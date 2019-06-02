الجيش السوري يتصدى لغارات إسرائيلية...استدعاء السفير السوداني في قطر...تهديدات الحوثيين بمفاجأة جديدة

تصدت الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف، الأحد، بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية، قامت بالتصدي للصواريخ المعادية، التي كانت تستهدف مواقع في جنوب غرب دمشق".

من جهتهK أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أغار على عدة مواقع داخل سوريا ردا على إطلاق قذائف على منطقة جبل الشيخ بالجولان المحتل.

قال النائب بالبرلمان السوري، "مهند الحاج علي"، إن الأهداف التي قصفتها اسرائيل هى الأهداف العسكرية الموجودة في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستهدف هذه المنطقة لسببين هامين أولا السبب العسكري، و بعد وصول المنظومة الحديثة للدفاع الجوي وظهر للعالم كله، كيف استطاع الجيش العربي السوري اسقاط صواريخ توماهوك واسقاط طائرات إف 16، الأمر الذي جعلها هدفا مهما بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف أن السبب الثاني، سياسي، لأن إسرائيل تحاول دائما أن تفرض وجودها على الساحة السياسية،وأن لها وجود وتستطيع تغيير معادلة الإشتباك التي فُرضت حديثا والتي تغيرت تماما مؤخرا بعد وصول الأسلحة الحديثة للجيش العربي السوري.

السودان يستدعي سفيره في قطر للتشاور… © Sputnik . Eric Gaillard السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، استدعاء سفيرها لدى دولة قطر بغرض التشاور على أن يعود إلى الدوحة في وقت لاحق.

وقال بابكر الصديق الناطق باسم الخارجية السودانية في بيان " أن سفير السودان لدى قطر فتح الرحمن علي قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور"، موضحاً أنه سيعود فوراً بعدها إلى الدوحة.

وجاءت هذه الخطوة، في أعقاب تصريحات قطرية رسمية، نفت قيام الخرطوم بسحب سفيرها من الدوحة.

قال نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، حسن رزق، إن "الحكومة الحالية في السودان وضعت نفسها في محور الإمارات السعودية مصر وهو المحور المعادي لقطر بالإضافة إلى أنها رفضت لقاء وفد قطري كان في طريقه إلى السودان مع بداية التغيير في البلاد"، موضحا أن "تلك الأمور جعلت قطر تغضب".

وأكد، أن "مجرد استدعاء السفير من الدوحة يوحي أن هناك أزمة بين الجانبين على الرغم من تأكيدات وسائل الإعلام بعودة السفير للدوحة مرة أخرى".

ولفت إلى أنه "حتى الآن لم يعلن السودان انحيازه للمحور الإماراتي السعودي المصري لكن كل المؤشرات تؤكد ذلك، من تواجد القوات السودانية في اليمن حتى تستكمل المهام التي أرسلت من أجلها، بالإضافة إلى الزيارات المتكررة من المسؤولين السودانيين للدول الثلاث بينما لم يذهب أي وفد حكومي لقطر".

وزير الدفاع في حكومة الحوثيين يتوعد التحالف بـ"مفاجآت" عسكرية كبيرة…

توعد اللواء الركن محمد ناصر العطفي، وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ اليمينة التابعة للحوثيين بصنعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية بـ"مفاجآت لم يتوقعها على الإطلاق"، في إشارة إلى إعادة تفعيل الدفاعات الجوية للجيش.

وأضاف العطفي، "أن قيادة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قامت بالتخطيط وإعادة الترتيب للقوات المسلحة على مختلف مسارح العمليات وفي مختلف المناطق العسكرية وجبهات المواجهة، مشيرا إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى على الواقع والتحول من الدفاع إلى الهجوم".

في هذا الإطار، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، إن "تطوير اليمن لقدراتها العسكرية لم يأت بين يوم وليلة وإنما خلال سنوات من العدوان"، مشيرا إلى أنه "عندما يكون هناك إرادة يستطيع الشعب اليمني أن يطور قدراته العسكرية وخصوصا أن معظم تقنيات تصنيع الصواريخ والطيران المسير والدفاع الجوي باتت معروفة وفي متناول الجميع".

وأضاف: "نحن لا نسأل من أين أتت السعودية والإمارات بالأسلحة التي تقصف بها اليمن وإنما نقول لماذا يستخدمون تلك الأسلحة في قتل وحصار الشعب اليمني ومحاولة نقلهم القضية من أين أتى السلاح وتقنياته والهدف منه هو تضليل الرأي العام العالمي عن القضية الأساسية المتعلقة بالعدوان على اليمن وفرض حصار جائر عليه".