السعودية تدعو لموقف دولي "حاسم" ضد إيران والمجلس العسكري السوداني يتحدث عن تفويض شعبي

ولي العهد السعودي يدعو لموقف دولي "حاسم" ضد إيران
شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في المملكة، تؤكد أهمية مطالب الرياض من المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم من إيران.
وأشار إلى أن "إيران أثبتت أن لا علاقة لها مع جميع التفجيرات التي حدثت سواء في الفجيرة أو بحر عمان وحتى الآن ليس هناك أي تحقيق دولي يكشف عن ذلك".
وعن أسباب اتهام السعودية إيران، بالوقوف خلف هجمات ناقلات النفط من دون تقديم أي دليل يدعم هذه الاتهامات، أوضح أن "إيران هي المشكوك بها الأزلي في المنطقة والذي يمكن أن نوجه له أصابع الاتهام".
المجلس العسكري السوداني يقول إن لديه تفويض شعبي لتشكيل حكومة
قال الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين، "محمد يوسف المصطفى"، إن الشعب السوداني لم يعط أي تفويض للمجلس العسكري ليشكل حكومة تصريف أعمال بالسودان، خلافا لما أعلنه نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو.
وأضاف المصطفى، أن التصريحات التي صدرت عن المجلس العسكري تعتبر باطلة، لأنه يتصرف من منطلق القوة، ولأن قوى الحرية والتغيير لا تعترف بسلطة وسيادة المجلس العسكري ولن تعترف بأي قرار يصدر عنه دون موافقتها أو استشارتها، خاصة لأنها هي التي تمثل الشارع السوداني بإعتراف صريح من قبل المجلس العسكري.
واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران للمرة الثالثة
أعلنت الخارجية الأمريكية، تمديد إعفاء العراق من عقوباتها المفروضة على صادرات الطاقة الإيرانية لمدة 120 يوما إضافية.
قال جاسم محمد جعفر النائب السابق في البرلمان العراقي، إن "العراق يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد من إيران لتشغيل النطاقات الكهربائية الموجودة لديها، وبالتالي من المستحيل الاستغناء عن الوقود الإيراني".
وأشار إلى أن "أمريكا تحاول بقدر الإمكان أن تضغط على العراق لتبديل مورد الاستيراد ولكن نحن نرى أن المعدات التي تولد الكهرباء لا يمكن تبديلها بوقود آخر".
ولفت إلى أنه في ظل امتلاك "حدود لأكثر من 150 كيلومتر مع إيران لا يمكن أن تفرض علينا أمريكا أن نحدد علاقاتنا مع إيران أو نبتعد عن شراء بعض المستلزمات الضرورية للشعب العراقي".
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