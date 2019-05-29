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17:57 29 مايو/ أيار 2019
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    عالم سبوتنيك

    رغم الخلاف نيجرفان بارزاني رئيسا لكردستان...أمريكا تبحث تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35

    عالم سبوتنيك
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    المواضيع: الصحف السودانية تحتجب عن الصدور في اليوم الثاني للإضراب والاتحاد الأفريقي يطالب بالانتقال الديمقراطي للسلطة؛ انتخاب نيجرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق رغم الخلاف بين الحزبين الرئيسين في الإقليم؛ أمريكا تبحث تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 بسبب إس 400 الروسية.

    الصحف السودانية تحتجب عن الصدور في اليوم الثاني للإضراب والاتحاد الأفريقي يطالب بالانتقال الديمقراطي للسلطة

    إضراب السودان
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    في حدث نادر... السودان بلا صحف
    جدد الاتحاد الأفريقي رفضه القاطع للانقلاب العسكري في السودان، مشددا على الحاجة العاجلة لحل سريع للأزمة الراهنة واحترام إرادة الشعب السوداني للانتقال الديمقراطي، وقال الاتحاد الأفريقي في بيان، "نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع في السودان عقب تولي الجيش السلطة في البلاد ، ودعا الاتحاد الأفريقي الجيش وممثلي القوى المدنية على العمل سويا للتوصل لحل شامل للأزمة".

    في الوقت نفسه احتجبت الصحف السودانية صباح اليوم عن الصدور، استجابة للإضراب الذي دعت إليه قوى المعارضة في السودان، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لينفذ مطلبهم بتسليم السلطة إلى المدنيين.
    وقال عدد من أصحاب محلات بيع الصحف إن "جميع الصحف السياسية والرياضية والاجتماعية والفنية لم تصدر صباح اليوم في البلاد.

    وقال الكاتب الصحفي عبد الوهاب موسى مدير تحرير صحيفة الوطن المستقلة السودانية إن الإضراب الذي تم في السودان منذ الأمس كان له وقع اقتصادي كبير وأدي إلى شلل في الحياة الاقتصادية والى ارتفاع واضح في الأسعار ولو استمر سيؤدي لخلل شامل في مناحي الحياة.

    وأشار عبد الوهاب الى أن هناك مطابع حكومية ومطابع قطاع خاص تطبع الصحف والكل أضرب ولذلك لم تصدر الصحف اليوم كالمعتاد سواء كانت حكومية أو خاصة نتيجة للإضراب الذي التزم به الجميع من الصحفيين وأصحاب المطابع.

    وأضاف موسى انه لا يمكن استمرار الأوضاع هكذا مطالبا بجلوس الجميع على مائدة التفاوض لأن معطيات الأمور تجبر الكل على إكمال الاتفاق لأن قوى الحرية والتغيير جادة لاستكماله في ظل تلكؤ المجلس العسكري بالمضي فيه وهذا  الاتفاق أقر أن قوى الحرية والتغيير هي أساس الثورة وأن المجلس العسكري هو الذي كان الحارس لها قائلا حتى لو تم الاجتماع فإن الأمر يحتاج إلى وساطة بين الجانبين حتى تهدأ الأمور.

    انتخاب نيجرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق رغم الخلاف بين الحزبين الرئيسين بالإقليم

    وسط خلافات بين الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان العراق

    حزب العمال الكردستاني
    © AP Photo / Hussein Malla
    عملية "المخلب"... هل حصلت تركيا على موافقة الحكومة العراقية
    انتخب برلمان الإقليم نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم مع مقاطعة نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك "الجيل الجديد". وجرى التصويت بحضور أغلبية الأعضاء ونال بارزاني 68 صوتاً من مجموع الحاضرين، 81 برلمانياً من أصل مجموع 111 هم عدد أعضائه.

