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    عالم سبوتنيك

    إيران: تحريك حاملة الطائرات الأمريكية حرب نفسية... الحريري: لبنان بعيد عن الإفلاس

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع الحلقة: المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصف إرسال واشنطن حاملة طائرات وقاذفات بأنه حرب نفسية؛ الحريري: لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم الإصلاح يجلب مخاطر؛ غضب في المعارضة التركية بعد قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول.

    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصف إرسال واشنطن حاملة طائرات وقاذفات بأنه حرب نفسية

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © REUTERS / Carlo Allegri
    ظريف يتحدث عن طريقة لبيع النفط الإيراني
    وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران بأنه "حرب نفسية".

    وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران.

    وقال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يوم الاثنين إنه وافق على إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط بسبب "تهديد جاد من قوات النظام الإيراني" وقالت وزارة الدفاع الامريكية إن التحرك جاء استجابة لمؤشرات على تعزيز الاستعداد الإيراني لشن عمليات هجومية على القوات الأمريكية.

    وقال الدكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية إن تحريك الولايات  المتحدة لحاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن إلى مياه البحر الأحمر هو من قبيل الحرب النفسية ليس أكثر ولا يعبر عن تصعيد خطير في الأزمة ، فالأسطول الأمريكي موجود بالفعل في المنطقة.

    وأضاف جابر أن كلام بولتون في هذا السياق يدور حول استفزازات إيرانية متوقعة من قبل إيران ووكلائها وأذرعها في المنطقة وهو كلام لا يتطابق مع سياسة إيران التي يعرفها الجميع فأذرع إيران طويلة وتنفذ مباشرة وقد رأينا ذلك في سوريا  ولفت جابر إلى أن شرارة الحرب إذا اندلعت لا يعلم أحد كيف تنتهي. 

    الحريري: لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم الإصلاح يجلب مخاطر

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    خمسة أسباب تبعد الاقتصاد اللبناني عن شبح الإفلاس
    قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية واقعية لخفض العجز العام سيكون بمنزلة عملية انتحارية بحق الاقتصاد. وأضاف أنه فور إقرار الميزانية الجديدة، فإن المؤسسات المالية سترفع التصنيفات السيادية للبنان، منتقدا الإضرابات الاستباقية لعمال القطاع العام الذين يخشون خفض رواتبهم ومزاياهم.

    في السياق نفسه قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي إن الموظفين قرروا تعليق إضرابهم حتى يوم الجمعة، حيث سيجتمعون فيه للبت في وقف الإضراب أو استئنافه. وكان موظفو البنك قد بدأوا إضرابا عن العمل أمس الاثنين احتجاجا على مقترحات في مسودة الميزانية العامة للبنان ستقلص أجورهم.

    وقال الدكتور غازي وزني الخبير الاقتصادي اللبناني إن رئيس الحكومة يستند في تصريحه بشأن ابتعاد لبنان عن الإفلاس إلى خمس نقاط هي  إقرار خطة الكهرباء ما يؤدي إلى توفير ميلوني دولار من الدعم، وعزم مجلس الوزراء تخفيض عجز الموازنة إلى ما دون 9 بالمئة وفقا لتوصيات "سدر"، والدعم المرتقب من مؤتمر المانحين خلال الأشهر المقبلة وقيمته 11.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع في البنية وجميع القطاعات.

    وأضاف وزني أن لبنان يتوقع موسما سياحيا مميزا في الصيف بعد رفع السعودية الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان بالإضافة إلى الإعلان عن أن لبنان سيبدأ في نهاية 2019 عمليات التنقيب عن النفط في البلوك الرابع شرق المتوسط.

    وحول تخفيض الأجور قال وزني إن هناك موظفين في المؤسسات العامة يحصلون على رواتب مرتفعة وموازنة إصلاحية قد تستلزم خفض تدريجي لبعض هذه الأجور. وشدد الخبير الاستراتيجي على أن الإصلاح يركز على جميع القطاعات لخفض المعدل المرتفع للعجز ويتعين أن تشارك كافة القطاعات ومن بينهم القطاع المصرفي الذي يجب أن يقوم بتخفيض خدمة الدين العام مذكرا بأزمة 2002 عندما أصدر مصرف لبنان سندات خزانة بفائدة صفر بالمئة ، لكنه أكد أن مساهمة القطاع المصرفي يجب أن تكون ضمن سلة متكاملة.

    غضب في المعارضة التركية بعد قرار إعادة الانتخابات في اسطنبول

    زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو
    YouTube.com
    حزب المعارضة يعلن موقفه النهائي بعد قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول
     قررت السلطات في تركيا إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي جرت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما أثار انتقادات واسعة من جانب المعارضة. وكان حزب العدالة والتنمية قد طعن في نتائج الانتخابات، زاعما "وقوع مخالفات" أدت إلى فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

    وقال أكرم إمام أوغلو، الذي أُعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول إن قرار إعادة الانتخابات "خيانة". كما نظمت احتجاجات في المدينة عقب الإعلان عن إعادة الانتخابات والتي تعاد في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

    وقال رئيس تحرير نشرة المشهد التركي ماجد عزام إنها ليست المرة الأولى التي يتم إعادة الانتخابات في تركيا وهذه المرة سبب الإعادة هو المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في دائرة اسطنبول مشيرا إلى أن اللجنة الانتخابية العامة قررت مقاضاة لجنة انتخابات دائرة اسطنبول. 

    وأكد عزام أن قرار لجنة الانتخابات إجرائي وليس سياسي وأن إعادة الفرز اثبتت أن هناك علامات استفهام حول نتيجة الانتخابات في اسطنبول. 

    واتهم عزام المعارضة الموالية لرجل الدين المعارض المقيم في الولايات المتحدة بارتكاب عمل ممنهج للتأثير على نتيجة الانتخابات في اسطنبول، وقال إنها تريد أن تعمل بعقلية اللوبي الذي يؤثر على السياسة دون أن يتحمل تبعاتها. 

    وقلل عزام من أهمية تراجع الليرة الحاد معتبرا أن الضربة التي تلقتها الليرة التركية ما هي إلا "هزة مؤقتة".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك"… 

    الكلمات الدلالية:
    إيران, تركيا, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
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