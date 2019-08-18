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16:50 18 أغسطس/ أب 2019
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    عالم سبوتنيك

    الجيش السوري يتقدم إلى خان شيخون... هجوم يستهدف حقل نفطي سعودي... قصف إسرائيلي على غزة

    عالم سبوتنيك
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    الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب...

    راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    مقتربا من خان شيخون... الجيش السوري يطل على الطريق الدولي حلب - دمشق
    واصلت قوات الجيش السوري تقدمها بريف إدلب انطلاقا من مواقعها في بلدة مدايا، وسيطرت على مزارع خان شيخون الشمالية الغربية، بالإضافة إلى تل النار الاستراتيجي.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني، ،أن الطيران الحربي، استهدف مواقع المسلحين في خان شيخون وركايا وكفرسجنة والشيخ مصطفى جنوب إدلب، وقطع خطوط إمداد المسلحين ودمر عدة مقرات وآليات تابعة للمجموعات الإرهابية.

    قال الخبير العسكري والإستراتيجي السوري العميد "هيثم حسون"، إن مدينة خان شيخون تمثل أحد أهم معاقل جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية في جنوب إدلب وشمال حماة، كما أن تقدم الجيش العربي السوري إلى تلك المنطقة يؤمن تحقيق مجموعة من الأمور.

    وأشار إلى أن مدينة خان شيخون، تشكل منطلق للجيش العربي السوري في عمليات لاحقة باتجاه معرة النعمان وعمق محافظة إدلب.

    وقال إن بتحرير خان شيخون ستكون القوات المسلحة السورية قد وجهت ضربة كبيرة للحالة المعنوية والقدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية وقد تحقق بالفعل جزء من ذلك بدخول الجيش العربي السوري وتطويق مدينة خان شيخون من الإتجاه الجنوبي والغربي والشرقي.

    هجوم حوثي بطائرات مسيرة يستهدف حقل الشيبة النفطي شرق السعودية...

    حقل نفطي
    © Sputnik . Sergey Subbotin
    أول دولة خليجية تعلق على هجوم الحوثيين على حقل الشيبة السعودي

    قالت شركة أرامكو السعودية إن هجوما شنته جماعة أنصار الله (الحوثيين) بطائرات مسيرة على حقل نفطي شرق السعودية، أمس السبت، أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط.

    من جانبه، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في السعودية يحمل "رسائل مهمة" إلى التحالف الذي تقوده الرياض.، وانها درس مهم وإنذار مشترك للإمارات.

    في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني "أكرم الحاج"، إن العملية التي شنها الحوثيون على حقل شيبة النفطي شرق السعودية، تعتبر أكبر عملية تشنها طائرات مسيرة لجماعة أنصار الله الحوثيين، إذ تم تنفيذها باستخدام عشر طائرات مسيرة.

    وأشار إلى أن المسافة التي تبعد الحدود اليمنية عن حقل الشيبة تعد قرابة ألف ومئة كيلومتر، ما يعني أن استراتيجية جماعة أنصار الله (الحوثيين) استطاعت أن تصل إلى الحدود الإماراتية في رسالة واضحة مفادها أن على الإمارات أن تكون جادة في مسألة الانسحاب من حربها في اليمن.

    وأضاف أن هناك رسالة أخرى للمملكة العربية السعودية التي مازالت ترتكب انتهاكات كثيرة في حق المدنيين والمنشآت والبنية التحتية في اليمن على حد قول الحاج.

    قصف إسرائيلي على حدود قطاع غزة ومقتل 3 فلسطينيين...

    دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة
    © REUTERS / AHMED ZAKOT
    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مناطق شمال غزة

    ذكر الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قواته أطلقت النار على مسلحين فلسطينيين لدى محاولتهم عبور حدود غزة، في الوقت نفسه، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، كما صرح بذلك مسعفون فلسطينيون.

    جاء ذلك بعيد إطلاق ثلاثة صواريخ مجهولة من قطاع غزة على إسرائيل في هجوم هو الثاني خلال 24 ساعة، ولم يرد تعليق من الفصائل المسلحة في غزة على ذلك.

    وفي هذا السياق، قال مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي من غزة، "إن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن حالة الإرباك الموجودة حاليا، لعدم التزامه بما تم التوافق عليه، وإرهابه ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواءً كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

    وأضاف أنه في حال استمرت اسرائيل في سياساتها عليها أن تنتظر الكثير من مثل هذه العمليات، فحماس وكل القوى الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية كاملة"، على حد قوله.

    وعبر الصواف عن اعتقاده بأنه لم توجد هناك أصلا هدنة قائمة في غزة، حتى يتم التخوف من خرقها، لأن عدم التزام اسرائيل بما تم التوافق عليه هو إخلال واضح للتفاهمات التي جرت بين المقاومة والوسطاء.

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه السياج الأمني شمال قطاع غزة
    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مناطق شمال غزة
    الكويت تدين استهداف حقل ومصفاة الشيبة السعودي بطائرات مسيرة
    الإمارات تعلق على استهدف حقل الشيبة السعودي
    الجيش السوري ينتزع مزارع خان شيخون الشمالية ويحرر تلا إستراتيجيا جنوب إدلب
    سبوتنيك تواكب عمليات الجيش السوري بمحيط مدينة خان شيخون الاستراتيجية... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري, إسرائيل, السعودية, سوريا
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