    ويمتلك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أكبر كتلة في البرلمان وله 45 نائباً بينما للاتحاد الوطني 21 نائباً. وأصدر حزب الاتحاد لاحقاً بياناً قال فيه إن "انتخاب رئيس الإقليم دون أصوات كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، سيضع ملف القرار والشرعية في إقليم كردستان أمام أوضاع جديدة، كما سيضع ملف تشكيل حكومة اقليم كردستان أمام احتمالات جديدة. 

    وقالت الكاتبة الصحفية روشان قاسم، إن " اختيار نيجرفان بارزاني رئيسًا لإقليم كردستان جاء بعد فك تجميد صلاحيات هذه المنصب في دورة البرلمان الحالية، وإعطاء البرلمان حق اختيار الرئيس بشكل مؤقت، بدلا من إجراء انتخابات عامة، حتى يتم إقرار الدستور داخل الإقليم".

    وأضافت روشان في حديثها مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلة: " اختيار المناصب في إقليم كردستان يشبه إلى حد كبير الوضع في العراق، أي يخضع للتوافق بين الكتل السياسية، وقد اتفق الاتحاد الوطني والديمقراطي على عدة شروط، لكنها لم تطبق خاصة فيما يتعلق بمنصب محافظ كركوك، بينما الاتحاد الوطني يرى أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتم مرة واحدة، رافَضا أن يتم على مراحل ، كما يريد الديمقراطي، وبالتالي قاطع جلسة اختيار رئيس الإقليم، وغير معروف هل ستستمر هذه المقاطعة في جلسات تشكيل الحكومة أم لا".

    أمريكا تبحث تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 بسبب إس 400 الروسية

    إف - 35
    © AP Photo / Ross D. Franklin
    بسبب صفقة "إس 400" الروسية... أمريكا تدرس تحركا جديدا ضد تركيا
    أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عمليات تسليم منظومات "أس-400" إلى تركيا تتم قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب الجانب التركي ولا يوجد أي تأخير.
    كانت قد ترددت أنباء تقول إن الولايات المتحدة تدرس بجدية تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 المتقدمة بسبب مضي أنقرة قدما في خطط لشراء منظومة روسية للدفاع الصاروخي رغم اعتراضات واشنطن.

    ويدور جدال بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين بحلف شمال الأطلسي منذ أشهر حول عزم تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع شبكة الدفاع التابعة لحلف الأطلسي وقد تهدد مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.

    قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن " هناك استغناء كاملاً عن صفقة طائرات أف 35 من كلا الطرفين التركي والأمريكي، رغم رغبة تركيا في شراء هذه المنظومة؛ نظرًا لأهميتها من الناحية الاستراتيجية، لكن واشنطن استخدمت هذه الحاجة للضغط أكثر على تركيا؛ بهدف إبعادها عن شراء منظومة إس 400 الروسية، وربما زاد الخلاف أكثر بين الدولتين، منذ إعلان تركيا نيتها تصنيع أس 500 بالتعاون مع روسيا".

    وأوضح أوغلو في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، إن " إس 500 تعد ورقة ضغط أخرى تمارسها تركيا على الولايات المتحدة، وفي ظل الضغط المتبادل يتضح التخبط نوعا ما، فواشنطن تحدثت عن تعليق تدريب الطيارين الأتراك على إف 35، رغم وجود الطيارين الأتراك في واشنطن وإكمالهم الدورة التدريبة الخاصة بهذا النوع من الطائرات. 

    وعن إعلان موسكو إمكانية تسليم إس 400 إلى تركيا قبل الموعد المحدد، توقع المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن يكون التصريح الروسي خرج بعد طلب تركي حول تسريع تسليم منظمة الصواريخ إس 400، لأن ذلك ربما قد يخفف الضغط أكثر على أنقرة، فحين تصبح المنظومة الصاروخية داخل تركيا، لن يكون هناك فائدة بعد من قرارات أمريكية جديدة، وسيتغير نوع الحوار ولهجته بعد ذلك بين البلدين".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"…

    الكلمات الدلالية:
    إقليم كردستان العراق, كردستان العراق, إيران, تركيا, السودان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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