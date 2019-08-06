Widgets Magazine
تسجيل
17:02 06 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    هجوم للجيش الليبي على مصراته... عملية للحشد الشعبي ضد "داعش"... توتر الوضع في كشمير

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الجيش الليبي يكثف هجماته في مصراته ومرزق وحكومة الوفاق تطالب بتحقيق أممي في سقوط مدنيين.

    خليفة حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير درنة
    مكتب إعلام القيادة العامة
    محلل ليبي: الجيش الوطني هو من طالب بتحقيق دولي في مزاعم حكومة الوفاق
    قال محمد عمر عضو المجلس البلدي لبلدة مرزق الليبية إن ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على بلدة مرزق بجنوب البلاد ، وقد ارتفع عدد القتلى الى 45 شخصا. وأكد الجيش الوطني الليبي تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليل الأحد على بلدة ، مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين. ونفى أيضا قصف مركز الاحتجاز لكنه اعترف بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة.

    واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية الجيش بقيادة اللواء خليفة حفتر بالتسبب في سقوط عشرات الضحايا المدنيين داعية الأمم المتحدة إلى التحقيق في الواقعة.

    وأكد الجيش الوطني الليبي تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليل الأحد على بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين. ونفى أيضا قصف مركز الاحتجاز لكنه اعترف بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة.

    في السياق نفسه قال مصدر عسكري إن الجيش الليبي قصف الكلية الجوية في مدينة مصراتة التي تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس وتعتبر القاعدة الرئيسية للقوات الموالية لحكومة الوفاق . 

    وأوضح المحلل السياسي الليبي، أحمد التهامي، أن "مدينة مُرزق أصبحت مسرحا للجريمة ومسرحا لكل أنواع الإرهابيين من الداخل والخارج رغم تحريرها من قبل قوات الجيش الليبي من قبل " .

    وقال إن "الهدف الآن "هو شغل الجيش عما يحصل في مدينة طرابلس"، مشيرا الى أن الإعلام التابع لحكومة الوفاق يتعمد الكذب ويتخذه كسلاح"، مبينا أنهم "شاهدون على تصريحات وأحداث اتهم بها الجيش لكنها كانت كاذبة وواهية".

    وعن إمكانية إجراء تحقيق دولي لتبرئة ساحة الجيش من قتل مدنيين، لفت إلى أن "الجيش طلب بإجراء تحقيق دولي بعد الاعتداء على مجمع اللاجئين في تاجوراء لأنه يدرك براءته من ذلك".

    وقال إن "إفادة غسان سلامة أمام مجلس الأمن أمام الأمم المتحدة تضع المسؤولية على عاتق المجموعات المسلحة"، موضحا أنهم "يتعمدون ضرب مطار معيتيقة الذي يعتبر قاعدة عسكرية يستغل جانبا منها الخبراء الأتراك لإرسال الطائرات المسيرة".

    الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية إرادة النصر في محافظتي ديالى ونينوى ومقتل اثنين من جنوده.

    قتل عنصرين من الحشد الشعبي العراقي، في انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ مرحلة جديدة من عملية أمنية عراقية للقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي . وبحسب مديرية الإعلام التابعة للحشد، "أعلن اللواء 28 بالحشد الشعبي، استشهاد إثنين من مقاتليه جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سياراتهما أثناء تنفيذ عمليات إرادة النصر الثالثة في ديالى".

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
    خبير استراتيجي: إعلان الحشد الشعبي عن "إرادة النصر" لا يتنافى مع ضمه للجيش

    كانت قوات الحشد الشعبي، قد أعلنت أمس عن انطلاق عمليات "إرادة النصر" الثالثة في محافظة ديالى شرقي العراق. وتجري العملية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية والدفاع بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 

    وقال هشام الهاشمي الخبير الاستراتيجي العراقي إن عملية إرادة النصر التي يقوم بها الحشد الشعبي في ديالى ونينوى تأتي في إطار تكملة عملية إعلان النصر التي أعلنت بموجبها الحكومة العراقية القضاء على داعش . مشيرا إلى أن الهدف منها هو تعقب الفلول وإنهاكها لوجستيا ، والبحث عن العناصر التي تتعاون مع داعش وتدعمه لوجيستياً، كون داعش بدأ في الفترة الأخيرة يشن هجمات متفرقة على بعض الثكنات العسكرية والأهالي والمناطق ويقطع بعض الطرق مثل طريق ديالى كركوك وطريق بيجي -حديثة وغيرها.

