تعهد أمريكي بحماية مصالح الحلفاء بالخليج.. الجيش الليبي يتقدم في طرابلس

تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: إيران تعلن رسميا بدء تشييد محطة بوشهر النووية الثانية، ترامب يؤكد التزام واشنطن بحماية مصالحها وحلفائها في مضيق هرمز، الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية، و يستهدف الكلية الجوية بمصراتة.

إيران تعلن رسميا بدء تشييد محطة بوشهر النووية الثانية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا، متوسط المدى، جنوب إيران، في محاولة لتحسين مدى ودقة منظومة أسلحتها .

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤول أمريكي، إن " طهران، اختبرت، الأربعاء الماضي، صاروخا باليستيا من طراز (شهاب 3 )، حلق لأكثر من 600 ميل منطلقا من الجزء الجنوبي من البلاد إلى منطقة خارج العاصمة طهران"..

في هذا الصدد، قال الباحث والمتخصص في الشئون الإيرانية قاسم قصير:" إن هذه الخطوة الإيرانية تأتي في إطار الرد على التساهل الأوروبي والعالمي من الإنسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي وفرض العقوبات على إيران وسعي بعض الدول للوقوف ضد إيران ومنع تصدير النفط."

وأضاف:" أنه لا يمكن اعتبار ما تقوم به إيران هو نوع من التصعيد، بقدر ما يدخل في إطار الرد على الخطوات التصعيدية التي تُتخَذ ضد إيران، ومقابل كل خطوة تُفرَض على إيران سواء عقوبات أو مصادرة سفن، تقوم إيران بالرد بخطوات مدروسة."

وأشار إلى أن، إيران أكدت مرارا إلتزامها بالإتفاق النووي ولكن ما تقوم به هو رد فعل وخطوات تحذيرية ضد ما تتخذه الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهم من دول من خطوات استفزازية ضد إيران.

ترامب يؤكد التزام واشنطن بحماية مصالحها وحلفائها في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التزام بلاده حماية مصالحها وحلفائها في مضيق هرمز.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس ترامب: "يرغب أيضا في مساعدة بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران"، قبل أن تعلن طهران إطلاق سراح 9 هنود من أفراد طاقم الناقلة البريطانية."

وقال حسان القبي، أستاذ الاقتصاد السياسي: "تناقض تصريحات دونالد ترامب حول تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، تعود لمحاولة دونالد ترامب اللعب على أكثر من واجهة في ملف إيران، أولًا الواجهة الداخلية والمتمثلة في الوعود التي أطلقها أثناء الحملة الانتخابية الأولى، والتي نصت على الانسحاب من الشرق الأوسط، وعدم خوض حروب جديدة تعرض الجنود والمصالح الأمريكية للخطر، بينما الواجهة الثانية تتركز في الالتزام بالاستراتيجية القديمة، وحفظ مصالح الحلفاء في الخليج" .

وحول إفراج إيران عن 9 بحارة كانوا على متن السفينة البريطانية المحتجزة، أكد أن سياسة إيران باتت مفهومة، فتعتمد على خطوة للأمام وخطوتين إلى الخلف، معتبرًا أن الإفراج عن البحارة يحمل رسالة إيجابية، ربما تفتح الطريق أمام التفاوض، الذي يحمل العديد من النقاط، قد يتم الاتفاق على بعضها .

الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية، و يستهدف الكلية الجوية بمصراتة

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة على معسكر النقلية التابع لحكومة الوفاق الوطني جنوب العاصمة طرابلس.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الأوضاع في محاور القتال بطرابلس ستشهد عدة مفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة.

قال المحلل السياسي الليبي، أحمد التهامي، إن: "قوات الجيش الليبي تتقدم ببطئ لكنه تقدم أكيد وراسخ"، مشيرا إلى أن "السيطرة على معسكر النقلية يعتبر تقدما نوعيا"، مبينا أن "المعسكر يقع في طريق المطار بطرابلس ولا يبعد عن مركز المدينة إلا كيلومترات بسيطة".

وأشار إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمعسكر النقلية يكمن في أنه "يتوسط الطريق بين العاصمة ومطار طرابلس بالإضافة إلى كونه معسكر ضخم كانت تقيم فيه قوات الوفاق، ما يؤدي إلى إلغاء أي عمليات لهم للسيطرة على المطار".