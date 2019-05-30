طهران تهدد واشنطن بمفاجأة في البحر...عملية عسكرية تركية شمالي العراق...انتخابات جديدة في إسرائيل

مواضيع حلقة اليوم: طهران تهدد واشنطن بمفاجأة في البحر ولا تفاوض على قدرتها العسكرية؛ وعملية عسكرية تركية شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني؛ بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة...انتخابات جديدة في إسرائيل سبتمبر المقبل.

طهران تهدد واشنطن بمفاجأة في البحر ولا تفاوض على قدرتها العسكرية

© REUTERS / Kevin Lamarque أمريكا تعلن اتخاذ إجراء جديد ضد إيران الأسبوع المقبل

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على قدراتها العسكرية، مشيرا إلى أن الرد على ضغوط الولايات المتحدة يكون بممارسة الضغط عليها، بتقليص تعهدات إيران في الاتفاق النووي، مؤكدا على أن استراتيجية واشنطن ليس التفاوض وإنما الضغط.

من جانبه كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، عن امتلاك بلاده منظومة صواريخ موجهة ضد أهداف متحركة. وقال سلامي، إن بلاده نجحت في تصميم وإنتاج أنواع العربات وناقلات الجند والصواريخ والطائرات القتالية والطائرات المسيرة، ورغم التحديات فقد وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية. وشدد على أن بلاده أضحت قوة كبرى لن تقهر، معتبرا أن التصعيد الراهن هو المرحلة الأخيرة من المواجهة مع أمريكا.

قال الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني إن إيران مستعدة للحرب وفي حال اندلاعها ستستخدم إيران ما يوجع القوات الأمريكية، وقد أعدت الأسلحة اللازمة لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية إذا ما قررت واشنطن استخدامها مشيرا إلى أن طهران عندما تكشف عن جزء من اسلحتها إنما توجه رسالة إلى واشنطن وهذا لا يعني أن هذه الأسلحة هي كل ما لديها.

وأكد قزويني أن الحرب لن تقتصر على إيران والموالين لإيران في المنطقة ايديهم على الزناد وسوف تشتعل المنطقة كلها كما أنها لن تكون كالحرب على العراق الذي تم تجريده من أسلحته وتمكنت واشنطن من معرفة قدراته نتيجة التفتيش على اسلحة لكن إيران منعت التفتيش على منشآتها موضحا ن واشنطن تتوجس نتيجة عدم معرفتها بما تمتلكه إيران.

وحول التفاوض مع الولايات المتحدة أكد قزويني أن إيران ترفض التفاوض تحت العقوبات والتهديد لكن ليس لديها فوبيا التفاوض فقد سبق أن تفاوضت بضوء أخضر من القائد الأعلى معربا عن اعتقاده بأنه إذا الغت واشنطن هذه العقوبات فلن تكون هناك مشكلة لدى القيادة السياسية في التفاوض، لكنه اكد أن التفاوض لن يكون على برامج التسلح الإيرانية التقليدية وبرامج الصواريخ التي وصفها بأنها "خط أحمر".

عملية عسكرية تركية شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني

أعلنت تركيا عن إطلاق عملية عسكرية ضخمة ضد مواقع حزب "العمال الكردستاني" في منطقة هاكورك شمالي العراق ، أطلقت عليها "عملية المخلب". وتتزامن هذه العملية مع وجود الرئيس العراقي برهم صالح في تركيا، الذي أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان رفض العراق لأي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز حدود بلاده.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي يشرف على العملية، إن هدف بلاده من استكمال العملية العسكرية في شمال العراق هو لإزالة التهديد الإرهابي الموجه ضد تركيا، مؤكدا أن جنوده لن يتركوا مغارة ولا وكرا للإرهابيين في منطقة هاكورك شمالي العراق، إلا وسيدمرونها.

وقال المستشار العسكري السابق، صفاء الأعسم، إن "العراق يعاني من التدخلات التركية داخل الأراضي العراقية لأسباب وحجج واهية أهمها تواجد حزب العمال الكردستاني وبدأت تركيا تتدخل في الأمن داخل الحدود العراقية بحجة أن حزب العمال بدأ يقترب من الحدود التركية ويضرب قوات تركية داخل الأراضي التركية مما أعطى فرصة للقوات التركية للتوغل داخل الأراضي العراقية 30 كم ما أثر على السياسة بين العراق وتركيا".

وأشار إلى أن "القوات التركية تجاوزت كثيرا في الأراضي العراقية وحتى الآن مع وجود قوات تركية في مدينة بعشيقة لتدريب قوات البشمركة بدون موافقة عراقية"، لافتا إلى "وجود اعتراضات كثيرة من قبل الدبلوماسية العراقية لكن حتى الآن لم يحصل تجاوب حقيقي"

بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة… انتخابات جديدة في إسرائيل سبتمبر المقبل

© REUTERS / RONEN ZVULUN اقتراع لحل الكنيست...إسرائيل في طريقها لانتخابات جديدة

صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي لصالح حل المجلس مما يمهد لإجراء انتخابات جديدة بعدما فشل رئيس الوزراء اليميني، بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتلاف حاكم قبل انتهاء مهلة. ولم يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حاكم بسبب خلاف حاد بين حلفائه — وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، والأحزاب اليهودية المتطرفة- بشأن التجنيد الإلزامي.

وصوت البرلمان بأغلبية 74 صوتا مقابل 45 لصالح الحل، بعد دقائق من انقضاء المهلة التي كانت محددة لنتنياهو لتشكيل حكومة بحلول منتصف الليل. ومن المتوقع إجراء انتخابات للكنيست رقم 22، في السابع عشر من سبتمبر أيلول لتكون الثانية هذا العام.

قال الدكتور سعيد عكاشة الخبير في الشأن الإسرائيلي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اليمين الإسرائيلي ربما يكون لجأ لإفساد مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية لتأجيل صفقة القرن التي تتضمن ضغوطا على إسرائيل مشيرا إلى أنه ليس أمام الرئيس الأمريكي إلا طرح هذه الصفقة حتى في عدم وجود حكومة منتخبة حيث سيشكل التأجيل ضربة لمصداقية الصفقة.

وتوقع عكاشة ان تمر الانتخابات المقبلة بنفس المشكلات مالم يتغير التمثيل في كتلة اليمين العلماني التي لا تسمح بتشكيل ائتلاف دون اللجوء إلى التحالف مع اليمين المتشدد.

وقال عكاشة إن نتانياهو سيواجه ضغوطا كبيرة في الداخل نظرا لاتهامه في عدة قضايا لكنه اعرب عن يقته بالفوز نتيجة عدم وجود منافس مهم له في الانتخابات المقبلة حيث يتطلع الإسرائيليون عادة إلى انتخاب زعيم قوي وهو ما تفتقر إليه إسرائيل.