    وأضاف الهاشمي أن إعلان الحشد الشعبي عن هذه العملية يعود لكون قواطع الحشد هي التي قامت بالعملية وبقية قطاعات الجيش مساندة فقط لذا فالذي قام بالإعلان هو الحشد الشعبي لافتا إلى أن هذا لا يتنافى مع قرار الحكومة العراقية بضم الحشد الشعبي لمنظومة الدفاع والجيش العراقي ، فالقرار يعني أن الحشد أصبح جهازا تابعا لمنظومة الدفاع مثل جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب.

     حظر للتجمعات وإجراءات أمنية مشددة في الجزء الهندي من كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتي وباكستان تندد.

    أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير، بموجب مرسوم رئاسي يدخل "حيز التنفيذ فورا". وقد استبقت السلطات الهندية القرار بوضع زعماء بالولاية قيد الإقامة الجبرية وتعليق خدمات الهاتف والإنترنت . وبموجب القرار يتوقف العمل بالمادة 370 من الدستور التي كانت تعطي وضع خاص لولاية جامو وكشمير فيما تتولى فقط الحكومة المركزية في الهند شئون الدفاع والخارجية .

    وبموجب القرار يتم السماح لأشخاص من خارج الولاية بتملك الأراضي وتولي المناصب وهو ما يسمح بتغيير هوية الولاية التي تقطنها أغلبية مسلمة حيث يمكن الان تدفق السكان من انحاء الهند الى الولاية . وفرضت السلطات الهندية حظرا على التجمعات العامة وقطعت الاتصالات تماما في وادي سريناغار، ونشرت قوات عسكرية بأعداد كبيرة واغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها.

    وقال د. وائل عواد، المتخصص في الشأن الأسيوي، إن "هذا القرار من الحكومة الهندية ليس الأول لذلك هذه القضية ليست جديدة أو مفاجأة"، مشيرا إلى أن "الحكومة الهندية تريد أن تضع هذه المنطقة تحت سيطرتها بشكل كامل لأن الهند تعتبرها جزءا من أراضيها مع وجود هذه الحكومة القومية الهندوسية ".

    ولفت أن "أحداث العنف في الإقليم متوقعة ولكن الحكومة الهندية اتخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة ووضعت قادة الأحزاب الكشميرية تحت قيد الاعتقال الجبري، ودفعت بأعداد كبيرة من فرق الجيش والأمن تحسبا لأي طاريء".

    وبين أن "الحكومة الهندية تتبع السرية التامة في اتخاذ هذا القرار لذلك هي اتخذت هذه الإجراءات الاحتياطية لأن مثل هكذا قرار سينعكس على الوضع الداخلي في كشمير المتأزم أصلا بسبب أعمال العنف والشغب بين الحكومة والشارع الكشميري".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ...

    انظر أيضا:

    محلل ليبي: الجيش الوطني هو من طالب بتحقيق دولي في مزاعم حكومة الوفاق
    وكالة: الجيش الوطني الليبي يقصف الكلية الجوية في مصراتة
    خبير استراتيجي: إعلان الحشد الشعبي عن "إرادة النصر" لا يتنافى مع ضمه للجيش
    الجيش الباكستاني مستعد للتحرك إلى أي مدى لتأكيد التزامه نحو كشمير
    احتجاجات في باكستان على خطوة الهند "غير القانونية" في كشمير
    الكلمات الدلالية:
    قوات الحشد الشعبي, كشمير, ليبيا, العراق -
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض الأزياء للقطط Annual Cat Fashion Show في نيويورك، 1 أغسطس/ آب 2019
    عرض أزياء للقطط... قطط بأزياء فرعونية وليس هذا فقط
    غارديان تعتذر لـ سبوتنيك
    "غارديان" تعتذر لـ "سبوتنيك"
    المواصفات لهاتف غلاكسي نوت 10
    مواصفات الهاتف الذكي "غلاكسي نوت 10"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك