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن المظاهرات التي قادها زعيم المعارضة خوان غوايدو والتي تطورت لتصبح محاولة انقلاب، باءت بالفشل، متهما قوى إمبريالية بمحاولة الهجوم والانقلاب على الحكومة الشرعية من أجل إخضاع فنزويلا.

    الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
    © Sputnik . Stringer
    زاخاروفا: تصريحات بومبيو حول مادورو تشبه إشاعات هروب الأسد من سوريا
    وفي أجرأ خطوة له حتى الآن لكسب تأييد القوات المسلحة ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو أمام قاعدة للقوات الجوية في كراكاس مع عشرات الأفراد من الحرس الوطني. وأثار ذلك احتجاجات عنيفة ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص ولكن دون أي دلالات واضحة على حدوث انشقاق في صفوف قيادة القوات المسلحة.

    ودعا غوايدو الفنزويليين للنزول إلى الشوارع اليوم للمشاركة في مسيرة وصفها بأنها ستكون "الأكبر" في تاريخ البلاد وذلك بعد يوم من دعوته للجيش للإطاحة بالرئيس مادورو.

    قال رئيس جمعية الصداقة اللبنانية الفنزويلية، موريس نهرا، إن "ما حدث أمس، في كاراكاس ليس المحاولة الاولى للولايات المتحدة في مشروعها الخاص، بإسقاط النظام البوليفاري، وسلطته المتمثلة الأن في الرئيس نيكولاس مادورو، فمنذ ثلاث سنوات تشن واشنطن حربًا اقتصادية وسياسية على الشعب الفنزويلي، وصادرت في الفترة الأخيرة —تحت عنوان العقوبات- مليارات الدولارات من أرصدة فنزويلا،  لتضيق الخناق على معيشة الشعب الفنزويلي، وبعد أن فشلت لجأت للمحاولات العسكرية الأن، من خلال صنيعتها خوان غوايدو".

    وعن مصادر قوة خوان غوايدو في الداخل، اعتبر نهرا، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" ، أن "الأزمة لا تنحصر في غوايدو، فما هو إلا شخص اعتمد من الخارج، أي من دوائر واشنطن، التي توعدت علنًا بإسقاط سلطة مادورو، وتعيين سلطة بديلة؛ لتحقيق مطامع في الاحتكارات البترولية الفنزويلية، كونه اكبر احتياطي بترولي في العالم، لذلك ستستمر المحاولات الأمريكية؛ لتحقيق أهدافها بأساليب مختلفة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, فنزويلا, سوريا
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