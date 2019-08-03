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17:42 03 أغسطس/ أب 2019
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    عالم سبوتنيك

    مهلة روسية لأنقرة.. الاتفاق على الوثيقة الدستورية بالسودان

    عالم سبوتنيك
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    تتناول حلقة اليوم ثلاث موضوعات: موسكو تنتظر من أنقرة التنفيذ الكامل لاتفاقيات إدلب في غضون 24 ساعة.. اتفاق المجلس العسكري السوداني و قوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية..فنزويلا تطالب مجلس الأمن بالرد على التهديدات الأمريكية بحصارها.

    موسكو تنتظر من أنقرة التنفيذ الكامل لاتفاقيات إدلب في غضون 24 ساعة

    أعلنت موسكو أنها تنتظر من أنقرة تنفيذا كاملا للاتفاقيات المتعلقة بسحب المقاتلين والأسلحة من إدلب خلال 24 ساعة، ردا على مبادرة الحكومة السورية بوقف إطلاق النار في تلك المنطقة.

    وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي باكين، إن موسكو تنتظر أن يُنفذ الجانب التركي بشكل تام بنود اتفاق سوتشي، ووقف القصف وفتح طريق السيارات الواصل بين دمشق وحلب".

    قال نيكولاي سوخوف، الباحث في معهد الاستشراق الروسي: "منح روسيا  مهلة 24 ساعة لأنقرة، لتنفيذ كافة التزامتها المتعلقة بمدينة إدلب، يعد تصريحًا سياسيا، خاصة أن أنقرة لم تنفذ مضمون اتفاقية سوتشي على مدار ستة أشهر."

    واعتبر أن مهلة موسكو لم تمثل مفاجأة، خاصة بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على معظم إدلب، وتقاعس تركيا عن تنفيذ التزاماتها.

    واستبعد سوخوف التزام أنقرة بمهلة موسكو المحددة بـ24 ساعة، وبالتالي من حق سوريا وروسيا مواصلة الحرب على الإرهابيين في إدلب، بعد أنتهاء المهلة غدًا، على حد قوله.

    اتفاق المجلس العسكري السوداني و قوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية.

    أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد حسن لبات، إن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

    وأضاف أن الطرفين، يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.

    في هذا الصدد، قال عضو شبكة الصحفيين السودانيين حسن فاروق: "إنه حتى الآن لم يتم نشر بنود الإتفاق أو تفاصيله بشكل كامل على الرأي العام أو الإعلام."

    وأوضح أن، قوى إعلان الحرية والتغيير، أعلنت في مؤتمر صحفي أنه تم الإتفاق على معظم البنود الذي كان يوجد خلاف عليها ولم يتبق سوى التوقيع والإتفاق على بعض التفاصيل الفنية التي سيتم الإتفاق عليها خلال يوم، كما أكد أنه سيتم التوقيع على الإتفاق النهائي غدا الأحد".

    وأضاف "أنه حتى الآن لا توجد ضمانات مؤكدة حول تنفيذ هذا الإتفاق، خاصة وأن الشارع السوداني مازال يتعامل بحذر شديد مع هذا الإتفاق، انطلاقا مما تم طوال السبعة الأشهر الماضية من أحداث وخاصة الثلاثة أشهر الأخيرة التي تولى فيها المجلس العسكري مسئولية البلاد، كما يوجد حذر في تقبل وجود المجلس العسكري في المجلس السيادي بهذا الشكل ولكن تم الإتفاق على مضض على هذا الإتفاق للمرور من هذه المرحلة لمرحلة الحكم المدني".

    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بالرد على التهديدات الأمريكية بحصارها

    طالب مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على التهديد الأمريكي بفرض حصار على بلاده.

    و دعا مونكادا " مجلس الأمن لتحرك سريع من أجل درء الكارثة التي ستنجم عن الأعمال الحربية المحتومة ضد فنزويلا التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وقال المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، علي فرحات: إن"الولايات المتحدة دأبت على اتخاذ القرار دون العودة لقرارات مجلس الامن أو الأمم المتحدة"، موضحا ان "هذا ما فعله دونالد ترامب عندما تخلى عن الاتفاقية النووية مع إيران وهي سلسلة للسلوكيات الأمريكية التي تتبعها مع فنزويلا وباقي الدول".

    وأشار إلى أن "باقي الدول باستثناء حلفاء فنزويلا  يتبعون السياسات الأمريكية دون نقاش مع علمهم أنها تمثل خرقا للقوانين الدولية"، مبينا أن "مثل هذه القرارات التي تمثل حصارا على فنزويلا لا تشمل فقط الحكومة بل الشعب الفنزويلي أيضا وبالتالي مجلس الأمن مطالب بان يقف أمام هذا القرار الأمريكي".

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