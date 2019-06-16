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17:44 16 يونيو/ حزيران 2019
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    عالم سبوتنيك

    السعودية تدعو لموقف دولي "حاسم" ضد إيران والمجلس العسكري السوداني يتحدث عن تفويض شعبي

    عالم سبوتنيك
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    تناقش هذة الحلقة من برنامج "عالم سبوتنيك" دعوة السعودية تدعو لموقف دولي "حاسم" ضد إيران وحديث المجلس العسكري السوداني عن تفويض شعبي بالإضافة إلى تمديد واشنطن لإعفاء العراق من العقوبات على إيران للمرة الثالثة.

    ولي العهد السعودي يدعو لموقف دولي "حاسم" ضد إيران

    شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في المملكة، تؤكد أهمية مطالب الرياض من المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم من إيران.

    سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي
    © AP Photo / Vahid Salemi
    محمد بن سلمان يكشف "مخطط الحرس الثوري الإيراني السري" بعد الاتفاق النووي
    قال الكاتب والمحلل السياسي، مناف الكيلاني، إن "الرد الحاسم السعودي على إيران لن يتخطى القدرات التي تملكها المملكة العربية السعودية بمعنى آخر إن كان هناك أي زخم يمكن أن تعتمد عليه فهو لن يصل إلى حالة عزل إيران أو وضعها في موقف حرج".

    وأشار إلى أن "إيران أثبتت أن لا علاقة لها مع جميع التفجيرات التي حدثت سواء في الفجيرة أو بحر عمان وحتى الآن ليس هناك أي تحقيق دولي يكشف عن ذلك".

    وعن أسباب اتهام السعودية إيران، بالوقوف خلف هجمات ناقلات النفط من دون تقديم أي دليل يدعم هذه الاتهامات، أوضح أن "إيران هي المشكوك بها الأزلي في المنطقة والذي يمكن أن نوجه له أصابع الاتهام".

    المجلس العسكري السوداني يقول إن لديه تفويض شعبي لتشكيل حكومة

    احتاجاجات السودان
    © REUTERS / STRINGER
    الحرية والتغيير: لن نعترف بأي حكومة يشكلها المجلس العسكري دون موافقتنا
    قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، إن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية، مشيرا إلى أن الشعب هو من ساهم في الإطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير.

    قال الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين، "محمد يوسف المصطفى"، إن الشعب السوداني لم يعط أي تفويض للمجلس العسكري ليشكل حكومة تصريف أعمال بالسودان، خلافا لما أعلنه نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو.

    وأضاف المصطفى، أن التصريحات التي صدرت عن المجلس العسكري تعتبر باطلة، لأنه يتصرف من منطلق القوة، ولأن قوى الحرية والتغيير لا تعترف بسلطة وسيادة المجلس العسكري ولن تعترف بأي قرار يصدر عنه دون موافقتها أو استشارتها، خاصة لأنها هي التي تمثل الشارع السوداني بإعتراف صريح من قبل المجلس العسكري.

    واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران للمرة الثالثة

    أعلنت الخارجية الأمريكية، تمديد إعفاء العراق من عقوباتها المفروضة على صادرات الطاقة الإيرانية لمدة 120 يوما إضافية.

    هل سيبقى العراق متنفس إيران الاقتصادي
    وأكدت الوزارة، أن هذا الإعفاء الجديد يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الكهرباء من إيران، مشددة في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تجدد الإصرار على ضرورة تنويع العراق لمصادر وارداته في مجال الطاقة كي يتخلى عن الصادرات الإيرانية في هذا المجال.

    قال جاسم محمد جعفر النائب السابق في البرلمان العراقي، إن "العراق يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد من إيران لتشغيل النطاقات الكهربائية الموجودة لديها، وبالتالي من المستحيل الاستغناء عن الوقود الإيراني".

    وأشار إلى أن "أمريكا تحاول بقدر الإمكان أن تضغط على العراق لتبديل مورد الاستيراد ولكن نحن نرى أن المعدات التي تولد الكهرباء لا يمكن تبديلها بوقود آخر".

    ولفت إلى أنه في ظل امتلاك "حدود لأكثر من 150 كيلومتر مع إيران لا يمكن أن تفرض علينا أمريكا أن نحدد علاقاتنا مع إيران أو نبتعد عن شراء بعض المستلزمات الضرورية للشعب العراقي".

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, أمريكا, إيران, السودان, العراق
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