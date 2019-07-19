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18:04 19 يوليو/ تموز 2019
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    عالم سبوتنيك

    روسيا تحذر من الانفجار في الخليج وتأجيل المباحثات حول الإعلان الدستوري في السودان

    عالم سبوتنيك
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    روسيا تحذر من الانفجار في الخليج وإيران تنفي اسقاط واشنطن لطائرة مسيرة إيرانية

    أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الوضع في منطقة الخليج ليس على وشك الانفجار فقط، بل ومحفوف باندلاع صراع. وقال ريابكوف تعقيباً على أنباء إسقاط واشنطن لطائرة مسيرة إيرانية "أثارت هذه الأنباء اهتمامنا. إن تركيز القوات والموارد في منطقة الخليج، ومن قبل بلدان مختلفة، في المجال العسكري، مرتفع لدرجة تسمح باحتمال وقوع أية حوادث. ومن المهم عدم السماح بزيادة التصعيد".

     من جانبه قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن ايران لم تفقد اي طائرة مسيرة في مضيق هرمز او الخليج. كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعلن أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز. في السياق نفسه علنت إيران أنها احتجزت "ناقلة نفط أجنبية"، وطاقمها الذي يضم 12 فردا الأحد الماضي، حيث كانت تقوم بـ "تهريب الوقود" الإيراني لسفن أجنبية في الخليج.

    على الصعيد السياسي قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف،إن اتباع ترامب نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغوط الأمريكية لن يصل به إلى جائزة التفاوض مع إيران.

     قال المتخصص في الشأن الإيراني، د. محمد سيد أحمد، إن "إيران تمارس حقها في الضغط على المشروع الغربي بأكمله والتي تتصدره الولايات المتحدة وحلفاؤها وبشكل خاص الحليف البريطاني".

    وأشار إلى أن "السياسة الإيرانية تعمل وفق سياسة هادئة وتتعامل مع الملفات بشكل رد الفعل"، موضحا أن "البريطاني هو من بدأ واحتجز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق وبالتالي كان رد فعل إيران طبيعي .

    واشنطن تفرض عقوبات على أربعة عراقيين بينهم اثنان من قادة فصائل الحشد الشعبي

    أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على أربعة عراقيين، من بينهم اثنان من قادة فصيلين من فصائل الحشد العراقية، المرتبطة بإيران.

    وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوباتٍ على كل من، ريان الكلداني، قائد "كتائب بابليون" أو "اللواء 50"، و وعد قدّو، قائد قوات سهل نينوى المعروفة بـ "اللواء 30".

    وتطال العقوبات الأمريكية اثنين من المسؤولين الحكوميين السابقين، هما نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، وأحمد الجبوري محافظ مدينة صلاح الدين السابق، اللذين تتهمهما الوزارة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان. وبموجب العقوبات الجديدة ستفرض واشنطن حظراً على ممتلكات العراقيين الأربعة في الولايات المتحدة، كما ستمنع مواطنيها من إجراء أي تعاملات تجارية معهم .

    أكد واثق الهاشمي مدير المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية أن العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة على عدد من الشخصيات العراقية لم تكن مفاجئة وكان الوسط السياسي على علم بها، وقد أبلغ بها وزير الخزانة الأمريكي وزير الخارجية العراقي خلال زيارته لبغداد مشيرا إلى أنها جزء من حزم عقوبات أخرى ستطال شخصيات أخرى متهمة بالفساد وبالعلاقة مع إيران وبالإرهاب.

    وأشار الهاشمي إلى ما حدث هو سابقة فريدة لم تتكرر بين بغداد وواشنطن من قبل، مضيفا أن هذه العقوبات تمثل ضغطا على السيد عادل عبد المهدي من جانبين جانب الولايات المتحدة ومن جانب الحشد الشعبي الذي يمثل جزءا من الحكومة .

    وقال الهاشمي إن الهدف الأمريكي من العقوبات هو تصفية الحشد الشعبي ، وعلى الرغم من هذا فإن السيد عادل عبد المهدي ليس أمامه سوى الانصياع لتطبيق العقوبات الأمريكية .

    تأجيل المباحثات بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة حول الإعلان الدستوري

    قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن جلسة المباحثات المزمعة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري قد أرجأت إلى أجل غير مسمى. وقال القيادي في التحالف المعارض، ساطع الحاج، إن الحاجة إلى دراسة مسودة الإعلان الدستوري كانت وراء التأجيل، مشيراً إلى أن طرفي الأزمة سيعودان الى طاولة المفاوضات بعد إكمال دراسة مسودة الإعلان.

    وكان الطرفان قد وقعا، وثيقة الاتفاق السياسي المحدِّد لهياكل الحكم في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

    قال عضو البرلمان السوداني السابق "أبوالقاسم برطم" إن تأجيل المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يرجع إلى وجود خلافات داخل قوى الحرية والتغيير خاصة وأن قوى الحرية والتغيير هى مجموعة من قوى سياسية متباينة في الآراء والأفكار وهناك انقسام في الآراء داخلها وقد تؤدي إلى فشل هذه المفاوضات وهو ما أدى إلى تأجيل اجتماع اليوم، فهناك مجموعة كبيرة من هذه القوى السياسية رفضت التوقيع المبدئي على هذه الوثيقة.

    وأضاف "برطم" أن هناك نقاط خلافية كثيرة جدا موجودة في الإعلان الذي تم التوقيع عليه وتم ترحيلها إلى الوثيقة الدستورية، والنقطة الأهم أن هناك تعتيم كامل على المعلومات من قبل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فالطرفان لم يطلعا الشعب السوداني على هذه النقاط قبل التوقيع عليها، وتابع" أنه يستبعد التوقيع على الإعلان الدستوري في صورته الراهنة" من قبل القوى السياسية.

    الكلمات الدلالية:
    السودان, الولايات المتحدة, إيران, العراق
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