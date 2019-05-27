سيطرة الجيش السوري على كفرنبودة في ريف حماة... ترامب لا يسعى لتغيير النظام في إيران

تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: الجيش السوري يصد هجوما للمسلحين على كفرنبودة في ريف حماة؛ قطر تتلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور قمتي مكة؛ ترامب يؤكد أنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران ويرحب بجهود اليابان للوساطة.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH مقتل 30 مسلحا من "النصرة" في هجوم معاكس فاشل على كفرنبودة

تمكنت قوات الجيش السوري من التصدي لهجوم عنيف، شنه الإرهابيين على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي، بعد ساعات من إعلان الجيش السوري استعادة السيطرة عليها".

إلى ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن تركيا، أمدت المسلحين في ريف حماة بأسلحة جديدة لمساعدتهم في صد هجوم قوات الجيش السوري.

قال الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني:" كفر نبودة تمثل عقدة ربط ميدانية بمحور كامل وهي مهمة عسكرية للجيش وللجماعات الإرهابية إيضا، مشيرا إلى أن الغالبية الساحقة من البلدة باتت تحت سيطرة الجيش الذي استخدم تكتيكات لايقاع خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين، ستمكنه من استعادة زمام المبادرة في المنطقة بشكل كاملة."

وأكد معربوني أن الجيش، يسيطر الآن على بلدة:"قلعة المضيق الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه في حال ثبت الجيش السوري سيطرته على "كفر نبودة" سيتمكن من الاندفاع شرقا باتجاه خان شيخون وسيمثل هذا مفاجأة استراتيجية لأن مثلث الإرهاب في ريف حماة الشمالي سيدخل ضمن الطوق، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في المعارك، لهذا تدرك الجماعات الإرهابية أهمية كفر نبودة.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة اسطنبول، سمير صالحة:

"السلطات التركية لم تؤكد رسيما قيامها بتزويد "المعارضة " في إدلب بالسلاح، معتبرا أن العمليات العسكرية للجيش السوري في ريفي إدلب وحماة تثير "قلق" تركيا وربما تدفعها لاتخاذ خطوات رد إذا استمر التصعيد".

وأكد أن الانخراط التركي في المعارك، يتوقف على قدرة الحلفاء خاصة موسكو على الضغط على القيادة السورية لعدم تهديد هذه اتفاقيات أستانا، لاسيما بعد استهداف أبراج المراقبة التركية الموجودة بموجب تفاهمات سوتشي.

قطر تتلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور قمتي مكة

© AP Photo / Uncredited أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من الملك سلمان

أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمتين العربية والخليجية المقرر عقدهما بمكة المكرمة نهاية الشهر الحالي.

ولم يشر بيان الخارجية القطرية إلى موقف قطر من حضور القمتين أو مستوى التمثيل الدبلوماسي المتوقع.

في هذا الإطار، قال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالجامعة الكويتية محمد غانم الرميحي:

"إنه حتى الآن لم يتضح ما إذا كان أمير قطر سيلبي دعوة العاهل السعودي لحضور القمم الخليجية والإسلامية والعربية بنفسه، أم سيوفد ممثلا عنه كوزير الخارجية أو رئيس الوزراء".

وقال إن أمنيات المستنيرين من أبناء الخليج أن تنتهي هذه الأزمة، التي لا تقتصر على كونها اقتصادية فقط ولكن سياسية واجتماعية أيضا"، مشيرا إلى أنه يجب على قطبي الرياض والدوحة النظر للملف من جديد، وليس قطبا واحدا في ظل ما وصفه بالسخونة الشديدة على مستوى الحشد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج.

ترامب يؤكد أنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران ويرحب بجهود اليابان للوساطة

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب: أمريكا لا تهدف لتغيير النظام في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران، بل إلى منعها من امتلاك ترسانة نووية.

وأضاف، أنه لا يتطلع إلى الإضرار بإيران إطلاقا، بل إلى دفعها للقول: لا للأسلحة النووية" على حد قوله، معربا عن اعتقاده بإمكانية إبرام صفقة مع إيران.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني:

"إن ترامب يضرب حصارا على إيران ويريد الإضرار بالشعب الإيراني من خلال الحظر الجائر ويهدف بهذه الإجراءات إلى تحريض الشعب ضد النظام."

وأشار القزويني إلى أن مواقف ترامب تصب كلها في محاولة إرغام إيران بالقبول بالشروط الأمريكية لذلك كل ما يقوله هو التلاعب بالألفاظ الهدف منه تغيير موقفة بعد الرد العنيف من إيران.

وأكد أن حديث ترامب عن إبرام صفقة هو أن تتخلي إيران عن فلسطين وعن قدراتها الصاروخية وبرنامجها النووي وهذا لن يثمر عن شئ لأن ايران تعتبر التخلي عن هذه القضايا هو بمثابة التخلي عن قوتها.

وأوضح، أن اليابان ليس لديها القدرة على ارغام واشنطن لإعادتها للاتفاق النووي، لأنها الوجه الآخر للولايات المتحدة الأمريكية.

تقديم: حسان البشير وجيهان لطفي ويوسف عابدين

إعداد: أيمن سنبل