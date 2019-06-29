المجلس العسكري بالسودان يقبل المقترح الأفريقي لحل الأزمة

تركيا ترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا..المجلس العسكري السوداني يقبل المقترح الأفريقي لحل الأزمة مع قوى الحرية والتغيير.. الجيش الليبي يحظر الرحلات الجوية والبحرية بين تركيا وليبيا.

تركيا ترسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا

أعلن الجيش التركي، إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة الحدود مع سوريا، في أعقاب إعلانه شن "ضربة مؤثرة" على مواقع الجيش السوري "، ردا على مزاعم استهدافه لنقطة مراقبة تركية في إدلب.

في هذ الصدد، قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللبناني، شارليز أبي نادر:

"إن التطورات في إدلب التي جاءت على خلفية استهداف نقطة مراقبة عسكرية تركية والتي تُعد النقطة العاشرة، ما أدى لسقوط عدد من المصابين من الجانب التركي، سيشكل نقطة مفصلية في المواجهة ربما تؤسس لإشتباك مباشر بشكل أكبر بين الأتراك والسوريين."

وأضاف:" أن نقاط المراقبة هذه كانت من ضمن اتفاق سوتشي لتنفيذ منطقة خفض التصعيد والمنطقة منزوعة السلاح وفصل المجموعات الإرهابية والمسلحين، لكن على العكس أصبحت هذه النقاط نقاط حماية يختبئ بها المسلحون لإستهداف الجيش السوري في المقام الأول ولإستهداف مواقع للقاعدة الروسية في حميميم."

وأشار إلى أن النقطة العاشرة هى الأقرب لحميميم وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى اشتباك أوسع وبالتالي تأتي أسباب تحركات تركيا إما لدعم نقاط المراقبة لحماية هذه النقاط أو لسحبها أو لتنفيذ اشتباك أوسع مع الجيش السوري.

المجلس العسكري السوداني يقبل المقترح الأفريقي لحل الأزمة مع قوى الحرية والتغيير

قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا للمجلس في 27 يونيو حزيران، ملائم لاستئناف المحادثات مع قوى الحرية والتغيير لحل الخلافات بين الطرفين

وقال محمد ضياء الدين، عضو قوى الحرية والتغيير، إن " الوساطة الإثيوبية الأفريقية تمت دراستها بشكل جيد من قبلهم، كما تم الانتهاء من دراسة متكاملة تتضمن رؤية الحرية والتغيير تجاه مقترح الوساطة، لكنها لم تنشر حتى الأن بناء على رغبة لجنة الوساطة، التي طالبت من المعارضة الحفاظ على سريتها.

وأكد على عدم وجود نتائج إيجابية حتى الأن حول مقترح لجنة الوساطة الإثيوبية الإفريقية، مشيرًا إلى موافقة المجلس العسكري على الجلوس مع قوى الحرية والتغيير وليس مقترح الوساطة كما يتخيل البعض —وفق قوله-.

الجيش الليبي يحظر الرحلات الجوية و البحرية بين تركيا و ليبيا

قال أحمد المسماري المتحدث باسم " الجيش الليبي " بقيادة المشير خليفة حفتر، إن قوات الجيش ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وتمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية.

قال المحلل السياسي الليبي، المختار الجدال إن: "الرحلات التركية إلى ليبيا تتجه نحو طرابلس أو مصراته فقط محملة بالأسلحة والمرتزقة ".

وأكدا:"سلاح الجو سيواجهها بعد صدور أوامر بذلك من القائد العام، لمواجهة مثل هذه الرحلات، إضافة إلى أن بعض السفن التركية تسير من تركيا إلى مصراته محملة بالسيارات العسكرية والأسلحة"، معتبرا ذلك "دعما للطرف الآخر لموجهة للجيش".

ولفت إلى أن "الموضوع ليس جديد فمنذ مدة و تحاول السلطات في شرق ليبيا قطع العلاقات مع تركيا التي أصبحت طرفا خارجيا في دعم المليشيات".