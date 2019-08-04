واشنطن واثقة في إنشاء تحالف بحري.. فلسطين تمنح تراخيص بناء في المنطقة "ج"

تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع : تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يرفض الانسحاب من المنطقة العازلة بإدلب، واشنطن "واثقة للغاية" في قدرتها على بناء تحالف بحري في الخليج، السلطة الفلسطينية تمنح تراخيص بناء لمواطنيها في المنطقة ج بالضفة الغربية.

تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يرفض الانسحاب من المنطقة العازلة بإدلب

شدد زعيم تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، على أن إرهابيي التنظيم لن ينسحبوا من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب شمال غرب سوريا، وذلك بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق.

وأكد أن عناصر التنظيم الإرهابي: "لن يتموضعوا لا على طلب الأصدقاء ولا الأعداء"، مجددا رفضه انسحاب عناصره من المنطقة أبداً".

قال الخبير الإستراتيجي والسياسي السوري علاء الأصفري:" إن تصريحات زعيم جبهة النصرة الإرهابي، تعني بأن الجيش العربي السوري لابد أن يكمل هجومه على المناطق المحتلة من قبل هؤلاء الإرهابيين، وبالتالي كان متوقعا ما صرحت به جبهة النصرة الإرهابية خاصة وأنها تحتل مساحات واسعة من إدلب وهذا يؤكد للعالم بأن سوريا حاولت جاهدة بأن تصل إلى تفاهمات عبر الوسيط الروسي."

وأكد الأصفري :" بأنه سيكون هناك اجتياح كبير وسريع من قبل الجيش العربي السوري لإستعادة هذه المناطق، لطالما صبرت سوريا على المقترحات الروسية بخصوص الوعود التركية المتواصلة والتي تقول أنها قادرة على تنفيذ اتفاق سوتشي ولكن تركيا لا تنفذ ما تعد به."

واشنطن "واثقة للغاية" في قدرتها على بناء تحالف بحري في الخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والأسيويين.

وطلب بومبيو رسميا من أستراليا تقديم المساعدة في مواجهة إيران بشأن الأمن البحري، لكن كانبرا قالت إن الأمر سيخضع لـ "دراسة جادة"، فيما أعلنت فرنسا وألمانيا رفضهما إرسال سفن حربية إلى الخليج العربي.

وفي هذا الإطار يقول الباحث والمحلل السياسي زيد العيسى :"إنها ليست المرة الأولى التي تُصرح فيها واشنطن بعزمها على إنشاء تحالف بحري في الخليج، مع ثقتها بمشاركة أوروبية رغم رفض الحلفاء الأوروبيين ذلك.

وأوضح أن أمريكا تتصرف بدون دعم وغطاء دولي، وتتبع سياسة فرض الأمر الواقع على حلفائها، معتبرا أن هذه الفكرة قد فشلت منذ بدايتها عندما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها اخترقت الأجواء الدولية".

السلطة الفلسطينية تمنح تراخيص بناء لمواطنيها في المنطقة ج بالضفة الغربية

أعلنت السلطة الفلسطينية لأول مرة، عزمها منح تراخيص بناء في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا في الضفة الغربية.

وأكد وزير الحكم المحلي، مجدي صالح، البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبرها مناطق مستباحة لها.

قال القيادي بحركة فتح الفلسطينية موفق مطر :"إنه بحسب آخر قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فإن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 هى أراضي دولة فلسطين التي اعتمدت كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، وبالتالي هذه التقسيمات الإدارية أي التقسيمة أ وب وج التي حددت في الإتفاقيات كانت مرحلية، مشيرا إلى أنه بعد إعادة النظر وبعد قرار القيادة بإيقاف العمل بجميع الإتفاقات السابقة والقائمة مع الجانب الإسرائيلي فهذه التقسيمات لم تعد قائمة."

وأضاف أنه بمجرد تنفيذ هذا القرار، فاللجنة المكلفة بوضع آلية لتنفيذ هذا القرار ستقوم بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه على مراحل بما يتماشى مع متطلبات الشعب الفلسطيني.