الجيش السوري يدخل الحدود الجنوبية لإدلب ..قوى"الحرية والتغيير" بالسودان لن تستأنف المفاوضات إلا بشروط

تتناول حلقة اليوم ثلاثة موضوعات: الجيش السوري يدخل الحدود الإدارية الجنوبية لإدلب رغم تحذيرات أنقرة، قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، لن تستأنف المفاوضات مع المجلس العسكري إلا بشروط، أمريكا تدعو مجدد لمحاسبة سيف الإسلام القذافي

الجيش السوري يدخل الحدود الإدارية الجنوبية لإدلب رغم تحذيرات أنقرة

أعلن الإعلام الحربي السوري، أن قوات الجيش، دخلت لأول مرة منذ سنوات، الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب من جهة ريف حماة الغربي، بعد مواجهات مع إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" المنتشرين في المنطقة.

وقال الخبير السياسي والإستراتيجي السوري علاء الأصفري:

"إن الجيش العربي السوري سيكمل عمليته العسكرية لتحرير مناطق ريف حماة من الإرهابيين بعد سقوط الخط الدفاعي في ريف حماة الشمالي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك بداية حقيقية للمعارك في ريف إدلب، خصوصا بعد دخول الجيش السوري إليها من جهة ريف حماة الغربي".

واستبعد الأصفري حدوث مواجهة بين الجيش السوري وأنقرة لأن روسيا هى التي تساند وتدعم الجيش العربي السوري من الناحية الإستراتيجية لتطهير هذه المناطق من البؤر الإرهابية، وبالتالي تبدي أنقرة احتجاجا فقط، مشيرا إلى أن أنقرة قامت بسحب كل نقاط المراقبة لديها لأن قرار الجيش العربي السوري وحليفتها روسيا لا يمكن لأنقرة أن تتصدى له او تواجهه.

قوى "الحرية والتغيير" بالسودان لن تستأنف المفاوضات مع المجلس العسكري إلا بشروط

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، أن منهج التفاوض القديم مع المجلس العسكري الانتقالي "لا يتسق مع مطالب الشعب"، وأشارت إلى أنها لن تقبل بالعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري إلا بشروط.

وقال عضو القوى المدنية المنتمي لقوى إعلان الحرية والتغيير، بالسودان محمد كباشي:

"إن قوى الحرية والتغيير وضعت شروطا لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، مهددا بتنظيم إضراب عام حال لم يستجب المجلس العسكري".

وأضاف أن هذه الشروط تتعلق بمكان المفاوضات، وتحديد فترة زمنية لا تتعدى اثنتين وسبعين ساعة لمعالجة الموضوعات محل الخلاف.

أمريكا تدعو مجدد لمحاسبة سيف الإسلام القذافي

© AP Photo / Ben Curtis ليبيا... سيف الإسلام القذافي يحذر ويطالب بالتحرك بأسرع ما يمكن

أكد القائم بأعمال الممثل الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان كوهين، معارضة بلاده لحالات الإفلات من العقاب، ومطالبتها بملاحقة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، مكررا دعوت واشنطن إلى محاسبة سيف الإسلام القذافي والتهامي محمد خالد الرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي الليبية على ما أسماها جرائم ضد الإنسانية.

وقال مستشار رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، خالد الغويل، إن: "مطالبات الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام القذافي يعبر عن سياسة الكيل بمكيالين"، مشيرا أنها "ليست الأولى من الولايات المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية وتزيد من التشرذم والقسمة في ليبيا".

وأوضح عضو الفريق السياسي لـ"سيف الإسلام القذافي": "سيف الإسلام هو جزء للحل الأكبر في ليبيا وهو من يقود المصالحة الوطنية لذلك هذا الأمر خزعبلات أمريكية"، مستغربا من "مطالبة الولايات المتحدة بتسليم سيف الإسلام ومنذ أيام يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحكمة الجنائية لا تمثلنا، عندما يمس هذا الكيان الصهيوني".

تقديم: نوران عطالله و عبد الله حميد ويوسف عابدين

إعداد: أيمن سنبل