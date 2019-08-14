Widgets Magazine
تسجيل
18:23 14 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    الأردن يحذر من المساس بالأقصى... وخامنئي يعلن دعم طهران للحوثيين

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف.

    وزير المواصلات وشئون الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس
    YouTube.com
    إسرائيل تؤكد احترام الوضع الراهن في الأقصى ودور الأردن في الأماكن المقدسة
    وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان رسمي، عن رفض بلاده المطلق لمثل هذه التصريحات، محذراً من مغبة أية محاولة للمساس بالوضع القائم، التاريخي والقانوني، والتبعات الخطيرة لذلك.

    وأوضح الناطق الرسمي، أن الوزارة وجّهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.

    كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قد دعا إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي للمسجد الأقصى وذلك بعد مصادمات بين الفلسطينيين ومئات المستوطنين اليهود الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال أول ايام عيد الأضحى .

    قال مفتي القدس السابق، الشيخ عكرمة صبري لبرنامج عالم سبوتنيك، إن "المحاولات الإسرائيلية لتغيير الواقع في المسجد الأقصى ليست جديدة فهم يحاولون مرة تلو الأخرى ويفشلون ونحن نثبت وجودنا في الأقصى ونعلن استمرار سيادتنا على الأقصى".

    وأشار إلى "وجود عدة محاولات أخطرها كان عام 2017 فيما يعرف بالبوابات الإلكترونية وأعلنوا حينئذ السيادة الإسرائيلية على الأقصى من عدة وزراء، لكننا أثبتنا عكس ذلك وثبتنا أن السيادة للمسلمين وتراجع الاحتلال وهو في كل مرة يحاول".

    ولفت إلى أن "التصريح الإسرائيلي الجديد هو للدعاية الانتخابية من أجل كسب أصوات اليمين الإسرائيلي المتطرف ونحن نرفض هذه التصريحات ولن نسمح بأي سيادة لليهود على الأقصى".

    وبين أن المحاولات الإسرائيلية "هدفها بسط السيادة على الأقصى وتحقيق الأحلام المزورة بشأن ما يعرف بهيكل سليمان وإرضاء يهود العالم وجلبهم إلى القدس".

    وعن كيفية التصدي للتحركات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى أكد أن "هناك تصدي محلي ميداني من المقدسيين ولكن هذا لا يكفي"، مطالبا "بوقوف الدول العربية والإسلامية أن تقف موقفا جديا وأن تتحمل المسؤولية فالأقصى في أعناق جميع الأنظمة العربية والإسلامية لأنه ليس لأهل القدس بل لجميع المسلمين في أرجاء المعمورة وشأنه شأن المسجد الحرام والمسجد النبوي".

    آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
    © AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
    رسالة من الحوثي إلى خامنئي... والأخير يفتح النار على السعودية والإمارات
    خامنئي يعلن مواصلة دعم طهران لجماعة الحوثي اليمنية

    تعهد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بمواصلة دعم طهران لجماعة الحوثي اليمنية ودعا إلى الحوار بين اليمنيين لحماية وحدة وطنهم الذي مزقته الحرب. ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله، خلال اجتماعه مع محمد عبد السلام كبير مفاوضي حركة الحوثي الذي زار إيران إنه يعلن دعم المقاومة ويؤكد أن شعب اليمن سيشكل حكومة قوية .  

    وذكرت وكالة فارس للأنباء أن خامنئي، الذي أجرى لأول مرة محادثات في طهران مع ممثل كبير للحوثيين، دعا كذلك ”للتصدي بقوة للمؤامرات التي تقودها السعودية لتقسيم اليمن“. ويرفض زعماء إيران اتهامات الولايات المتحدة وحلفائها من دول الخليج العربية بأن طهران توفر الدعم العسكري والمالي للحوثيين .

     قال الكاتب والمحلل السياسي، عماد أبشناس، إن "الإمام الخامنئي كان يريد تثبيت أن إيران ما زالت تدعم أنصار الله وقضية الشعب اليمني في مواجهة الاعتداءات عليه ليصبح تأكيدا من أعلى سلطة في إيران كي لا يكون هناك أي جدل".

    وعن أثر الدعم الإيراني على تطور الصراع في حرب اليمن، أشار إلى وجود مشكلة أخرى في الجنوب اليمني وخروج عدن من سيطرة الرئيس عبدربه منصور هادي، لافتا إلى "وجود خطط على ما يبدو إلى تقسيم اليمن شمالي وجنوبي وهي فكرة مدعومة ترفضها أنصار الله وشمال اليمن".

