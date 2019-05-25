واشنطن تقرر إرسال 1500 إضافي للشرق الأوسط... الدعوة لإضراب عام في السودان... مصير بريكست بعد استقالة ماي

© AP Photo / Csaba Krizsan الولايات المتحدة سترسل حوالي 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرسل 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط ، لأغراض وقائية، وذلك إثر تصاعد التوتر مع إيران.

من جانبها، أشارت مساعدة وزير الدفاع، كاتي ويلبارغر، إلى أن القوات الأمريكية التي سترسل إلى الشرق الأوسط "لن تنشر" في سوريا أو العراق.

قال الكاتب والمحلل السياسي، توفيق طعمة، إن "ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو محالة لابتزاز إيران حول الموضوع الرئيسي وهو الملف النووي الذي انسحب منه"، مشيرا إلى أن "ترامب يريد أن يدخل اتفاقية جديدة تخدم الأجندتين الأمريكية والإسرائيلية".

وأوضح أنهم "يريدون أن يسحبوا الملف النووي وأن يوقفوا كل هذه النشاطات النووية في إيران خوفا أن تصنع إيران أسلحة تتحول بها إلى محاربة إسرائيل في المستقبل، معربا عن اعتقاده ان هذا لن يحدث ".

قوى الحرية والتغيير بالسودان، تدعو لإضراب عام للضغط على المجلس العسكري…

دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، إلى البدء بإضراب عام، بهدف الضغط على المجلس العسكري ودفعه لتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

و يبدأ الإضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية، الثلاثاء القادم، بحسب بيان لقوى الحرية والتغيير.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH محلل سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": المجلس العسكري السوداني بصدد التعرض إلى هزة داخلية عنيفة

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عبد الواحد إبراهيم، إن " قوى الحرية والتغيير تمارس الضغط على المجلس العسكري من خلال الإضراب، ووضع البلد في حالة شلل تام، حال رفض المجلس الاستجابة للقوى الثورية، فهذه الوقفات والإضرابات تعد سلاح المتظاهرين الوحيد بعكس الجيش الذي يملك السلاح والقوة والدعم الإقليمي".

وتوقع إبراهيم تعرض المجلس العسكري السوداني إلى هزة عنيفة من الداخل تشل البلاد تمامًا، خاصة في ظل دعم قوى إقليمية له؛ بهدف استمرار الوضع لما هو عليه، دون احترام إرادة الشعب السوداني الدافعة باتجه سلطة مدنية وفق قوله.

© REUTERS / Arnd Wiegmann ميركل تعلق على استقالة تريزا ماي وتعد بإتمام الـ"بريكست"

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تقرر الاستقالة من منصبها…

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الجمعة، إنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم.

وأضافت في مؤتمر صحفي إن قرارها هذا يأتي لإفساح المجال أمام زعيم جديد لمحاولة الخروج من "الطريق المسدود" بشأن إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي عادل درويش من لندن، " إن استقالة تريزا ماي إن لم تستوعبها المؤسسة السياسية، أو الدوائر أو حزب المحافظين والبرلمان كدرس فبريطانيا ستجد نفسها أمام مشكلة كبيرة.

وأضاف، أن ماي لم تكن تؤمن يوما بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنها كانت من المناديين ببقاء بريطانيا بالاتحاد كما أنها لا تجيد التفاوض".، على حد وصفه.

وأضاف أن رأى الاتحاد الأوروبي بريطانيا جادة في مسألة الخروج سيقلل الثمن، كما أن الإدارة الجديدة في برلمان الاتحاد الأوروبي سيكون لها حديث آخر.