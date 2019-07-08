تسجيل
17:35 08 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    رفض ألمانيا إرسال قوات إلى سوريا... وكوشنر يقول إن صفقة القرن لن تتم دون موافقة فلسطينية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مواضيع الحلقة: ألمانيا ترفض طلبا أمريكيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا؛ غوايدو يعلن استئناف الحوار مع الحكومة الفنزويلية؛ تنظيم "داعش" الإرهابي يجدد مبايعته للبغدادي جنوبي ليبيا؛ كوشنر يقول إن "صفقة القرن" لن تمر دون موافقة الفلسطينيين.

    ألمانيا ترفض طلبا أمريكيا بإرسال قوات عسكرية لسوريا

    رفضت ألمانيا، مطالب الولايات المتحدة بنشر قوات برية في سوريا، وهو موقف من المرجح أن يغضب الرئيس دونالد ترامب الذي يريد من المستشارة أنغيلا ميركل أن تلتزم بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.

    قال المحلل السياسي د نصير العمري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد من أوروبا وخصوصا ألمانيا دفع فاتورة حماية أوروبا ماليا و عسكريا، لذلك يطالب ألمانيا بإرسال قوات برية لسوريا، وهو ما رفضته برلين.

     وأضاف أن " ترامب لم يعجبه رد ألمانيا الرافض لإرسال قوات برية إلى سوريا لأن هناك شكوك في أوروبا في مقدره  ألمانيا في الدفاع عن نفسها وعن الأوربيين تجاه المخاطر  التي تأتي من الشرق الاوسط 

    وأشار، إلى أن سوريا  تعتبر منطقه مهمة لأوروبا لذلك يريد  ترامب أن  تساهم ألمانيا في صد هذه المخاطر من هناك.

    غوايدو يعلن استئناف الحوار مع الحكومة الفنزويلية

    مسيرة لدعم الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو لفنزويلا في كراكاس
    © Sputnik . Eva Marie Uzcategui
    استئناف المفاوضات بين سلطات فنزويلا والمعارضة في باربادوس
    أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، استئناف الحوار المعلق بين المعارضة والحكومة الفنزويلية بوساطة نرويجية في دولة بربادوس شرقي الكاريبي، دون أن يحدّد موعدا لذلك.

    وقال غوايدو، إن هذا الاجتماع مع "ممثلين عن النظام الغاصب" على حد وصفه، يفترض أن يتيح "إجراء مفاوضات من أجل الخروج من الدكتاتورية".

    و قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، إن المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة بوساطة نرويجية، ستتضمن كيفية العودة للاستحقاق السياسي، و تحديد آلية لتنفيذ الخطوات الإجرائية الخاصة بها.

     وأضاف أنه لا يوجد جدول أعمال مباشر للمفاوضات، لافتا إلى وجود  تكتم على هذه المفاوضات، مشددا على أن النرويج مهمة في هذا الاطار نظر لتمكنها من انجاح مفاوضات بين الحكومة الكولومبية وجبهة فارك الانفصالية من قبل.

    وأوضح فهمي أن مجموعات الاتصال الدولية سبق أن طرحت أفكارا لحل الأزمة وأغلب هذه المبادرات اصطدمت بغياب الإرادة السياسية، فضلا عن أن هناك أطرافا تمارس ضغوطا لإبقاء الأمر الواقع.

    تنظيم "داعش" الإرهابي يجدد مبايعته للبغدادي جنوبي ليبيا

    الجيش الليبي
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    "قوات النخبة" وظهور "داعش"... تطورات جديدة غربي ليبيا خلال أيام
    أظهر تسجيل فيديو جديد في منطقة صحراوية يُعتقد أنها جنوب ليبيا، عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

    وظهر في التسجيل عشرات الإرهابيين و سط سيارات مدججة بالسلاح، فيما لم يتم التحقق من مكان وتاريخ التسجيل.

    قال د. عبد العزيز أغنية الخبير في الشؤون الليبية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي، بتنشيط وجوده في ليبيا بدعم من الميليشيات المسلحة المنطوية تحت حكومة الوفاق ومنها سرايا تحرير بنغازي وسرايا تحرير درنة من أجل إرباك المشهد الليبي.

    واتهم تركيا بنقل العناصر المتطرفة عبر الجسور الجوية والبرية من سوريا والعراق إلى ليبيا.

    وأوضح،  أغنية أن تصريح  الرئيس الروسي بوتين هو عبارة عن معلومات مؤكدة عن هذه المجموعات التي تحاول الانتقال من إدلب السورية للأراضي الليبية.

    كوشنر يقول إن "صفقة القرن" لن تمر دون موافقة الفلسطينيين

    مسيرة تونسية ضد صفقة القرن
    © Sputnik . Mariem Gdira
    الاتحاد العام التونسي للشغل ينظم مسيرة ضد "صفقة القرن"
    أقر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، ضمنيا بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ "صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

    وجدد كوشنر انتقاداته للقيادة الفلسطينية، معترفا، على نحو ضمني، أن الأخيرة نجحت في إفشال جهوده  في تنفيذ الخطة الاقتصادية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق ذلك  من دون قيادة فلسطينية".

    في هذا الصدد، قال الكاتب و المحلل السياسي، د. توفيق ابراهيم،  إن الفلسطينيين مدعومون من سوريا هم من أفشلوا صفقة القرن، باعتبار أنها تحتاج إلى توقيع فلسطيني أو تأييد سوري، مشيرا إلى أن الأمريكيين كانوا يراهنون على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد فشلوا في الوقت الذي أعاد فيه  المحور السوري العراقي الرافض للصفقة الأمل للفلسطينيين ومكنهم من الصمود. 

    وأوضح المحلل السياسي أن المشروع الأمريكي هو مصالحة عربية إسرائيلية على جثة القضية الفلسطينية، عبر عدة مسارات منها انشاء حلف عرب إسرائيلي يتعامل مع إيران بعدائية شديدة ويوقف الصعود الروسي في المنطقة ويدعم الأحادية الأمريكي، وقد بدأت ملامح هذه الحلف تتكشف في ضوء زيارات مسؤولين إسرائيليين للإمارات وعمان والبحرين ويتحدثون أيضا عن وجود مدير المخابرات السعودي في هذه المباحثات إلا أن السعودية تتشكك في الدور الأمريكي وتخشي أن ينسحب الأمريكيون فجأة وقد أحبط السعوديون قبل ذلك من التراجع الأمريكي عن ضرب إيران.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفتيات قبل بدء سباق العرائس في مدينة جيليزنودوروجسك الروسية
    رغم الرياح والأمطار...لا شيء يقف أمام العروس
    ألمانيا ترفض طلبا لأمريكا بشأن قوات برية في سوريا
    هل تنشر ألمانيا قوات برية في سوريا؟
    بندقية القناصة توتشنوست (الدقة) الروسية
    بندقية القناصة "توتشنوست" (الدقة) الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك