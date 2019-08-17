انسحاب قوات "الانتقالي الجنوبي".. أمر باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية.. توقيع الاتفاق السياسي السوداني

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن قوات المجلس الانتقالي بدأت، السبت، بإشراف التحالف سحب عناصرها من مقرات الحكومة اليمنية في عدن التي سيطرت عليها قبل أيام، و العودة إلى مواقعها السابقة.

وأضافت، أن ذلك جاء استجابة لقيادة قوات التحالف التي رفضت التطورات الأخيرة في عدن، ودعت كافة الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة.

في هذا الصدد، نفى عضو الدائرة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ياسر اليافعي، أن يكون هناك أي انسحاب من المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي في عدن قبل أيام.

واكد اليافعي ان الانسحاب تم فقط من قصر معاشيق، مشددا على أن باقي المعسكرات لا تزال تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

محكمة أمريكية تصدر أمرا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق...

أظهرت وثيقة قضائية، أن محكمة أمريكية أصدرت أمرا لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها البحرية البريطانية الشهر الماضي في جبل طارق.

و قالت المدعية العامة في واشنطن جيسي ليو، إن "الناقلة جريس 1 التي تحمل ما يربو على مليوني برميل من النفط تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.

قال توفيق شومان، الكاتب اللبناني المتخصص في الشأن الإيراني، إن قرار المحكمة الأمريكية باستمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، يعكس أن قرار الاحتجاز الأول كان بأمر أمريكي، كما ألمح وزير الخارجية الإسباني سابقًا، معتبرًا أن واشنطن ذاهبة إلى التصعيد في منطقة الخليج ضد إيران، ما يعني أن أي تسوية أوروبية أو بريطانية أو طارقية لا يمكن أن تخرج من القبضة الأمريكية.

السودان يشهد التوقيع على الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

يشهد السودان، السبت، توقيع المجلس العسكري الانتقالي وزعماء قوى إعلان الحرية والتغيير، على "الإعلان الدستوري" الذي تنتقل البلاد بموجبه إلى الحكم المدني، وهو أبرز مطالب الحركة الاحتجاجية في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وغداة توقيع الاتفاق سيتم، غدا الأحد، الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه.

قال وائل محجوب، عضو تجمع المهنيين السودانيين، إن " توقيع الإعلان الدستوري اليوم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بمثابة خطوة أولى في طريق استعادة الدولة، مما يفتح الطريق أمام الحركة الجماهيرية السودانية، لتحقيق انجازات في كافة المجالات، كما يمثل الاتفاق بداية لمعرفة كبيرة في إتجاه تحقيق الدولة الديمقراطية".