رفض ألمانيا إرسال قوات إلى سوريا... وكوشنر يقول إن صفقة القرن لن تتم دون موافقة فلسطينية

مواضيع الحلقة: ألمانيا ترفض طلبا أمريكيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا؛ غوايدو يعلن استئناف الحوار مع الحكومة الفنزويلية؛ تنظيم "داعش" الإرهابي يجدد مبايعته للبغدادي جنوبي ليبيا؛ كوشنر يقول إن "صفقة القرن" لن تمر دون موافقة الفلسطينيين.

ألمانيا ترفض طلبا أمريكيا بإرسال قوات عسكرية لسوريا

رفضت ألمانيا، مطالب الولايات المتحدة بنشر قوات برية في سوريا، وهو موقف من المرجح أن يغضب الرئيس دونالد ترامب الذي يريد من المستشارة أنغيلا ميركل أن تلتزم بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.

قال المحلل السياسي د نصير العمري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد من أوروبا وخصوصا ألمانيا دفع فاتورة حماية أوروبا ماليا و عسكريا، لذلك يطالب ألمانيا بإرسال قوات برية لسوريا، وهو ما رفضته برلين.

وأضاف أن " ترامب لم يعجبه رد ألمانيا الرافض لإرسال قوات برية إلى سوريا لأن هناك شكوك في أوروبا في مقدره ألمانيا في الدفاع عن نفسها وعن الأوربيين تجاه المخاطر التي تأتي من الشرق الاوسط

وأشار، إلى أن سوريا تعتبر منطقه مهمة لأوروبا لذلك يريد ترامب أن تساهم ألمانيا في صد هذه المخاطر من هناك.

غوايدو يعلن استئناف الحوار مع الحكومة الفنزويلية

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، استئناف الحوار المعلق بين المعارضة والحكومة الفنزويلية بوساطة نرويجية في دولة بربادوس شرقي الكاريبي، دون أن يحدّد موعدا لذلك.

وقال غوايدو، إن هذا الاجتماع مع "ممثلين عن النظام الغاصب" على حد وصفه، يفترض أن يتيح "إجراء مفاوضات من أجل الخروج من الدكتاتورية".

و قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، إن المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة بوساطة نرويجية، ستتضمن كيفية العودة للاستحقاق السياسي، و تحديد آلية لتنفيذ الخطوات الإجرائية الخاصة بها.

وأضاف أنه لا يوجد جدول أعمال مباشر للمفاوضات، لافتا إلى وجود تكتم على هذه المفاوضات، مشددا على أن النرويج مهمة في هذا الاطار نظر لتمكنها من انجاح مفاوضات بين الحكومة الكولومبية وجبهة فارك الانفصالية من قبل.

وأوضح فهمي أن مجموعات الاتصال الدولية سبق أن طرحت أفكارا لحل الأزمة وأغلب هذه المبادرات اصطدمت بغياب الإرادة السياسية، فضلا عن أن هناك أطرافا تمارس ضغوطا لإبقاء الأمر الواقع.

تنظيم "داعش" الإرهابي يجدد مبايعته للبغدادي جنوبي ليبيا

أظهر تسجيل فيديو جديد في منطقة صحراوية يُعتقد أنها جنوب ليبيا، عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وظهر في التسجيل عشرات الإرهابيين و سط سيارات مدججة بالسلاح، فيما لم يتم التحقق من مكان وتاريخ التسجيل.

قال د. عبد العزيز أغنية الخبير في الشؤون الليبية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي، بتنشيط وجوده في ليبيا بدعم من الميليشيات المسلحة المنطوية تحت حكومة الوفاق ومنها سرايا تحرير بنغازي وسرايا تحرير درنة من أجل إرباك المشهد الليبي.

واتهم تركيا بنقل العناصر المتطرفة عبر الجسور الجوية والبرية من سوريا والعراق إلى ليبيا.

وأوضح، أغنية أن تصريح الرئيس الروسي بوتين هو عبارة عن معلومات مؤكدة عن هذه المجموعات التي تحاول الانتقال من إدلب السورية للأراضي الليبية.

كوشنر يقول إن "صفقة القرن" لن تمر دون موافقة الفلسطينيين

أقر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، ضمنيا بفشل " ورشة البحرين "، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ " صفقة القرن " الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجدد كوشنر انتقاداته للقيادة الفلسطينية، معترفا، على نحو ضمني، أن الأخيرة نجحت في إفشال جهوده في تنفيذ الخطة الاقتصادية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق ذلك من دون قيادة فلسطينية".

في هذا الصدد، قال الكاتب و المحلل السياسي، د. توفيق ابراهيم، إن الفلسطينيين مدعومون من سوريا هم من أفشلوا صفقة القرن، باعتبار أنها تحتاج إلى توقيع فلسطيني أو تأييد سوري، مشيرا إلى أن الأمريكيين كانوا يراهنون على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد فشلوا في الوقت الذي أعاد فيه المحور السوري العراقي الرافض للصفقة الأمل للفلسطينيين ومكنهم من الصمود.

وأوضح المحلل السياسي أن المشروع الأمريكي هو مصالحة عربية إسرائيلية على جثة القضية الفلسطينية، عبر عدة مسارات منها انشاء حلف عرب إسرائيلي يتعامل مع إيران بعدائية شديدة ويوقف الصعود الروسي في المنطقة ويدعم الأحادية الأمريكي، وقد بدأت ملامح هذه الحلف تتكشف في ضوء زيارات مسؤولين إسرائيليين للإمارات وعمان والبحرين ويتحدثون أيضا عن وجود مدير المخابرات السعودي في هذه المباحثات إلا أن السعودية تتشكك في الدور الأمريكي وتخشي أن ينسحب الأمريكيون فجأة وقد أحبط السعوديون قبل ذلك من التراجع الأمريكي عن ضرب إيران.