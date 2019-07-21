Widgets Magazine
تسجيل
17:17 21 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    الجيش الأمريكي يحضر لعملية في الخليج.. وفد من حماس يزور لطهران.. أزمة الانتخابات في تونس

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الجيش الأمريكي يحضر لعملية الحارس لحماية الملاحة في الخليج.. والبحرين تؤكد استعداداها لاستضافة اجتماع يُعنى بأمن الملاحة

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    وزير النفط الإيراني: حوادث الناقلات لم تؤثر على صادراتنا النفطية
    كشف الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية، عن التحضير لإطلاق عملية "الحارس"، التي تهدف إلى زيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية بالشرق الأوسط، لضمان حرية الملاحة البحرية في ضوء الأحداث الأخيرة بالخليج، وخفض التوترات الجارية بمضيقي هرمز وباب المندب، وخليج عمان.

    في نفس السياق أكدت مملكة البحرين استعدادها لاستضافة اجتماع يُعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية بالتعاون مع واشنطن ووارسو، مشيرة أن الاجتماع فرصة لبحث سبل ردع الخطر الإيراني وضمان أمن الملاحة. وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إن الاجتماع الذي تستضيفه المملكة سيعقد خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الولايات المتحدة وبولندا وبمشاركة أكثر من 60 دولة، وهو نتاج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، الذي انعقد بمبادرة من واشنطن في مدينة وارسو في فبراير الماضي.

    قال الكاتب والأكاديمي "عاطف عبد الجواد"، إن العملية "الحارس ليست جديدة على الولايات المتحدة الأمريكية، ففي الثمانينات، أثناء الحرب العراقية الإيرانية قامت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس مجموعة من الدول بعملية مماثلة لحماية الملاحة والتجارة الدولية في مضيق هرمز باسم (حرب الناقلات) ولكن هذه المرة الولايات المتحدة واجهت مصاعب في اجتذاب عدد كبير من الدول وخصوصا من الحلفاء الأوروبيين للانضمام لهذه العملية والسبب في هذه المصاعب رغبة الدول الأوروبية في تحاشي ارسال قوات عسكرية إلى المنطقة تجنبا لأي تصعيد عسكري قد يحدث مما قد يؤدي إلى اشتباكات عسكرية مع إيران".

    وبالنسبة لاستضافة البحرين اجتماعا يُعنى بأمن الملاحة، قال عبد الجواد، إن "البحرين كانت مقرا لعدة مبادرات أمريكية ومن الواضح أن سبب اختيار البحرين أنها أكثر مرونة للمطالب الأمريكية فقد استضافت من قبل المؤتمر الاقتصادي الذي أطلقه جارد كوشنر صهر الرئيس ترامب بخصوص السلام الإسرائيلي الفلسطيني، ويرجع السبب أن البحرين من إحدى دول المنطقة المهددة بالخطر في حال نشوب أي حرب أو مواجهات عسكرية بين إيران وواشنطن ومن ناحية أخرى البحرين الآن من أكثر الدول إذعانا للمطالب والرغبات الأمريكية".

    خالد بن أحمد آل خليفة
    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
    حماس: البحرين تصطف بشكل صارخ مع "إسرائيل"

    للوقوف بجانبها ضد الولايات المتحدة.. وفد رفيع المستوى من حماس في زيارة لطهران

    وصل وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" الفلسطينية، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تستغرق عدة أيام. وذكرت مواقع تابعة للحركة، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين.

    وكان رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، تحدث في تصريحات تلفزيونية عن متانة العلاقة بين حماس وإيران وقال إنها لم تنقطع أبدا، مؤكدا أنها علاقات مستمرة تاريخيا ومتينة. وقال إن "إيران اليوم تتعرض لحصار أميركي، وبالتالي فإن من واجب كل قوة محبة للسلام وكل قوة مناهضة للسياسة الأميركية أن تقف إلى جانب إيران".

    قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال العوكل إن هناك حرص بشكل خاص ومن قبل حركة حماس و حرص فلسطيني بشكل عام على تعزيز العلاقات مع الدول التي تتمسك بالحقوق الفلسطينية وتناصر الموقف الفلسطيني ومنها موسكو وطهران ، فهذه الزيارة تفيض أهدافها عن مجرد تعزيز العلاقات وهناك أمر سياسي بطبيعة الحال مطروح في هذه الزيارة لكن هناك مسعى من قبل حركة حماس لطلب المساعدة من روسيا وطهران لاستعادة العلاقات بين حماس وسوريا، فطهران وموسكو هما الطرفان اللذان يستطيعان المساهمة في إعادة العلاقات مرة أخرى بين حماس و سوريا.

    وأضاف أن إيران من الصعب أن تساهم اقتصاديا في قطاع غزة، فإيران ليست معروفة بأنها ساهمت من قبل أو تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية الموجودة في القطاع ولكنها تقدم دعما لبعض فصائل المقاومة الموجودة بالقطاع  ولكن ليست هناك مشاريع اقتصادية أو دعم اقتصادي إيراني للقطاع خاصة وأن الوضع الاقتصادي لإيران سيء في الوقت الراهن بسبب الضغوطات والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل واشنطن.

    موقف الانتخابات في تونس في ظل عدم توقيع الرئيس عليه.. والغنوشي يرشح نفسه عن النهضة

    راشد الغنوشي - انتخابات تونس
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    سياسي تونسي: ترشح الغنوشي للانتخابات هدفه رئاسة البرلمان

    قبل يوم واحد فقط من بدء تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، بات قانون الانتخابات في تونس على مشارف أزمة دستورية بسبب تأخر توقيع الرئيس على التعديلات الجديدة. وكان البرلمان التونسي صادق على تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي في الـ18 من يونيو حزيران الماضي، تقضي بتقييد شروط الترشح إلى التشريعية والرئاسية، وتمهد عمليا لإبعاد مرشحين بعينهم.

    ومن المفترض أن تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تلقي ملفات الترشح إلى التشريعية يوم غد الاثنين. لكن لا يعرف ما إذا كان سيتم اعتماد القانون الانتخابي قبل التعديل، أو بنسخته المعدلة. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه حركة النهضة الإسلامية في تونس ترشيح زعيمها راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والذي يسعى للعب دور أكبر في الفترة المقبلة.

    وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن "الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رفض التوقيع على تعديلات قانون الانتخابات، باعتباره المؤتمن على احترام دستور البلاد وتطبيقه، حيث رأي أن القانون الجديد يرسخ مبدأ الإقصاء، ومنافي لحفظ الحريات والحقوق، وبناء على ذلك وفقه فقهاء القانون الدستوري، يتوجب على الهيئة المستقلة للانتخابات اعتماد القانون الانتخابي القديم، مما يعني إسقاط مسألة العتبة الانتخابية التي صاغتها حركة النهضة التونسية وحزب تحيا تونس على مقاسهما، ثم إلغاء المعايير الجديدة التي تقصي القوى السياسية الجديدة".

    وأشار ثابت أن تعطيل الرئيس التونسي لقانون الانتخابات الجديد، سيدفع حركة النهضة التونسية لتعديل خططها التي كانت تراهن بها على فوز مرشحها السيد راشد الغنوشي برئاسة البرلمان التونسي.

    وأكد منذر على المبادرة التي تسعى لتشكيل تحالف وسطي، نظرا لأن حركة النهضة لم تكن منفتحة على باقي القوى السياسية، وهو توجه الأسرة الوسطية في تونس التي تطالب بأن تخلو الحكومة القادمة من حركة النهضة.

    انظر أيضا:

    "أطع الأوامر تكن في أمان"... أول تسجيل مسرب لمحاصرة الحرس الثوري ناقلة نفط في مضيق هرمز
    وزير النفط الإيراني: حوادث الناقلات لم تؤثر على صادراتنا النفطية
    طهران تعلن إطلاق سراح ناقلة نفط إيرانية محتجزة لدى السعودية
    إيران: مستعدون لكل السيناريوهات بعد احتجاز الناقلة البريطانية
    الكلمات الدلالية:
    تونس, إيران, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رياضيتان من المنتخب الروسي (سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا) تشاركان في البرنامج الفني لمسابقات فرق السباحة الإيقاعية في بطولة العالم المائية الـ18 في غوانغجو، كوريا الجنوبية 16 يوليو/ تموز 2019
    خرفان تجتاح باريس وأمطار ليست بصيفية تهطل على موسكو... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ظريف يذكّر ترامب بموقع أمريكا على خريطة العالم
    ظريف يذكّر ترامب بموقع أمريكا
    إنفوجرافيك - الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك