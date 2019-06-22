ترامب يلغى ضربات عسكرية ضد طهران... قوى "الحرية والتغيير" تحدد موقفها من الوساطة الإثيوبية الإفريقية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف تنفيذ ضربة عسكرية على إيران، لأن الرد بهذه الطريقة على إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة كان سيخلف خسائر غير متناسبة في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصا.

وألمح ترامب في نفس الوقت إلى أنه ما زال منفتحا على إجراء محادثات مع طهران، مؤكدا أنه لا يسعى لحرب مع طهران لأنها ستكون حرب إبادة لم تشهدها من قبل قط، إن حدثت.

قال الكاتب والمحلل السياسي، سعيد عريقات، إن "الرواية الرسمية الأمريكية قالت إن ترامب تراجع عن ضرب إيران لما ستسببه من تكلفة بشرية لحوالي 150 شخصا"، معتقدا أنه "بعيدا عن حقيقة الرواية الرسمية فإن الرئيس تراجع عن القرار لوجود عديد من المعطيات منها مكان سقوط الطائرة في المياه الإقليمية أم الدولية في ظل تأكيدات إيران أنها سقطت في المياه الإقليمية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لديها كافة الإمكانات الموجودة في الخليج غير القدرة العسكرية التي توجه بها ضربات ولكن في نهاية المطاف كيف ينعكس ذلك على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج وأوروبا والعالم، فهناك دوافع كثيرة جدا للتراجع".

واشنطن تعتزم إجلاء موظفين من قاعدة عسكرية في العراق.

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية، "أن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة "بلد" الجوية بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وأشارت المصادر التي لم توضح طبيعة التهديدات الأمنية التي يدور الحديث عنها إلى أن عمليات الإجلاء ستتم قريبا على مرحلتين.

و قال النائب في البرلمان العراقي، مضر خزعل سلمان، إن " قرار واشنطن بسحب جنودها من قاعدة بلد العراقية يقرأ في سياق التصعيد الواقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق جبل هرمز، فضلًا عن خروج معلومات وتصريحات حول احتمالية توجيه الولايات المتحدة لضربات عسكرية في إيران، فكل هذا يأتي في إطار عمليات الضغط والتصعيد الإعلامي، حتى لو منطقيًا يستبعد الكثير من المراقبين نشوب حرب".

وأوضح النائب العراقي، أن العراق ليس إيران، وربما يحاول بعض أطراف الصراع الحالي إدخال العراق في الأزمة، لكن هذا مستبعد، ولا يمكن أن تنحاز بغداد لطرف أو أخر، معتبرً أن مصلحة الشعب واستقرار العراق أهم من كل مصالح دول الجوار وفق تعبيره.

قوى "الحرية والتغيير"، تحدد، اليوم موقفها من الوساطة الإثيوبية الإفريقية.

تعلن قوى إعلان "الحرية والتغيير" بالسودان، السبت، موقفها النهائي من المبادرة الإثيوبية الإفريقية التي تهدف لحل الخلاف مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال مصدر في قوى الحرية والتغيير، إن المبادرة حملت مقترح منح المدنيين سبعة مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للعسكريين بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية.

في هذا الصدد، قال عضو إعلان قوى الحرية والتغيير "محمد ضياء الدين" إن بنود المبادرة الإثيوبية، تتلخص في تكوين مجلس سيادي من عدد من المدنيين والمجلس العسكري وشخصية مدنية يتفق عليها الطرفان لتتولى مجلس السيادة بشكل دوري بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ وجدت المبادرة ترحيب أولي من قبل بعض الأطراف في قوى إعلان الحرية والتغيير وسوف يتم الإعلان عن الموقف النهائي للحرية والتغيير اليوم.

وأكد ضياء الدين أنه لا توجد أي خلافات بين تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير ، رغم أن هناك تباين في الآراء بين الطراف داخل قوى الحرية والتغيير ولكن في النهاية، الجميع مهتم بما سيتم الإتفاق عليه علما بوجود بعض الجهات التي تحاول أن تخلق اشكالات مفتعلة بين الطراف السودانية.