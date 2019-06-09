تسجيل
17:51 09 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    واشنطن تهدد دمشق بـ"رد سريع ومناسب"... مهلة أمريكية لتركيا للتخلي عن صفقة "إس - 400"

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: واشنطن تهدد دمشق بـ"رد سريع ومناسب"، إذا استخدمت الكيميائي في إدلب.."الجيش الليبي" يعلن تقدمه غربي العاصمة طرابلس.. مهلة أمريكية لتركيا للتخلي عن صفقة "إس -400" الروسية.

     واشنطن تهدد دمشق بـ"رد سريع ومناسب" إذا استخدمت الكيميائي في إدلب

    توعد البنتاغون، الحكومة السورية بالرد على أي حالة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة  تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

    وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، مايكل مالروي:"إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون "بشكل سريع ومناسب" في حال استخدام هذه الأسلحة.

    وفي هذا الإطار يقول العميد هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات:"إن هذه هي عادة أمريكا التهديد والافتراض الذي لم يثبت في أي وقت، خاصة وأنها فقدت أوراقها في غرب سوريا، وسوريا بأكملها سوى ورقة الأكراد".

    وأضاف:

    "روسيا وسوريا، أدركتا أنه لا يجب أن تبقى إدلب شوكة في ظهر سوريا، في الوقت الذي ترى فيه أمريكا أن تركيا يمكنها أن تكون ذراعها في منطقة إدلب خاصة وأن تركيا لم تلتزم بمخرجات اتفاق سوتشي".

    وأكد جابر أن أمريكا لن تقوم بأي إجراء ضد الجيش السوري تحت ذريعة الكيميائي، لأن روسيا على سبيل المثال حذرت منه منذ أشهر، وبات من المعلوم أن من يمتلك هذا النوع من الأسلحة هي المجموعات المسلحة.

    "الجيش الليبي" يعلن تقدمه غربي  العاصمة طرابلس

    أكد مصدر عسكري، أن قوات الجيش الليبي، بدأت تتقدم على محور طريق المطار غربي العاصمة طرابلس.

    وأوضح المصدر، أن قوات الجيش دمرت 3 آليات لقوات حكومة الوفاق وأجبرتها على التراجع، فيما تجري عملية إزالة السواتر الترابية التي أقامتها قوات الوفاق هناك.

    قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عادل كرموس:

    "إن طرفي الصراع الليبي لا يمكن أن يحتمل الدخول في معارك عسكرية، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب التي أسفرت عن العديد من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية في ليبيا."

    وأضاف كرموس: "أن مهمة المجتمع الدولي أيضا وقف الدعم الإقليمي المستمر في تأجيج الصراع وزيادة حدة التصعيد في ليبيا، لأنه إذا توقف ذلك الدعم من الممكن أن ينتهي ذلك الصراع الليبي الليبي في محاولة لإنهاء الإنقسام السياسي، مؤكدا أن السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو العودة لطاولة المفاوضات والحل السياسي السلمي."

    مهلة أمريكية لتركيا للتخلي عن صفقة أس —400 الروسية

    منح، البنتاغون الأمريكي مهلة لتركيا حتى الـ 31 من  تموز يوليو المقبل للتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.

    وأكدت نائبة وزير الدفاع الأمريكي إيلين لورد إنه في حال لم تتخل تركيا عن شراء أنظمة "إس 400" بحلول نهاية الشهر المقبل، ستقوم واشنطن بطرد الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على استخدام طائرات "إف 35" كما سيتم إلغاء العقود مع الشركات التركية حول "إف 35"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

    وفي هذا الأطار يقول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو:

    "إن التهديد الأمريكي لتركيا بسبب صفقة "إس — 400" يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات السياسية بين أي دولتين، كما أن تركيا أوضحت مرارا أن منظومة "إس — 400" هي منظومة دفاعية تحتاجها لأنها تعيش وسط منطقة ملتهبة الأحداث وسوف تعجل باستلامها ولن يثنيها عن ذلك أي تهديد أمريكي وغيره لأن تركيا دولة ذات سيادة مستقلة وليست تابعة لأحد".

    وأكد أوغلو أن أمريكا لا تستطيع خسارة تركيا وهي تعلم أنها تملك ثاني أقوى جيش في حلف الناتو ولن يمكنها تعطيل أي اتفاق عسكري معها.

    الكلمات الدلالية:
    واشنطن, صفقة, إس-400, الأسلحة الكيماوية, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الكرنفال في غيليندجيك على شرف افتتاح موسم العطلات والمنتجاب الصيفية الجديد
    "معركة البندورة" وزائران جديدان يستقران في موسكو...صور الأسبوع من "سبوتنيك
    إف-35
    "جون كينيدي" لن تحمل "إف-35"
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك