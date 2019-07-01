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13:35 02 يوليو/ تموز 2019
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    عالم سبوتنيك

    مظاهرات السودان ودعوة المجلس العسكري لعقد اتفاق عاجل وشامل...واشنطن وبيونغ يانغ تتفقان على المضي قدما في نزع السلاح النووي

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة اليوم: الاتحاد الأوروبي يبدأ تشغيل آلية "إنستكس" للتبادل التجاري مع طهران، ومقتل 7 بمظاهرات السودان والمجلس العسكري يدعو لاتفاق عاجل وشامل، وواشنطن وبيونغ يانغ تتفقان على المضي قدما في نزع السلاح النووي.

    الاتحاد الأوروبي يبدأ تشغيل آلية "إنستكس" للتبادل التجاري مع طهران

    برج آزادي في طهران
    © Fotolia / Curioso Photography
    إيران تتهم الاستخبارات الأمريكية بنشر فرق للتجسس داخل أرضها
    قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، إن آلية دعم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي (إينستكس) قيد التشغيل، وتقوم بتحويل الدفعات المالية الأولى.

    من جانبه، قلل مبعوث إيران إلى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، من أهمية هذه الإجراءات الأوروبية.

    في هذا الصدد، قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، إنه بعد قيام ايران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.68 بالمئة وصلت الرسالة إلى أوروبا، وعندما دخلت روسيا والصين على خط الأزمة وأعلنتا عن عزمهما شراء النفط الإيراني، خشيت أوروبا التعرض للوم، مشيرا إلى أن طهران تشعر أن مسألة العقوبات تم التنسيق لها مع أوروبا.

    وأوضح أفقهي، أن وكيل وزارة الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عندما ذهب للتفاوض مع أوروبا، وجد أن الآلية لا تفي بالغرض ولا تلبي الوعد الأوروبي بشراء مليون برميل من النفط، لكنها اقتصرت بشكل مهين على مقايضة النفط  بالغذاء والدواء وهو ما لاتفتقر إليه إيران. 

    مقتل 7 بمظاهرات السودان والمجلس العسكري يدعو لاتفاق عاجل وشامل  

    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
    © AFP 2019 / KARIM SAHIB
    دعوة جديدة من الإمارات بعد الاحتجاجات الأخيرة في السودان
    في موجة تصعيد جديدة تشهدها السودان، قُتل 7 أشخاص خلال المظاهرات التي شهدتها  البلاد، أمس الأحد، فيما استخدم الأمن القوة ضد المحتجين في العاصمة الخرطوم لمنعهم من الوصول للقصر الرئاسي.

    و شارك آلاف المحتجين في مسيرة إلى وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم ، لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين في حين أطلقت قوات الأمن النار في الهواء.

    المحل السياسي السوداني، خالد على الأعسر، قال إن تظاهرات الأمس غير مسبوقة  في تاريخ السودان، لكن لا توجد استفادة من هذا الزخم  في ظل خلافات بين قيادات الحرية والتغيير، على حد قوله.

    و أضاف أن المجلس العسكري، يستفيد من الخلاف بين قوى الحرية والتغيير، لذلك تبقى الحالة السياسية كما هي دون تغيير.

    وطالب قوى الحرية والتغيير بالتمسك  بشروطها، قائلا إن هناك مبادرات وطنية يجب أن تطور لأن الواقع السوداني لن يتفهمه إلا أبناء السودان، وهذا  يحتاج إلى إرادة وطنية تضع في مهمتها مصلحة البلاد، على حد قوله.

    وأضاف أن المشهد السوداني ينذر بالخطر في طل وجود حركات مسلحة  في دارفور وغيرها لم تكن مطروحة على الساحة، وهذا يؤكد أهمية التوافق حول أي مبادرات كالمبادرة الإثيوبية التي تحاول التوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من أجل حل الأزمة.

    واشنطن وبيونغ يانغ تتفقان على المضي قدما في نزع السلاح النووي

    توقيع وثيقة بين ترامب وكيم جون أون في سنغافورة
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    زعيما كوريا الشمالية والولايات المتحدة يتفقان على المضي قدما لنزع السلاح النووي
    أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، إن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا خلال اجتماعهما، أمس الأحد، على المضي قدما في حوار من أجل تحقيق انفراجة جديدة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. 

    وحول هذا الموضوع، قال الباحث في الشؤون الآسيوية محمد صلاح، "إن لقاء ترامب وكيم جونج أون التاريخي، يُعد خطوة على طريق استئناف المفاوضات المرتقبة بعد أسبوعين أو ثلاثة، خاصة وأن هناك علاقة شخصية طيبة تجمع بين ترامب وكيم".

    وأشار، إلى أنه من المهم في هذا اللقاء هو الدور الذي لعبته الصين حتى يتم، في إشارة إلى اللقاء الذي عقده زعيم الصين مع ترامب على هامش قمة العشرين قبل أيام.

    وأكد الباحث في الشؤون الأسيوية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية ولو جزئيا، إلا إذا قامت كوريا بإظهار حسن النوايا فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الشمالية, إيران, السودان, الولايات المتحدة الأمريكية
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