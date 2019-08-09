Widgets Magazine
تسجيل
19:33 09 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    دعوة لعصيان مدني في الجزائر.. مفاوضات المنطقة الآمنة في سوريا.. مطالبة اليونيفيل بتجديد الخط الأزرق

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الحراك الشعبي في الجزائر يدعو لعصيان مدني والجيش يشيد بلجنة الحوار والوساطة.

    مظاهرات الجزائر
    © AFP 2019 / RYAD KRAMDI
    عضو في "مجلس الأمة" الجزائري: الجيش حافظ على المسار الدستوري ولن يحيد عنه
    يستعد المحتجون في العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، للمشاركة في تظاهرات الأسبوع الـ25 على التوالي، ضمن فعاليات الحراك الشعبي.

    ويتظاهر الجزائريون اليوم وسط استمرار دعوات العصيان المدني، بعد اقتراح هيئة الحوار والوساطة أن تكون مدة الرئاسة المقبلة فترة انتقالية يتم خلالها مراجعة الدستور.

    كان رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، قد أشاد بجهود "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" ودعوتها لتنظيم انتخابات رئاسية قريبا، كما ندد بمن سماها "العصابة" الرافضة لكل المبادرات.

    من العاصمة الجزائرية ينضم إلينا.. د. سليمان أعراج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

    وتعليقا على هذه المتغيرات على الساحة قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجزائري، د. سليمان أعراج، إن "الحديث عن خلاف حول انتخابات رئاسية قادمة يأتي من ثلة لا تريد التوجه نحو انتخابات رئاسية لكن اليوم نستطيع القول إن هناك توجه عام للانخراط وضرورة التوجه نحو الانتخابات في أقرب الآجال وذلك حفاظا على استقرار الدولة".

    ولفت إلى أنه "لا يمكن إظهار أي خلاف لأنه هناك إقبال على لجنة الحوار والمشاركة فيه ودعوات تثمن الحوار وتدعو له"، مبينا أن "الجو عام يسير نحو الحوار وضرورة المضي نحو انتخابات رئاسية بالضمانات التي تدعم مسألة الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية".

    انفجارات في مستودع ذخائر بتركيا قرب الحدود مع سوريا وأنقرة تهدد بتحرك عسكري حال فشل مفاوضات المنطقة الآمنة

    وإلى الحدود السورية التركية حيث أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي سلسلة انفجارات، فجر اليوم الجمعة، في مستودع ذخائر بمدينة الريحانية التركية قرب الحدود مع سوريا. ولم يتضح بعد أسباب تلك الانفجارات، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات .

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو
    © AP Photo / Cem Ozdel
    جاويش أوغلو: اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا "بداية جيدة للغاية"

    يذكر أن خلافاً بين واشنطن وأنقرة بشأن خطط متعلقة بالشمال السوري حيث يناقش البلدان الحليفان في حلف الأطلسي إقامة منطقة آمنة قرب الحدود التركية لتكون خالية من المسلحين والأسلحة الثقيلة لكن تركيا تريد أن يكون عمق المنطقة داخل سوريا أكثر من مثليّ ما اقترحته الولايات المتحدة.

    وقد ألمحت تركيا إلى أنها ستتحرك عسكريا إذا لم توافق واشنطن على حل يحمي حدودها.

    وعن هذا الموضوع تحدثت الكاتبة الصحفية، خولة بن قياس، قائلة إن انفجارات مستودع الذخيرة قرب الحدود السورية، "له علاقة بعدة تفجيرات سابقة ونتيجة للمباحثات التركية الأمريكية الأخيرة النسبي حول المنطقة الآمنة شمال سوريا".

    وأوضحت أن "التفجير والعمليات الأمنية والعسكرية التي تحدث في الشمال السوري من ناحية جماعات قسد أو الاستعداد والحشد التركي العسكري على الحدود السورية".