    وذكر أن "الخطة الجديدة للتحالف السعودي مبنية على أساس الجلوس على طاولة الحوار وتقسيم اليمن إلى جزأين على الشكل الموجود حاليا في حين أن إيران ترفض تجزئة اليمن وتصر على وحدتها".

    وأكد أبشناس، عدم وجود علاقة لإيران بالأزمة الواقعة في عدن بين المجلس الانتقالي والحكومة، وقال إن "الموضوع ينشأ من الجهات الموجودة في اليمن والتي تريد أن تدخل مفاوضات مستقبلية مع أنصار الله، وعلى هذا الأساس يريدون أن يكون لهم مشروع لدخول هكذا مفاوضات".

    وأضاف ابشناس أن السيد عبدربه منصور هادي، يبدو أنه ليس لديه أرضية قوية كي يفاوض أنصار الله، لهذا يريدون تشكيل مجموعة أخرى تدخل مفاوضات مع أنصار الله".

    ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى بريطانيا
    © REUTERS / JON NAZCA
    بريطانيا: التحقيقات بشأن الناقلة الإيرانية مسألة تخص جبل طارق
    بريطانيا تعلن أن التحقيقات في احتجاز السفينة الايرانية مستمرة والمسألة تخص حكومة جبل طارق

    قالت بريطانيا إن التحقيقات في قضية الناقلة الإيرانية، غريس1، المحتجزة مسألة تخص جبل طارق. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية "التحقيقات التي تجري حول غريس 1 هي مسألة تخص حكومة جبل طارق، ونظرا لكون هذا التحقيق ما زال مستمرا، لا يمكننا التعليق بأكثر من ذلك".

    وكانت إيران قد قالت في وقت سابق إن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط التابعة لها، غريس 1، قريبا، بعد تبادل بعض الوثائق التي تساعد في إطلاق سراحها.

    كما نقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء عن نائب رئيس منظمة الموانئ البحرية، جليل إسلامي، قوله إن: "بريطانيا مهتمة بالإفراج عن الناقلة الإيرانية غريس .

    لكن السلطات في جبل طارق نفت صحة التقارير الإيرانية التي تفيد بإطلاق سراح ناقلة النفط ،غريس 1، المحتجزة لديها.

    قال الكاتب و المحلل السياسي أحمد المصري إن ايران تناور حاليا  بعد نفي حكومة جبل طارق الأنباء الإيرانية التي تحدثت عن قرب الإفراج عن السفينة الايرانية مشيرا الى أن إيران تحاول التصعيد قبل تشكيل الولايات المتحدة قوة عسكرية في الخليج  وإعلان بريطانيا مشاركتها في القوة . وأشار المصري أن إيران بعد شعورها بالخطر  تحاول تقسيم القضية باعتبار أنها تخص دول بعيدا عن الأخرى حتى أنها  تغازل  السعودية والامارات بأنها مستعده لإقامة علاقات أخوة وصداقة مع جميع الدول الإسلامية وخاصة دول الجوار..  

    وأضاف المصري أن ذلك لن يفلح الآن لأن الناقلة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة عليها وأوضح المحلل السياسي أن بريطانيا في موقف محرج لأن ردها على احتجاز الناقلة البريطانية كان ضعيفا حتى أن الصحف قالت إن يد بريطانيا أصبحت مغلولة الآن وردها اصبح ضعيفا وباتت تقارن بين أزمة فوكلاند وهذه الأزمة ..

    وأكد المصري أن بريطانيا مهما كانت حليفة لأمريكا وتتبعها في بعض السياسات الخارجية ولكن قرارها سيادي لحفظ ماء وجهها أمام الراي العام ومنوها أنه  لا علاقة  لزيارة بولتون بعدم الافراج عن الناقلة .. وأكد المصري أنه لن يكون هناك حل في الأزمة حاليا لأن بريطانيا لن تخرج عن الصف الدولي وعن جانب أمريكا قائلا إن  هناك مصالح عالميه يجب أن تراعيها إيران متوقعا أن ترضخ إيران وتفرج أولا عن السفينة البريطانية قبل أن تفرج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية.

    انظر أيضا:

    تعليق ناري من خامنئي على إعدام "ناشطين" في البحرين
    الأردن تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يحدث في عدن
    بريطانيا: التحقيقات بشأن الناقلة الإيرانية مسألة تخص جبل طارق
    الكلمات الدلالية:
    بريطانيات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك