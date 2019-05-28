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17:20 28 مايو/ أيار 2019
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    عالم سبوتنيك

    إضراب السودان وتأثيره سياسيا واقتصاديا... فرنسا تطالب العراق بوقف إعدام 4 مواطنين فرنسيين

    عالم سبوتنيك
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    تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: إضراب السودان وتأثيره سياسيا واقتصاديا ومؤشرات النجاح والفشل؛ الخارجية الفرنسية تطالب العراق بوقف إعدام أربعة مواطنين فرنسيين؛ إسرائيل على أعتاب أسرع انتخابات مبكرة في حال فشل محاولة نتنياهو الأخيرة لتشكيل الحكومة.

    إضراب السودان وتأثيره سياسيا واقتصاديا ومؤشرات النجاح والفشل 

    أعلن تجمع المهنيين التزام الطيارين السودانيين بالإضراب عن العمل منذ صباح اليوم في إطار الإضراب الشامل الذي  تنظمه قوى الحرية والتغيير اليوم وغدا للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
    وقد ساد الهدوء في الحركة المرورية في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن رئيسية أخرى خلال الفترة الصباحية، بينما نظم عمال بشركات صناعية وقفة احتجاجية تزامنا مع بدء الإضراب.

    وقال الكاتب الصحفي حسن فاروق عضو شبكة الصحفيين السودانيين من الخرطوم إن:

    "المؤشرات حتى الآن كلها تشير إلى نجاح الإضراب فالأخبار الواردة من مطار الخرطوم ومطار نيالى وغيرها أنها متوقفة فضلا عن كثير جدا من المحال التجارية والصحف والشركات الخاصة والعامة وخدمات الكهرباء وغيرها  كلها متجاوبة مع الدعوة للإضراب".

    وأشار فاروق إلى أن الرسالة السياسية للإضراب وصلت للمجلس العسكري وهي أن الخيار خيار الشعب ضد مماطلة المجلس في تسليم السلطة، وسيجري تقييم للإضراب لدراسة الخطوة التالية التى لم تتحدد بعد. أما اقتصاديا فأشار فاروق إلى أن الخسائر الاقتصادية لاشك ستكون كبيرة بدون إحصاءات وأرقام دقيقة حتى الآن لكن دولاب العمل المتوقف لا شك سيؤثر تأثير فادح. 

    الخارجية الفرنسية تطالب العراق بوقف إعدام أربعة مواطنين فرنسيين

    قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تحترم سيادة العراق لكنها تعارض عقوبة الإعدام.

    يذكر أن فرنسا لم تطالب العراق بتسليمها مواطنيها الذين انضموا الى تنظيم داعش كما ترفض العديد من الدول الأوربية عودة هؤلاء المواطنين الى دولهم ومنهم بريطانيا..

    قال الباحث والمحلل السياسي العراقي، محمد العكيلي:

    "كان هناك اتفاق بين رئيس الجمهورية العراقي وكذلك السلطات الفرنسية بأن يتم إعدام المتورطين بأعمال إرهابية من رعايا فرنسيين وفق القانون العراقي الذي يشتمل علي الحكم بالإعدام في حالات معينة ، بالمقابل فإن أحكام الإعدام غير موجودة في القانون الفرنسي ،مضيفا أن الحكومة العراقية ماضية بإجراءاتها في تنفيذ أحكام الإعدام، وأعرب العكيلي عن اعتقاده أن هذا الاعتراض الفرنسي هو فقط للرأي العام ،كما أنه يعتبر انتهاكا للاتفاق المبرم ما بين العراق وفرنسا". 

    واستبعد الباحث العراقي أن يكون هناك تدخل في مرحلة الاستئناف من الجانب الفرنسي  لأن القانون العراقي يتيح توكيل محامين عن المتهمين ، مشيرا إلي أن الاستئناف لن يقلل من الأحكام الصادرة بسبب ثبوت الأدلة. 

    إسرائيل على أعتاب أسرع انتخابات مبكرة في حالة فشل محاولة نتنياهو الأخيرة لتشكيل الحكومة

    نتنياهو
    © REUTERS / POOL
    نتنياهو يؤكد تمسكه بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة
    قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه سيعمل جاهدا على تشكيل حكومة ائتلافية قبل انتهاء المهلة الممنوحة له يوم الأربعاء والقى نتنياهو باللائمة على زعيم حزب اسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان لرفضه تقديم تنازلات حول قانون فرض التجنيد على المتدينين اليهود مضيفا انه يحمله مسؤولية إمكانية خوض انتخابات مبكرة وجديدة. 
    وكانت الكنيست الإسرائيلية اقرت في قراءة أولى مشروع قانون لحل البرلمان الذي تقدم به عضو الكنيست ميكي زوهار من حزب الليكود بايعاز من رىيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

    قال الدكتور أحمد رفيق عوض خبير الشئون الإسرائيلية:

    "إن الدعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل يأتى على خلفية فشل نيتانياهو فى تشكيل حكومة تضم أحزابا دينية وعلمانية فضلا عن الابتزاز الذي ووجه به نيتانياهو من هذه الأحزاب للحصول على مكتسبات حزبية ووزارية ، وفشله فى التوفيق بين هذه المتناقضات".

    وأضاف عوض أن هذا السيناريو بات مرجحا لأن الكنيست أقر حل الكنيست فى القراءة الأولى وهو أمر غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، مشيرا إلى أنه فى حال وقوع هذا السيناريو حل الكنيست وعدم القدرة على تشكيل حكومة وإجراء انتخابات جديدة فإن نيتانياهو سيكون مصيره السجن وسيطاح به ، لأنه سينظر إليه على أنه عقبة فى طريق تشكيل الحكومة وأنه يرغب فى تشكيل حكومة لتحصين نفسه فقط.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    إضراب, السودان, الخارجية الفرنسية, العراق
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