    وأشارت إلى أن "تركيا تتحدث بشكل مباشر مع روسيا فيما يخص الوضع السوري بعيدا عن الحكومة السورية".

    ولفتت إلى أن "تركيا تصر على المنطقة الأمنة للعديد من المصالح لها أهما الأمن القومي وأكراد الشمال (قسد والجماعات الأمنية المختلفة التي تعتبرها أنقرة خطا أحمر بالنسبة لأي مفاوضات)، على أساس أنها جماعة إرهابية تهدد الأمن القومي لها"، مضيفة أن "أنقرة تريد هذه المنطقة الآمنة من أجل محاولة عودة اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا على تركيا إلى هذه المناطق الآمنة وحماية حدودها مع سوريا".

    اليونيفيل تطالب لبنان وإسرائيل بتجديد الخط الأزرق الحدودي بينهما

    طالب قائد قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، الطرفين اللبناني والإسرائيلي باتخاذ خطوة جديدة على الحدود المشتركة بينهما.

    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال على الحدود اللبنانية
    © REUTERS / KARAMALLAH DAHER
    "اليونيفيل" تطالب إسرائيل ولبنان بخطوة جديدة على الحدود 

    وأعلن قائد قوة "اليونيفيل" الأممية، خلال اجتماع ثلاثي مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني والأمم المتحدة، عُقد في مقر الأمم المتحدة، شمال رأس الناقورة، أنه يجب تجديد الخط الأزرق من أجل حل النزاعات

    وقال ديل كول يجب تجديد الخط الأزرق من خلال العمل على النقاط المثيرة للجدل، من أجل بناء الثقة التي يمكن الاستفادة منها لحل معضلة المناطق المتنازع عليها، من أجل تحديد الخط الأزرق بالكامل.

    في هذا الصدد قال الدكتور نزيه خياط عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل اللبناني إن أي إعادة لترسيم الخط الأزرق البري في لبنان يجب أن تكون خطة متكاملة تتضمن تحديد الخط الأزرق البري والبحري معا بما في ذلك مزارع شبعا وتلال الهبارية والنقاط المختلف عليها معربا عن اعتقاده بأن الجانب الإسرائيلي ربما يكون يناور الآن  من أجل مصلحته في ترسيم خط الحدود البحري لاستخراج البترول.

    وأكد خياط أنه إذا تم إعادة تحديد الخط بما يتوافق مع المصلحة الوطنية ستكون هذه خطوة مهمة على طريق الاستقرار وتفعيل دور القوات الدولية في الجنوب اللبناني.

    وأكد خياط أن إسرائيل لا تمتلك وثائق تاريخية لملكية الأراضي وتعتمد سياسة الأمر الواقع وهذه نقطة ضعف قد تدفع إسرائيل بالقبول  بالأمم  المتحدة محاورا لإزالة هذا الالتباس وفقا للمصلحة الإسرائيلية وليس كآلية لإعادة الحقوق الوطنية في الأراضي اللبنانية التي تعتدي عليها إسرائيل. 

    وشدد نزيه على ضرورة أن تنطلق الأمم المتحدة من التزامها بالشرعية الدولية وقال إنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه المبادرة ستشكل قوة ضغط لإزالة فتيل النزاع على الحدود أم انها تكتيكات تقوم بها إسرائيل مع الأمم المتحدة مرتبطة بمسألة ترسيم الحدود البحرية ومحاولة لتمييع الوضع من أجل  استخراج البترول. 

    انظر أيضا:

    رئيس بعثة يونيفيل: لبنان وإسرائيل أكدا أنهما لا يسعيان لتصعيد التوتر
    اليونيفيل: الأنفاق بين لبنان وإسرائيل تشكل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي
    فريق تقني تابع لليونيفيل يؤكد العثور على نفق ثان على حدود لبنان مع إسرائيل
    "اليونيفيل" تطالب إسرائيل ولبنان بخطوة جديدة على الحدود 
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, لبنان, سوريا, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك