تسجيل
20:33 12 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    الجيش السوري يدخل الحدود الجنوبية لإدلب ..قوى"الحرية والتغيير" بالسودان لن تستأنف المفاوضات إلا بشروط

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتناول حلقة اليوم ثلاثة موضوعات: الجيش السوري يدخل الحدود الإدارية الجنوبية لإدلب رغم تحذيرات أنقرة، قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، لن تستأنف المفاوضات مع المجلس العسكري إلا بشروط، أمريكا تدعو مجدد لمحاسبة سيف الإسلام القذافي

    الجيش السوري يدخل الحدود الإدارية الجنوبية لإدلب رغم تحذيرات أنقرة

    أعلن الإعلام الحربي السوري، أن قوات الجيش، دخلت لأول مرة منذ سنوات، الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب من جهة ريف حماة الغربي، بعد مواجهات مع إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" المنتشرين في المنطقة.

    وقال الخبير السياسي والإستراتيجي السوري علاء الأصفري:

    "إن الجيش العربي السوري سيكمل عمليته العسكرية لتحرير مناطق ريف حماة من الإرهابيين بعد سقوط الخط الدفاعي في ريف حماة الشمالي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك بداية حقيقية للمعارك في ريف إدلب، خصوصا بعد دخول الجيش السوري إليها من جهة ريف حماة الغربي".

    واستبعد الأصفري حدوث مواجهة بين الجيش السوري وأنقرة لأن روسيا هى التي تساند وتدعم الجيش العربي السوري من الناحية الإستراتيجية لتطهير هذه المناطق من البؤر الإرهابية، وبالتالي تبدي أنقرة احتجاجا فقط، مشيرا إلى أن أنقرة قامت بسحب كل نقاط المراقبة لديها لأن قرار الجيش العربي السوري وحليفتها روسيا لا يمكن لأنقرة أن تتصدى له او تواجهه.

    قوى "الحرية والتغيير" بالسودان لن تستأنف المفاوضات مع المجلس العسكري إلا بشروط

    أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، أن منهج التفاوض القديم مع المجلس العسكري الانتقالي "لا يتسق مع مطالب الشعب"، وأشارت إلى أنها لن تقبل بالعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري إلا بشروط.

    وقال عضو القوى المدنية المنتمي لقوى إعلان الحرية والتغيير، بالسودان  محمد كباشي:

    "إن قوى الحرية والتغيير وضعت شروطا لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، مهددا بتنظيم إضراب عام حال لم يستجب المجلس العسكري".

    وأضاف أن هذه الشروط تتعلق بمكان المفاوضات، وتحديد  فترة زمنية لا تتعدى اثنتين وسبعين ساعة لمعالجة الموضوعات محل الخلاف.

    أمريكا تدعو مجدد لمحاسبة سيف الإسلام القذافي

    سيف الإسلام معمر القذافي‎
    © AP Photo / Ben Curtis
    ليبيا... سيف الإسلام القذافي يحذر ويطالب بالتحرك بأسرع ما يمكن
    أكد القائم بأعمال الممثل الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان كوهين، معارضة بلاده لحالات الإفلات من العقاب، ومطالبتها بملاحقة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، مكررا دعوت واشنطن إلى محاسبة سيف الإسلام القذافي والتهامي محمد خالد الرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي الليبية على ما أسماها جرائم ضد الإنسانية.

    وقال مستشار رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، خالد الغويل، إن: "مطالبات الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام القذافي يعبر عن سياسة الكيل بمكيالين"، مشيرا أنها "ليست الأولى من الولايات المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية وتزيد من التشرذم والقسمة في ليبيا".

    وأوضح عضو الفريق السياسي لـ"سيف الإسلام القذافي": "سيف الإسلام هو جزء للحل الأكبر في ليبيا وهو من يقود المصالحة الوطنية لذلك هذا الأمر خزعبلات أمريكية"، مستغربا من "مطالبة الولايات المتحدة بتسليم سيف الإسلام ومنذ أيام يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحكمة الجنائية لا تمثلنا، عندما يمس هذا الكيان الصهيوني".

    تقديم: نوران عطالله و عبد الله حميد ويوسف عابدين

    إعداد: أيمن سنبل

    انظر أيضا:

    خبير سياسي: أنقرة لا يمكنها وقف تقدم الجيش السوري في إدلب
    الجيش السوري يخترق الحدود الإدارية لإدلب ويحرر 3 بلدات إستراتيجية غرب حماة(فيديو)
    الجيش السوري يدمر بضربات مركزة مقرات لإرهابيي "النصرة" بريف إدلب الجنوبي
    بعد تحرير كفرنبودة والمضيق... الجيش السوري يستهدف "النصرة" بالقرب من خان شيخون
    الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة بريف حماة الشمالي
    الكلمات الدلالية:
    قوى إعلان الحرية والتغيير, السودان, إدلب, مفاوضات, الجيش السوري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مارشال الاتحاد السوفيتي غ. ك. جوكوف على ساحة عام 1905 في سفيردلوفسك الروسية
    شكرا لكم من القلب..."قادة النصر: خلال العرض العسكري"
    فرنسا تطالب بـ دواعشها مقابل تقديم مساعدات للعراق
    فرنسا تطالب بـ "دواعشها" مقابل تقديم مساعدات للعراق
    خارطة عملية تحرير إدلب السورية
    أحدث خارطة لعملية تحرير إدلب السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك