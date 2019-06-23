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18:51 23 يونيو/ حزيران 2019
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    عالم سبوتنيك

    ترامب يؤكد أن الخيار العسكري ضد إيران مازال مطروحا... "قوى الحرية و التغيير" تقبل المبادرة الإثيوبية

    عالم سبوتنيك
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    ترامب يؤكد أن الخيار العسكري ضد إيران مازال مطروحا.

    العلم الإيراني
    © Fotolia / Borna Mirahmadian
    الخارجية الإيرانية تصف إعلان ترامب عن عقوبات جديدة على إيران بـ"الدعاية"
    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار العسكري تجاه إيران لا يزال مطروحا، مؤكدا أن واشنطن ستفرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران لمنعها من الحصول على السلاح النووي.

    و شدد ترامب على أنه من المهم الانطلاق من البداية فيما يتعلق بإيران، مبديا أمله في أن تكون الحكومة الإيرانية "ذكية" وتهتم بشعبها، مؤكدا أنه سيجري أثناء إجازته في كامب ديفيد اتصالات هاتفية ولقاءات بشأن الملف الإيراني.

    وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي من واشنطن دكتور نصير العمري "إن ترامب يحاول تجنب العمل العسكري ولكن التصعيد الأخير من قبل إيران، قاده لأن يوجه رسالة إليها بأن لا تستبعد الخيار العسكري، ولذلك يلجأ إلى الاستراتيجية المترابطة من فرض عقوبات وتضييق الخناق حتى يضطرها إلى الجلوس للمفاوضات".

    من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة كيهان العربية الإيرانية، جميل الظاهري "إن إيران لا ترغب في الدخول في حرب مع أي دولة، ولكن إن فرضت عليها فستكون بمثابة رصاصة انطلقت نحو برميل بارود، سيفجر المنطقة بأكملها، مؤكدا أنه ليس هناك أي اختلاف بين الأجنحة الموجودة داخل إيران حول ذلك الأمر، وإن كان ترامب يقول إن الخيار العسكري غير مستبعد فهذا كذب وإلا لماذا يدعو للتفاوض".

    "قوى الحرية والتغيير" تقبل المبادرة الإثيوبية، والمجلس العسكري يلمح بالرفض

    متظاهرون سودانيون يحتفلون بعد تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف كرئيس للمجلس العسكري الحاكم في البلاد
    © REUTERS / STRINGER
    العسكري السوداني: نتفق مع أجزاء في وثيقة "قوى التغيير" ووثيقتنا ننشرها الاثنين

    أعلنت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، موافقتها على  كل النقاط الواردة بالمبادرة الإثيوبية فيها بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، فيما ألمح نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى رفض المبادرة.

    ودعا دقلو وهو قائد قوة الدعم السريع، إلى تشكيل حكومة "تسيير أعمال" يشارك فيها الجميع، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه منح قوى الحرية والتغيير نسبة 67 بالمئة  في المجلس التشريعي.

    في هذا الإطار، قال د/ محمد الكباشي، عضو بتجمع القوى المدنية، إنه من الواضح أن هناك تباين في المجلس العسكري بين رئيس المجلس و نائبه ويظهر ذلك جليا في التصريحات من الطرفين، فرئيس المجلس العسكري يرحب بالتواصل مع قوى الحرية والتغيير وفي المقابل يتحدث نائبه عن تشكيل حكومة تسيير أعمال، فهو ينتهج نفس نهج عمر البشير.

    وأكد أن تشكيل حكومة بمعزل عن القوى التي أحدثت تغييرا في البلاد قد يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر و يضع المجلس العسكري في حالة مواجهة داخلية وإقليمية ودولية.

    وأضاف، أن موقف المجلس العسكري حتى الآن تحوم حوله الشكوك فلا يمكن الجزم بأنه" المجلس العسكري" رافض للمبادرة الإثيوبية، لكن هناك بعض التصريحات التي تؤشر لعدم اعترافه بالوساطة ورفضه المبطن لها، لكن الرد الرسمي سيوضح بصورة كاملة وضع المجلس العسكري خاصة وأنه يمر بمرحلة تردد كبيرة في اتخاذ القرارات بين القبول والرفض مع العلم أنه لا يملك رؤية كاملة لإدارة الدولة.

    المبعوث الأممي إلى ليبيا يجتمع مع حفتر

    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
    سلامة وحفتر يبحثان أسباب اندلاع الاشتباكات في طرابلس

    أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باجتماع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع المشير خليفة حفتر، أمس السبت،  في منطقة الرجمة شرقي مدينة بنغازي لبحث النزاع الليبي.

    وذكرت البعثة، أنه تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا في البلاد، وإلى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

    و قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، د/ علام الفلاح، إن المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة يعمل على تهدئة الأمور وامكانية حل الأزمة بشكل سياسي وهذا ما دأبت عليه الأمم المتحدة فهي لا ترغب بوجود نزاعات محلية تصل إلى نهايات مأساوية.

    وقال إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المتمثل في دول مجلس الأمن اقتنعوا بضرورة مواجهة الإرهابيين والجماعات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار ليبيا، وأضاف أن لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة في بنغازي أوضح أن الأخير متفهم للعمل العسكري وضرورة القضاء على المليشيات وضرورة تأسيس حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق جديدة عكس الواقع الموجود حاليا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, قوى الحرية والتغيير, غسان سلامة, دونالد ترامب, خليفة حفتر, إيران, السودان, ليبيا, الولايات المتحدة الأمريكية
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