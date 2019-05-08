تسجيل
16:45 08 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    إيران توقف بعض بنود الاتفاق النووي...هل تنجح واشنطن في زعزعة العلاقة بين بغداد وطهران...ما الهدف من لقاء السراج مع ماكرون

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مواضيع الحلقة: إيران توقف بعض بنود الاتفاق النووي، وروحاني يهدد بتخصيب اليورانيوم إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها؛ بعد زيارة بومبيو للعراق هل تنجح واشنطن في زعزعة العلاقة بين بغداد وطهران؛ المجلس العسكري يحدد نقاط الخلاف مع قوى الحرية والتغيير والانتخابات المبكرة خياره الأخير؛ في ظل التوتر مع فرنسا...ما الهدف من لقاء السراج مع ماكرون.

    إيران توقف بعض بنود الاتفاق النووي وروحاني يهدد بتخصيب اليورانيوم إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © AFP 2019 / Alexander NEMENOV
    ظريف: لقد صبرنا عاما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
    أعلنت طهران وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي، وأبلغت سفراء الدول الملتزمة (روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) بالاتفاق بهذه الخطوة. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن طهران ألغت التزاماتها بشأن كميات اليورانيوم، والمياه الثقيلة، المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

    وأوضح بيان للمجلس أن إيران مستعدة للتراجع وتطبيق التزاماتها الملغاة في حال تأمين مطالبها إزاء الاتفاق النووي، مضيفا أنه في حال لم تنفذ أطراف الاتفاق تعهداتها المصرفية والنفطية فسوف تلغي طهران التزاماتها المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتطوير مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

    وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام، معطيا مهلة ستين يوما، إلى بقية الدول الموقعة على الاتفاق، لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأمريكية.

    قال المحلل السياسي الدكتور عماد أبشانس إن "إيران تريد من دول الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتها بشكل عملي بما في ذلك شراء النفط الايراني وتحويل الأموال حسب الاتفاق وإلا فإنها ستخفض التزاماتها بالاتفاق بشكل تدريجي".

    وأوضح أبشانس أن "إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 % بموجب الاتفاق النووي لكن بموجب الاتفاق تعهدت طهران بالاحتفاظ بنسبة معينة من  اليورانيوم والماء الثقيل وتبيع النسبة الأكبر إلى دول أخرى، إلا أن واشنطن منعت عمليا الدول من شراء اليوارنيوم الإيراني المخصب والماء الثقيل وإيران بدورها علقت بيع هذا المواد الإضافية".

    واعتبر أبشانس أن "الحكومة الإيرانية انتظرت طويلا في القيام بهذه الخطوة وكان يتعين القيام بها منذ عام بمجرد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق لكنها تريثت بسبب تعهد باقي الدول وهي الآن تتهرب من وعودها وقد منحتها إيران مهلة شهرين للتنفيذ".

    بعد زيارة بومبيو للعراق هل تنجح واشنطن في زعزعة العلاقة بين بغداد وطهران

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يحضر الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لهزيمة داعش في بغداد
    © REUTERS / HANDOUT
    عبد المهدي لبومبيو: العراق مستمر بسياسته المتوازنة مع جميع الدول المجاورة بما فيها إيران
    أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استمرار العراق في سياسته المتوازنة مع دول الجوار ومنها إيران، بحسب ما صرح به المكتب الإعلامي في بيان، مشددا على رغبة العراق بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول الجوار والأصدقاء في مختلف المجالات. 

    جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد والتي لم يُعلن عنها مسبقا. وبحث بومبيو مع رئيس الوزراء العراقي وكبار المسؤولين أمن الأمريكيين في العراق وتوضيحَ المخاوف الأمنية الأمريكية في ظل الأنشطة الإيرانية المتزايدة في المنطقة

    قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعراق تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة فهو لا يريد  أن يكون الموقف العراقي رماديا  تجاه ذلك وأيضا  لاستبيان طبيعة  الموقف العراقي تجاه الصراع الذي يمكن أن يتفجر بين الجانبين في أي لحظة  ومحاولة  لاستقطاب العراق في اتجاه الصراع ضد إيران".

    اقرأ أيضا: هل يثير الحشد الشعبي العراقي قلق القوات الأمريكية

    وأكد الشمري أن "إيران  لو شعرت بذلك ستغير رؤيتها تجاه حكومة عبد المهدي"، مشيرا إلى أن "التصريحات الأخيرة لبومبيو تؤكد أن هناك مراقبة دقيقة للأنشطة الإيرانية داخل العراق".

