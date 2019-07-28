ترجيحات بدخول المارينز لفنزويلا... إحباط مخطط إرهابي بالعراق... رفض نتائج لجنة التحقيق بالسوداني

قال دايوسدادو كابيلو نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي، إنه من المرجح أن تدخل قوات من مشاة البحرية الأمريكية فنزويلا.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، إن (حل الأزمة) في فنزويلا يمكن أن يتم من خلال حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة دون شروط مسبقة ودون أي تهديدات نسمعها تأتي من عواصم مختلفة".

وفي هذا الإطار يقول غالب نور الدين عضو جمعية الصداقة اللبنانية الفنزويلية، إن هذا التصريح يمكن قراءته في سياق التهديدات التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية، معربا عن اعتقاده أن دخول المارينز لفنزويلا صعب، مشيرا إلى أن امريكا إذا دخلت فنزويلا فإن قرار خروجها لن يكون بيديها".

وحول دعوة موسكو للحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، أشار نور الدين أن المعارضة الفنزويلية أصبحت منقسمة الآن، وجزء منها يؤيد دعوة موسكو للحوار.

وجدد نور الدين دعوته للمجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة أن يحترم القانون الدولي، الذي تنتهكه أمريكا حسب قوله.

أﻋﻠﻨﺖ "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ" بالعراق، عن إحباط أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ في العام 2019 ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﺑﻌﺾ المحافظات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وإﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن.

وقال رئيس "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر"، أبو علي البصري، إن "اﻟﺨﻠﻴﺔ وبالتنسيق مع مديريات اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ المحافظات اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ تحديد اﻷﻫﺪاف اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺗﺎرة وﺑﺎﻟﻘﺘﺎل المباشر وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ الإرهابيين ﺗﺎرة أﺧﺮى".

قال نجم القصاب الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، إن تنظيم داعش لايزال يحاول تنفيذ عمليات نوعية داخل الأراضي العراقية خصوصا العاصمة بغداد.

وأكد القصاب أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو من يقف خلف هذا المخطط الذي تم احباطه من قبل عملية الصقور الإستخبارية العراقية.

واستبعد القصاب علاقة هذه المخططات بالتوتر الحاصل في مضيق هرمز خاصة وأنها قضية خارجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كما أن انهيار الوضع الأمني في العراق وجعله غير مستقر قد يُحدث تدخلا خارجيا من قبل أي دولة.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض، رفضه القاطع لنتائج لجنة تحقيق فض اعتصام أمام القيادة العامة، ووصف التقرير بالصادم، مشددا على أن مكتب النائب العام نفسه حوله شُبهات حول الجريمة.

واتهم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج، النائب العام بتقويض مجرى العدالة، واعتبر الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام.

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، بابكر فيصل بابكر إن طريقة تكوين اللجنة كانت محل اعتراض من قوى الحرية والتغيير وليس تجمع المهنيين السودانيين وحدهم، لأنه منذ البداية تمت المطالبة بتكوين لجنة تحقيق مستقلة تكون شفافة وموضوعية.

وأشار إلى أن تكوين اللجنة من قبل طرف واحد وليس طرفا محايدا في إشارة للمجلس العسكري فهذا مرفوض من حيث المبدأ.

وقال إن تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير مصرين على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة موضوعية داخل الإتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي سيوقع مع المجلس العسكري.