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17:12 26 أغسطس/ أب 2019
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    عالم سبوتنيك

    حزب الله يتعهد بالرد على الهجوم الإسرائيلي... الحشد الشعبي يتهم إسرائيل بقصف مواقعه

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة اليوم: حزب الله يتوعد باستهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الأجواء اللبنانية؛ تشكيل لجنة سعودية إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار جنوبي اليمن؛ الحشد الشعبي يحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم على أحد مواقعه غربي العراق.

    حزب الله يتوعد باستهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الأجواء اللبنانية

    تعهد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، باستهداف الطائرات المسيرة التي تطلقها إسرائيل في الأجواء اللبنانية، واصفاً سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين على الضاحية الجنوبية في بيروت، بأنه هجوم انتحاري.

    و أضاف ”هذا أول خرق واضح وكبير لقواعد الاشتباك التي تأسست منذ عام 2006، داعيا الجيش الإسرائيلي للاستعداد للرد.

    قال الدكتور وفيق إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك خطة أمريكية أكبر من حزب الله تسعى لإرباك كل تحالفات إيران في المنطقة، وحزب الله هو أبرز هذه التحالفات وقد سعت لإرباكه بالاعتداء عليه أولا في الساحة السورية والآن في لبنان وخرقت إسرائيل بهذا قواعد الاشتباك المعمول بها منذ 2006.

    وأشار إلى أن التفاهمات السابقة التي تم بموجبها سحب حزب الله بعيدا عن الأراضي المحتلة في الجولان هي قيد المراجعة الآن في سوريا ولبنان، مايؤكد على أن القوة الأقليمية المؤيدة لإيران ستكون حاضرة في أية حرب أمريكية على طهران، مؤكدا فشل المشروع الأمريكي بعزل هذه القوى الحليفة عن إيران 

    تشكيل لجنة سعودية إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار جنوبي اليمن

    أعلن التحالف العربي في اليمن أنه تم تشكيل لجنة بين السعودية والإمارات لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين بجنوب اليمن.

    وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن اللجنة ستبدأ العمل اليوم الاثنين، مؤكدا على ضرورة التزام كافة الأطراف في شبوة باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

    قال المحلل السياسي اليمني فاروق حمودي، إن السعودية والإمارات في ترقب كبير لما يحدث من تطورات، لأن ذلك خلق نوعا من الخوف بين أبناء قبائل  شبوة وأبين ما أدى إلى توقف الخدمات، لذلك جاء الضغط على الجميع لحقن مزيد من الدماء وخلق إطار للحل السياسي والرؤية المشتركة.

     وأكد المحلل السياسي اليمني، أن هناك استجابة من أطراف الصراع للتفاوض  مع وجود بدائل وضعها التحالف لاستقرار الأمور  مع ترقب تجاه ما يمكن أن يحدث وخاصة مع وجود مجموعات إرهابية كداعش والقاعدة، الأمر الذي يحتاج لدراسة مختلفة  للأوضاع على الأرض، ومن هنا كانت دعوة كل الأطراف للجلوس على مائدة المفاوضات حتى يتم اقرار التهدئة.

    الحشد الشعبي يحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم على أحد مواقعه غربي العراق

    اتهم الحشد الشعبي العراقي، إسرائيل باستهداف مواقعه في قضاء القائم غرب العراقي، بغارات جوية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين.

    وأضاف أن "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة، وبالتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر  ضد تنظيم "داعش" الإرهابي غرب العراق.

    قال المحلل سياسي العراقي، أثير الشرع، إن استهداف مقرات الحشد الشعبي و أحد قياداته تزامن مع تصاعد وتيرة تطهير وادي حوران من البؤر الإرهابية في غرب العراق وهذه الحوادث المتكررة تعلن عن حقد دفين لدى إسرائيل ومحاولة لعرقلة تقدم القوات الأمنية غرب العراق لتطهير بؤر الإرهاب، متهما إسرائيل وحليفاتها بدعم الإرهاب والسعي لأفشال العملية الأمنية في غرب الأنبار وبعض المحافظات العراقية والسورية.

    وأكد الشرع أن فصائل الحشد تحتفظ بحق الرد وتناقش حاليا الأمر خاصة بعد التطور الأخير الخطير باستهداف أحد القادة في الحشد، وهناك اشارات لتورط الجانب الأمريكي في هذا الحادث، وفي حال تكرار هذه الاستهدافات ربما يمتد رد الحشد إلى استهداف مواقع أمريكية.

    وأوضح الشرع أن هناك تحقيقات رسمية تجري حاليا في هذه الحوادث، مشيرا إلى أن الرد العراقي الرسمي سيتوقف على نتائج التحقيقات.

    الكلمات الدلالية:
    حزب الله, لبنان, إسرائيل
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