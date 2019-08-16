Widgets Magazine
تسجيل
19:09 16 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    الحريري يأمل في حل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل... أزمة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الأمريكي

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الموضوعات: الحريري يأمل في صدور قرار بحلول سبتمبر/ أيلول لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل؛ أزمة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي بعد رفض دخول نائبتين أمريكيتين ديمقراطيتين إلى إسرائيل؛ الحرب التجارية تستعر بعد تهديد الصين بالانتقام من أمريكا.

    الحريري يأمل في صدور قرار بحلول سبتمبر/ أيلول لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل

    قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عقب محادثات في واشنطن إنه يأمل في قرار نهائي، قد يصدر في سبتمبر أيلول، بشأن مقترح لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل يتعلق بمواقع تنقيب عن الطاقة. ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتزام لبنان بالمحادثات وجدد استعداد واشنطن لتسهيل المناقشات.

    ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.

    ويقوم المسؤول الأمريكي الكبير ديفيد ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في محاولة لبدء محادثات بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب رسميا منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948.

    قال المحلل السياسي، منير الربيع إن: "المفاوضات بخصوص ترسيم الحدود تسير منذ أشهر وكان هناك العديد من الفترات الزمنية التي وضعت للانتهاء من عملية التفاوض وصولا إلى ترسيم الحدود".

    وأشار إلى أن: "المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد جاء وعمل خلال جولات متعددة بين لبنان وإسرائيل من أجل ترسيم الحدود محققا بعض الإيجابيات وبقيت بعض النقاط عالقة ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى وضع مهلة زمنية للانتهاء من عملية الترسيم".

    وبيّن أن عملية الترسيم ستكون مرتبطة بالعديد من المساعدات التي يحتاجها لبنان وانجاز بعض الملفات كما قالت واشنطن وبعض الدول المتمثلة في الموازنة وبعض الإصلاحات وملفات أخرى ترتبط بالسياسة ومنها إنهاء ملف النزاع الحدودي مع إسرائيل".

    وأوضح أن: "المفاوضات بين الجانبين بدأت عبر الوسيط الأمريكي ونحن الآن بانتظار عقد لقاء مباشر سيشارك فيه أربعة أطراف من لبنان وإسرائيل وأمريكا وممثل عن الأمم المتحدة، وهو ما يقصده الحريري من خلال تصريحاته".

    ولفت إلى أنه: "في شهر سبتمبر أيلول المقبل سيأتي ديفيد شنكر، وهو الذي تسلم الملف خلفا لـ ديفيد ساترفيلد، ويدخل شينكر بتفاصيل أعمق في الملف وسيحاول عقد لقاء أول بين اللبنانيين والإسرائيليين لأجل الشروع عمليا في الترسيم التي ربما تحتاج ستة أشهر لكنها تنطلق في الشهر المقبل أو الذي يليه".

    أزمة بين اسرائيل والحزب الديمقراطي بعد رفض دخول نائبتين أمريكيتين ديمقراطيتين لاسرائيل

    منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النائبتين الديمقراطيتين رشيدة طليب وإلهان عمر من القيام بزيارة مزمعة لإسرائيل يوم أمس وذلك بعد قليل من دعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم السماح لهما بالزيارة.

     

    من جانبه قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن على المسؤولين الإسرائيليين الرجوع عن قرارهم بمنع زيارة النائبتين الديمقراطيتين رشيدة طليب وإلهان عمر وهما من أشد منتقدي إسرائيل.

    وقال شومر في بيان إن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية وما تحظى به إسرائيل من دعم في أمريكا .

    والنائبتان هما أول امرأتين مسلمتين يتم انتخابهما في الكونجرس. وهما تنتميان للجناح التقدمي بالحزب الديمقراطي وتنتقدان بشدة سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

    قال ماك شرقاوي المحلل السياسي عضو الحزب الديمقراطي إن: " منع إسرائيل  دخول النائبتين الديمقراطيتين رشيدة طليب وإلهان عمر للأراضي المحتلة هو من قبيل الانتقام من النائبتين لمواقفهما المعروفة ضد إسرائيل ودعمهما لحركة bds  المناهضة للكيان الإسرائيلي" مشيرا إلى أن هذا الموقف من النائبتين فقط وليس من الحزب الديمقراطي فللحزب علاقات جيدة بإسرائيل."

    وأشار شرقاوي إلى أن الحزب الديمقراطي شاب علاقته بإسرائيل بعض الفتور أيام باراك أوباما وهو ما يستغله الآن دونالد ترامب على نحو ناجح جدا ، وهو ما يرجح عدم تدخل ترامب في أزمة النائبتين إيجاباً لدوافع انتخابية في معركته القادمة بانتخابات 2020 .

    الحرب التجارية تستعر بعد تهديد الصين بالانتقام من أمريكا

    توعدت الصين بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لكنها دعت الولايات المتحدة إلى الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.

    بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة وأشار إلى أنه ”من المقرر أن يجري اتصالًا هاتفيًا في وقت قريب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ“، لكنه لم يذكر موعدًا.

    وقال ترامب إنه لا يعتقد أن بكين ستنتقم من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

    قال الخبير الاقتصادي الأردني مازن أرشيد إنه خلال الشهور الأخيرة كان من الملحوظ أن هناك تأرجحا في تفاعل الأسواق المالية العالمية مع الأحداث والتصريحات التي صدرت ،فأحيانا يصدر ترامب تصريحات متشائمة وأحيانا مطمئنة آخرها عندما صرح بأنه لا يتوقع بأن الحرب التجارية مع الصين ستطول ولكن من غير المتوقع أن تكون الإتفاقية بين الجانبين تبرم بهذه السرعة، فهناك انتخابات أمريكية ستعرقل سير هذه الإتفاقية بوتيرة أسرع، ومن المتوقع أن الصين تحديدا سوف تماطل في هذه الإتفاقية حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر فيما كان الشعب الأمريكي سيقوم بإعادة انتخاب ترامب مرة أخرى، وقد تستمر هذه المفاوضات حتى العام القادم .

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك 

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك