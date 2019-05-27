تسجيل
17:59 27 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    سيطرة الجيش السوري على كفرنبودة في ريف حماة... ترامب لا يسعى لتغيير النظام في إيران

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: الجيش السوري يصد هجوما للمسلحين على كفرنبودة في ريف حماة؛ قطر تتلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور قمتي مكة؛ ترامب يؤكد أنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران ويرحب بجهود اليابان للوساطة.

    اقتحام الجيش السوري معاقل جبهة النصرة في الحويز بريف حماة
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    مقتل 30 مسلحا من "النصرة" في هجوم معاكس فاشل على كفرنبودة
    الجيش السوري يصد هجوما للمسلحين على كفرنبودة في ريف حماة

    تمكنت قوات الجيش السوري من التصدي لهجوم عنيف، شنه الإرهابيين على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي، بعد ساعات من إعلان الجيش السوري استعادة السيطرة عليها".

    إلى ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن تركيا، أمدت المسلحين في ريف حماة بأسلحة جديدة لمساعدتهم في صد هجوم قوات الجيش السوري.

    قال الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني:" كفر نبودة تمثل عقدة ربط ميدانية بمحور كامل وهي مهمة عسكرية للجيش وللجماعات الإرهابية إيضا، مشيرا إلى أن الغالبية الساحقة من البلدة باتت تحت سيطرة الجيش الذي استخدم تكتيكات لايقاع خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين، ستمكنه من استعادة زمام المبادرة في المنطقة بشكل كاملة."

    وأكد معربوني أن الجيش، يسيطر الآن على بلدة:"قلعة المضيق الاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه في حال ثبت الجيش السوري سيطرته على "كفر نبودة" سيتمكن من الاندفاع شرقا باتجاه خان شيخون وسيمثل هذا مفاجأة استراتيجية لأن مثلث الإرهاب في ريف حماة الشمالي سيدخل ضمن الطوق، وهو ما يمثل تحولا كبيرا في المعارك، لهذا تدرك الجماعات الإرهابية أهمية كفر نبودة.

    من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة اسطنبول، سمير صالحة:

    "السلطات التركية لم تؤكد رسيما قيامها بتزويد "المعارضة " في إدلب بالسلاح، معتبرا أن العمليات العسكرية للجيش السوري في ريفي إدلب وحماة تثير "قلق" تركيا وربما تدفعها لاتخاذ خطوات رد إذا استمر التصعيد".

    وأكد أن الانخراط التركي في المعارك، يتوقف على قدرة الحلفاء خاصة موسكو على الضغط على القيادة السورية لعدم تهديد هذه اتفاقيات أستانا، لاسيما بعد استهداف أبراج المراقبة التركية الموجودة بموجب تفاهمات سوتشي.     

     قطر تتلقى دعوة رسمية من السعودية لحضور قمتي مكة

    العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني
    © AP Photo / Uncredited
    أمير قطر يتلقى رسالة عاجلة من الملك سلمان
    أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمتين العربية والخليجية المقرر عقدهما بمكة المكرمة نهاية الشهر الحالي.

    ولم يشر بيان الخارجية القطرية إلى موقف قطر من حضور القمتين أو مستوى التمثيل الدبلوماسي المتوقع.

    في هذا الإطار، قال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالجامعة الكويتية  محمد غانم الرميحي:

    "إنه حتى الآن لم يتضح ما إذا كان أمير قطر سيلبي دعوة العاهل السعودي لحضور القمم الخليجية والإسلامية والعربية بنفسه، أم سيوفد ممثلا عنه كوزير الخارجية أو رئيس الوزراء".

    وقال إن أمنيات المستنيرين من أبناء الخليج أن تنتهي هذه الأزمة، التي لا تقتصر على كونها اقتصادية فقط ولكن سياسية واجتماعية أيضا"، مشيرا إلى أنه يجب على قطبي الرياض والدوحة النظر للملف من جديد، وليس قطبا واحدا في ظل ما وصفه بالسخونة الشديدة على مستوى الحشد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج.

    ترامب يؤكد أنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران ويرحب بجهود اليابان للوساطة

    دونالد ترامب
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ترامب: أمريكا لا تهدف لتغيير النظام في إيران
    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران، بل إلى منعها من امتلاك ترسانة نووية.

    وأضاف، أنه لا يتطلع إلى الإضرار بإيران إطلاقا، بل إلى دفعها للقول: لا للأسلحة النووية" على حد قوله، معربا عن اعتقاده بإمكانية إبرام صفقة مع إيران.

    وقال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني:

    "إن ترامب يضرب حصارا على إيران ويريد الإضرار بالشعب الإيراني من خلال الحظر الجائر ويهدف بهذه الإجراءات إلى تحريض الشعب ضد النظام."  

    وأشار القزويني إلى أن مواقف ترامب تصب كلها في محاولة إرغام إيران بالقبول بالشروط الأمريكية لذلك كل ما يقوله هو التلاعب بالألفاظ الهدف منه تغيير موقفة بعد الرد العنيف من إيران.

    وأكد أن حديث ترامب عن إبرام صفقة هو أن تتخلي إيران عن فلسطين وعن قدراتها الصاروخية وبرنامجها النووي وهذا لن يثمر عن شئ لأن ايران تعتبر التخلي عن هذه القضايا هو بمثابة التخلي عن قوتها.

    وأوضح، أن اليابان ليس لديها القدرة على ارغام واشنطن لإعادتها للاتفاق النووي،  لأنها الوجه الآخر للولايات المتحدة الأمريكية.

    تقديم: حسان البشير وجيهان لطفي ويوسف عابدين

    إعداد: أيمن سنبل

    الكلمات الدلالية:
    حماه, إيران, ترامب, الجيش السوري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تلاميذ خلال مراسم الاحتفال بـ الجرس الأخير في بيت الضباط (مؤسسة عسكرية) في منطقة زابايكالسكي كراي، روسيا
    وداعا للمدارس..."الجرس الأخير" في روسيا
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    منظومة الدفاع الجوي إس-350 (فيتياز) الحديثة
    منظومة الدفاع الجوي "إس-350" (فيتياز) الحديثة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك