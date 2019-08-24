طهران: المقترحات الفرنسية بشأن الاتفاق النووي في اتجاهها الصحيح.. الانتقالي الجنوبي" يدعو للالتزام بوقف القتال

طهران تقول إن المقترحات الفرنسية بشأن الاتفاق النووي تسير في الاتجاه الصحيح..."الانتقالي الجنوبي" يدعو للالتزام بوقف القتال في شبوة جنوب شرق اليمن....الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة شمال العراق.

طهران تقول إن المقترحات الفرنسية بشأن الاتفاق النووي تسير في الاتجاه الصحيح © Sputnik . Всеволод Тарасевич الذرية الإيرانية: سنعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه إن لم تلتزم الأطراف

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، حول الاتفاق النووي بـ"الجيدة والبناءة".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن مقترحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن تسوية الأزمة حول الاتفاق النووي تسير "في الاتجاه الصحيح".

في هذا الإطار، قال الخبير في الشئون الإيرانية والإقليمية، حكم أمهز،

"إنه حتى الآن لا توجد معلومات تفصيلية عن المبادرة الفرنسية التي واجهت انتقادات أمريكية عديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

واضاف أن الهدف الأساسي لهذه المبادرة هو الحفاظ على الإتفاق النووي والبحث عن حلول لإيجاد مخارج تتعلق بالآلية المالية للتبادل التجاري والإقتصادي والمالي ما بين إيران والدول الأوروبية تحديدا فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

واوضح أن، الإجتماع الذي عقد بالأمس بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان إيجابيا ومثمرا بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني، ولكن لا يمكن حتى الآن القول بأن الإقتراح الفرنسي وجد طريقه للتنفيذ، على حد قوله.

وقال إن المبادرة الفرنسية تسلك الإتجاه الصحيح، لكن هذا السلوك يتم عرقلته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وربما من أطراف أخرى.



"الانتقالي الجنوبي" يدعو للالتزام بوقف القتال في شبوة جنوب شرق اليمن

دعا المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، الجيش اليمني وقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس لضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار الذي دعت له قيادة التحالف العربي بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وطالب القوات الجنوبية بالثبات في المواقع المتواجدة فيها والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

أكد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، فؤاد راشد، على أن معظم المناطق في جنوب اليمن تشهد هدوءا حذرا، بعد سيطرة قوات الحكومة اليمنية الشرعية، على مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب اليمن.

وثمن راشد موقف

"المجلس الانتقالي الذي دعا للالتزام بوقف إطلاق النار ودعاه للثبات على موقفه لأنه لا مصلحة جنوبية في هذا التوقيت لهذه الحرب"، موضحا أن "كل المتقاتلين سواء في الحماية الرئاسية أو مختلف المؤسسات الأمنية في الشرعية أو الحزام الأمني أو النخب الحضرمية والشبوانية كلهم من أبناء الجنوب، وحاربوا جميعا إلى جانب بعضهم في مواجهة عدو واحد".

وقال إن "قوات الشرعية استطاعت أن تؤمن مدينة عتق"، لافتا إلى أن "النخب الشبوانية خارج المدينة وتوغل بعض أفرادها لم يكن كبيرا".



الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة شمال العراق © AFP 2019 / الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في شمال العراق باسم "المخلب الثالثة"

أعلنت أنقرة، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمال العراق باسم "المخلب الثالثة".، بهدف تأمين الحدود وتدمير مخابئ الإرهابيين وملاجئهم، في منطقة سينات-هفتانين".

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن " تنفيذ العملية، يتم بدعم سلاح الجو التركي، والدفاعات الجوية على الأرض، والقذائف المدفعية".

قال اللواء ماجد القيسي، الخبير العسكري و الاستراتيجي، إن "عمليات مخلب 1و2و3 لا تختلف من حيث المضمون وهو استهداف منظمة الـ (بي كا كا) المصنفة لدى أنقرة إرهابية".

وأوضح أن

"هذه العملية تمتاز بوسع الرقعة الجغرافية التي تشملها العملية التي توسعت تدريجيا منذ مخلب 1".

وأكد على أن "حكومة الإقليم وحكومة بغداد ترفضان أي تواجد لأي منظمة تهدد جوار العراق والدستور العراقي لا يسمح بذلك والإقليم طالب بإخراج منظمة الـ (بي كا كا) من جبال قنديل وهناك تفاهمات عراقية تركية بعد زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لأنقرة في يونيو الماضي".