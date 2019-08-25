الجيش السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي... اختراق إسرائيلي للأجواء اللبنانية... العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات

أعلن الجيش السوري، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي، استهدف مواقع بقرية عقربا بريف العاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري إن الجيش السوري دمر غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

في هذا الصدد، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العميد هشام جابر إنها ليست المرة الأولى لإسرائيل التي تنفذ فيها عدوان على أهداف في سوريا وتدعي أنها أهداف إيرانية بل يحدث ذلك منذ سنتين.

وأضاف أنه لا توجد أهداف أو قواعد عسكرية إيرانية في سوريا ترفع عليها العلم الإيراني كما الحال للقواعد الروسية والأمريكية والقواعد التركية المتواجدة في شرق الفرات، لكن إيران موجودة حيث يوجد الجيش السوري متمثلين في مجموعة خبراء وبشكل مكثف وسط القوات غير نظامية.

لكن إسرائيل تبرر عدوانها على سوريا بقصف أهداف تقول إنها إيرانية، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، على حد قوله.

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية وانفجار أخرى جنوب بيروت....

أعلن الجيش اللبناني، أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضاحية الجنوبية معقل جماعة حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض، الأحد، في أول حادث من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال متحدث باسم حزب الله للوكالة الوطنية للإعلام، إن ”الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي للحزب.

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي د. توفيق شومان إن نظرة حزب الله لهاتين العمليتين التي وقعتا اليوم في بيروت بأنهما يفتحان الباب أمام عمليات إسرائيلية داخلية في الضاحية الجنوبية لبيروت وبالتالي يدشن الإسرائيليون مرحلة جديدة عسكرية ومرحلة تفجيرات واغتيالات.

وأضاف أن تزامن هذه العمليات مع استهداف دمشق وجاءت بعد يومين من استهداف الحشد الشعبى في العراق، في رسالة مفادها أن إسرائيل مستعدة للحرب على ثلاث جبهات، لذلك فإن رد دمشق في الضاحية الجنوبية أو رد بغداد يجب ألا يكون فرديا وأن يكون الرد "جماعي".

وتابع شومان أن إسرائيل اخترقت قرار 1701 وبالتالي تجاوزت قواعد اللعبة المتبعة منذ العام 2000 حيث كان الاشتباك محصور في مزارع شبعة فقط ولكن الآن اسرائيل مددت الاشتباك من مزارع شبعة إلى العاصمة اللبنانية والضاحية اللبنانية في خرق واضح لقرار 1701 الصادر في عام 2006 وبالتالي فالخرق يقابله خرق آخر وهذا ما سيعمل عليه حزب الله في الفترة القادمة.

الرئيس العراقي يرفض تحول بلاده إلى ساحة لتصفية الحسابات... © AP Photo / Hadi Mizban مجلس الأمن العراقي يحمل الحكومة مسؤولية حماية الحشد الشعبي بعد قصف معسكراته

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، رفضه القاطع لتحول بلاده إلى ساحة صراعات، مشيرا إلى أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي وحفظ سيادة العراق وأمنه واستقلاله.

وشدد على رفضه سياسة المحاور وضرورة النأي بالعراق عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.

في هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي، "إن العراق يشهد حالة من السياسة غير الواضحة في الرؤية والتعامل، وحالة من الضبابية والازدواجية"

وأشار إلى أن هناك في داخل العراق من ولاؤه للنفوذ الأمريكي وهناك من ولاؤه للنفوذ الإيراني، لذلك لا يمكن للعراق أن يبتعد عن الصراعات الامريكية الإيرانية، وسيكون بالفعل ساحة حرب لهذه الصراعات، حتى لم صرح المسؤولون عكس ذلك".

وأشار الكاظمي أنه لا يمكن أن تخرج العراق من هذه الصراعات إلا إذا اجتمعت كل القيادات السياسية على رأي واحد، وأن يعمل العراقيون لمصلحة العراق لا لمصلحة أجندات أجنبية حسب قوله.