    المجلس العسكري يحدد نقاط الخلاف مع قوى الحرية والتغيير والانتخابات المبكرة خياره الأخير

    متظاهرة سودانية تسير بين الجيش خلال الاحتفالات بعد تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد
    © REUTERS / STRINGER
    إعلان الحرية والتغيير في السودان: رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية "مخيب للآمال"
    بيّن المجلس العسكري الانتقالي في السودان  نقاط الخلاف مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مثمنا وثيقته التي مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة، بحسب ما قال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي.

    وقال الكباشي إن هناك ملاحظات على رؤية "إعلان قوى الحرية والتغيير"، تمثلت في إغفالها مصادر التشريع في البلاد، ومد الفترة الانتقالية أربع سنوات، وتسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ "الأقاليم"، ومنحِ قرار إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء بدل السلطة السيادية، إضافة إلى رفض المجلس خضوع الجيش والأمن للمجالس السيادية، مشددا على أن هناك خيارا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، في غضون 6 أشهر، حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين.

    قال العضو المؤسس بتجمع المهنيين وعضو شبكة الصحفيين السودانيين، حسن فاروق، إن "قوى الحرية والتغيير أصدرت بيانا توضح فيه أن الخلاف بين الجانبين  ليس مجالا للمساومة".

    وأشار إلى أن "ما صدر من المجلس العسكري  هو مماطلة"، موضحا أن "التطويل والالتفاف علي وثيقة قوى الحرية والتغيير والهيكلة والدعوة لمجلس سادي ودستوري وتشريعي كانت واضحة".

    وبيٍّن أن "المجلس العسكري يريد أن يفرض ذلك كأمر واقع بينما ترى المعارضة أنه يجب أن يكون تمثيل العسكريين تمثيلا رمزيا والباقي للسلطة المدنية".

    وتابع أن "التلويح بالانتخابات بعد 6 اشهر هي محاولة يائسة لن تتم". وقال إنه "بعد أن كانت الحوارات في الغرف المغلقة ولا تنفذ أصبح الرد من خلال المكاتبات بين الجانبين".

    في ظل التوتر مع فرنسا… ما الهدف من لقاء السراج مع ماكرون

    فايز السراج
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    ليبيا... السراج يبحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تداعيات "الاعتداء" على طرابلس
    يلتقي رئيس المجلس الرئاسي في حكومة  الوفاق الليبية، فائز السراج، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، في وقت تشعر فيه حكومة السراج بالاستياء مما تراه دعم فرنسا لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

    وذكر مسؤول فرنسي أن فرنسا تدعم السراج وتعارض هجوم حفتر، مشيرا أن القضية ليست البحث عن كبش فداء ولكن معرفة ما ينبغي فعله في هذا الوضع المعقد، مؤكدا أن باريس وروما وبرلين ولندن قامت بالتنسيق هذا الأسبوع بشأن ترتيب زيارات للسراج إلى أنحاء أوروبا في إطار جهود تستهدف التحدث بصوت واحد من أجل إيجاد حل للأزمة بما في ذلك وقف إطلاق النار.

    قال الباحث في العلاقات الدولية، ناصر زهير، إن "رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج يريد عقد صفقة مع فرنسا يضمن من خلالها مصالح فرنسا السياسية والاقتصادية والعسكرية مقابل دعم عسكري".

    وذكر أن السراج "يعول على الدعم العسكري وقد يتمكن من إخراج المليشيات من طرابلس إذا حصل على تدخل عسكري محدود لوقف هجوم حفتر بعدها يمكن أن يتعامل معها"، مشيرا إلى أن "تحرك السراج جاء متأخرا جدا ولن يفيد".

    وأوضح زهير أن "السراج يريد أيضا أن يعرف ما هي التوجهات السياسية الفرنسية حيث يعتقد أنها تدعم المشير حفتر لكنه لا يملك دليلا ملموسا خاصة أن فرنسا تعلن أنها لا تدعم طرف على حساب الأخر".

    وأوضح زهير أن "الخلافات بين فرنسا وايطاليا حول الموقف من ليبيا كبيرة جدا، وهناك تضارب في المصالح خاصة في مجال النفط ولا يمكن تجاوز هذه الخلافات عبر تفاهمات ولن تحل إلا بتنازل طرف للآخر وهذا غير وارد في الوقت الراهن".

    الكلمات الدلالية:
    إيران, العراق, فرنسا, ليبيا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تماثيل بوذا في المدينة القديمة باميان، أفغانستان، عام 2010
    معالم أثرية لم تعد موجودة
    فرنسا تطالب بـ دواعشها مقابل تقديم مساعدات للعراق
    فرنسا تطالب بـ "دواعشها" مقابل تقديم مساعدات للعراق
    مضيق هرمز
    مضيق هرمز... أهم شريان نفطي في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك