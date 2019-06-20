تسجيل
16:12 20 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    السعودية ترفض تقرير الأمم المتحدة حول خاشقجي... والمجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط مسبقة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    متابعة المستجدات في ملف مقتل الصحفي خاشقجي (85)
    0 0 0

    مواضيع حلقة برنامج اليوم: موسكو وبيروت تتفقان على بذل المزيد من الجهود لعودة اللاجئين السوريين؛ السعودية ترفض تقرير الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي؛ المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط مسبقة.

    موسكو وبيروت تتفقان على بذل المزيد من الجهود لعودة اللاجئين السوريين

    اختتم مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف

    جبيل علم لبنان
    © Sputnik . Ekatrina Shesnokova
    روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية
    زيارته إلى لبنان، بلقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري.

    وقال لافرنتييف، إنه اتفق والجانب اللبناني على بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل تسريع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.

    قال الكاتب والمحلل السياسي، نضال السبع، إن "هناك آلية سابقة كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم وكان الجانب اللبناني يجمع أسماء اللاجئين الراغبين في العودة ويتم تقديمها بالتعاون مع الجانب الروسي للأجهزة الأمنية الروسية".

    ويعتقد السبع، أن "زيارة لافرنتييف تأتي لدعوة لبنان إلى مسار أستانا بصفة مراقب إضافة للعراق"، مشيرا إلى أن الدعوة تأتي في ظل القلق على مسار أستانا ومعركة إدلب سوف تدعو إلى إضفاء نوع جديد على مسار أستانا وهو موضوع اللاجئين وإعادة الاعمار".

    السعودية ترفض تقرير الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي

    الصحفي السعودي جمال خاشقجي
    © AP Photo / Hasan Jamali
    "قتل دولة"... محققة الأمم المتحدة تعلن تفاصيل تسجيلات عملية إعدام خاشقجي
    رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، تقريرا للأمم المتحدة، قال إن ثمة أدلة موثوقا بها تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين كبار عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

    و أضاف، إنه  "لا جديد يتضمنه تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن التقرير يحمل تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

    في هذا الإطار، قال اللواء الركن الدكتور، شامي الظاهري، قائد كلية القيادة والأركان السعودية السابق، إن " المملكة العربية السعودية استنكرت تقرير الأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية، لأن قضية مقتل الصحفي، جمال  خاشقجي، هي قضية سعودية بحتة، فالجريمة كانت في قنصلية سعودية، ولا يحق لأي دولة أو منظمة  أو أفراد أن يتدخلوا في هذه القضية، مضيفا أن القضية الآن في المحاكم السعودية التي تضم قضاة عدليون  يتمتعون بمهنية عالية، كما أن المحاكمات يحضرها مندوبون من مجلس الأمن ومن تركيا وكذلك من المنظمات الحقوقية ومن عائلة خاشقجي،  للتأكد من تحقيق العدالة.

    وأضح الظاهري، أن الذين يصعدون في هذه القضية هم أعداء للمملكة العربية السعودية، متهما جهات إعلامية بالتركيز علي قضية الصحفي، جمال خاشقجي،  وتصعيدها من أجل تمزيق النسيج الوطني في السعودية، كما أعرب عن اعتقاده أن الجهات  التي أصدرت هذا التقرير  تحاول إلهاء المملكة عما يحدث الآن في المنطقة، مشيرا إلي أن السعودية لها نهج خاص وتسير بخطي  ثابتة في التحقيق ولا تكترث بمواقف الدول المعادية أو المنظمات الدولية.

    المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط مسبقة

    اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم ضد بقاء المجلس العسكري في السلطة
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    إقالة النائب العام السوداني المكلف من منصبه
    دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، "قوى الحرية والتغيير" إلى مفاوضات "غير مشروطة"، بعد تعليقها سابقا إثر فض الاعتصام يوم 3 يونيو/ حزيران.

    وأضاف أن قوى "الحرية والتغيير" هي التي بادرت بالحراك، وقيادة الجماهير، مشددا على أن "ظروف البلاد لا تسمح أن تمضي دون حكومة حتى لا يظهر انقلاب جديد.

    في هذا الصدد، يتوقع الكاتب الصحفي السوداني، طلال إسماعيل، أن قوى الحرية والتغيير ستلجأ للتفاوض غير المباشر مع الوسيط الأثيوبي باعتبار أن لديها شروطا مسبقة للدخول في عملية حوار مباشر مع المجلس العسكري".

    وقال إن "الوسيط الأثيوبي يواجه عقبة في استئناف جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين وهذا يتطلب من المجلس العسكري تقديم بعض التنازلات لقوى الحرية والتغيير لإكمال العملية العسكرية".

    وأشار إلى "وجود متغيرات في الساحة السياسية السودانية على اعتبار أن المجلس العسكري لجأ إلى أخذ تفويض من مكونات الشعب السوداني والآن لديه عدة لقاءات في هذا الأمر وهذا ربما يعطي تحليلا بأن المجلس العسكري سيذهب في منحى آخر مع قوى الحرية والتغيير أنها ليست تمثل كل أطياف الشعب السوداني ما يعقد عملية التوصل إلى اتفاق سريع ينهي الأزمة".

    لمعرفة المزيد، تابعوا برنامج "عالم سبوتنيك"…

    الموضوع:
    متابعة المستجدات في ملف مقتل الصحفي خاشقجي (85)
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, لبنان, السودان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان في عمق قلب موردور من قبل المصور الأسترالي أندريو كامبيل، ضمن القائمة القصيرة في مسابقة التصوير الفلكي الفوتوغرافي للعام 2019
    أفضل أعمال مسابقة التصوير الفلكي لعام 2019
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية الروسية
    "ليدي كرافت" والمهمة الدبلوماسية الصعبة
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك