Widgets Magazine
تسجيل
16:56 27 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني... واتفاق في قمة السبع حول إيران وخلاف حول روسيا

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مواضيع الحلقة: اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني بشأن هجمات إسرائيل؛ ورئيس العراق ورئيس وزرائه ينددان بضربات جوية قرب الحدود السورية؛ وقمة السبع تبشر بقمة مرتقبة حول إيران وخلاف حول دعوة روسيا؛ أردوغان يقول إن القوات التركية ستدخل منطقة آمنة مزمعة في سوريا.

    اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني بشأن هجمات اسرائيل ورئيس العراق ورئيس وزرائه ينددان بضربات جوية قرب الحدود السورية

    أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال اجراه الحريري بلافروف بأن بلاده تعوّل على دور روسيا في التصعيد مع إسرائيل. هذا ويعقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماع طارئ لبحث تداعيات الاعتداءين الإسرائيليين على بيروت والبقاع. في الوقت نفسه أعلن "حزب الله"، أن الطائرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية، ليلة السبت/ الأحد، كانتا مزوّدتين بمواد متفجرة، حيث انفجرت الأولى فيما تعطّلت الثانية.

    وهاجمت إسرائيل بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في "حزب الله" أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم أمس الأحد.

    وندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الاثنين بالضربات الجوية التي استهدفت يوم الأحد قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لجماعات عراقية مسلحة قرب الحدود السورية في ضربة ألقت الجماعات مسؤوليتها على إسرائيل.

    وتعليقا علي هذا الموضوع قال الدكتور نزيه الخياط، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل:

    إن الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى  للدفاع هي مسألة طبيعية نتيجة للاعتداء الإسرائيلي علي لبنان التي طالت الضاحية الجنوبية من العاصمة ، مضيفا أن المعركة مع اسرائيل قد تأخذ حدودا عدة منها الدولية والسياسية والدفاعية لأن التمادي في العدوان الاسرائيلي سيؤدي لانزلاقات قد تفجر الأوضاع علي المستوي الإقليمي نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة في الإقليم .

    وأوضح الخياط أن لبنان لازال في حالة حرب وما بينه وبين إسرائيل هو هدنة لم تصل لمستوي السلام الدائم، لذلك فإن موقف الرئيس اللبناني ميشال عون هو تذكير بهذا الواقع، كما أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري مكمل لموقف الرئيس حينما أبلغ سفراء الدول الدائمة بمجلس الأمن بأن عليهم التدخل للجم عملية الاستفزاز التي تقوم بها اسرائيل حفاظا علي الأمن الإقليمي. 

    وحول موقف "حزب الله "من الهجوم الاسرائيلي لفت "عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" إلي أنه كان يفضل أن يعبر الحزب عن موقفه من خلال السلطة الرسمية اللبنانية حتي لا يكون هناك مبرر لإسرائيل لزيادة اعتداءاتها الداخلية علي لبنان خاصة وأن موقف حزب الله لم يخفِ ارتباطه بإيران.

    من جانبه قال المحلل السياسي العراقي "أثير الشرع" إن " الموقف العراقي الرسمي من خلال الرئاسات الثلاث رافض للاستهدافات المتكررة التي طالت مقر الحشد الشعبي لأنه أحد القوى المنضوية تحت لواء القيادة العامة للقوات المسلحة، مضيفا أن هناك اجتماعات للرئاسات الثلاث مع قيادات الحشد الشعبي لمناقشة نتائج تحقيقات سرية حول الهجوم ، وبين الشرع أن التحقيقات السرية  أظهرت أن هناك أكثر من جهة متورطة في الهجوم علي الحشد الشعبي وربما تكون من إحدى دول الجوار .

    وحول رد الحكومة قال "الشرع " إنه تم إعطاء الضوء الأخضر لكل المعسكرات لاستهداف أي طائرة مجهولة الهوية تجوب الأجواء."

    قمة السبع تبشر بقمة مرتقبة حول ايران وخلاف حول دعوة روسيا

    شهدت قمة مجموعة السبع التي استضافتها فرنسا توافقا في الرؤى بين الدول مع تغير لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ابدى نزعة تصالحية . قمة السبع أحدثت اختراقا في الملف الايراني حيث أعلن ترامب أنه على استعداد للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني وذلك مع زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الإيراني ظريف إلى بياريتس مكان انعقاد القمة.

    وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن قمة محتملة ربما تجمع بين ايران وأمريكا لكنه اشار الى احتمال مشاركة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، كروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا.

    بينما النقطة الخلافية الوحيدة في قمة السبع كانت إعلان ترامب احتمال دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة المقبلة للمجموعة عام 2020 في الولايات المتحدة. بيد أن ماكرون قال إن زعماء مجموعة السبع لم يتوصلوا لإجماع بشأن دعوة روسيا لقمتهم العام المقبل.  

    أما بشأن قضية المناخ فتغيب ترامب عن الاجتماع الخاص بمناقشة القضية وانتقدت جماعات البيئة قرار القمة بتخصيص مبلغ 22 مليون دولار لمساعدة البرازيل في اخماد حرائق غابات الأمازون حيث اعتبرته مبلغا زهيدا جدا .

    توقع أستاذ العلاقات الدولية، د. زيدان خوليف، أن يكون "الاتفاق المبدئي الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران بإعانة فرنسية ودعم ألماني سيكون لاحقا خلال عام 2020 وأن يكون توقيع الاتفاقية النهائية فيما يخص النووي الإيراني قبل قمة "السبع الكبار" التي ستعقد في الولايات المتحدة العام القادم بين سبتمبر وأكتوبر لأن شهر نوفمبر سيشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية".

    وقال إن "ترامب يعول على هذا القرار إضافة إلى الاتفاقية بين الكوريتين والسياسية الاقتصادية مع الصين ليضعهم في موازين القوى لتساعده على الارتقاء إلى العهدة الثانية".

    وفيما يخص عودة روسيا إلى دول مجموعة السبع أوضح أن هناك "موافقة فرنسية أمريكية على العودة لكن يبقى الرفض الكندي ضد هذا الرجوع باعتباره عنفوانيا كما يعتبره رئيس الوزراء الكندي"، موضحا أن "كندا دائما الحديقة الخلفية فيما يخص الاقتصاد للولايات المتحدة".

    وأوضح أن "روسيا ستعود في قمة العشرين للمجموعة وهو ما يضع ترامب في موازين القوى زيادة على تسوية الوضع مع إيران مع مقومات صارمة من الأوروبيين حتى لا يتكرر انسحاب أي رئيس أمريكي من الاتفاق النووي مع إيران".

    أردوغان يقول إن القوات التركية ستدخل منطقة آمنة مزمعة في سوريا

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات البرية التركية ستدخل منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا ”قريبا جدا“، بعد افتتاح مركز للعمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع.

    واتفقت تركيا والولايات المتحدة هذا الشهر على تأسيس مركز مشترك بشأن المنطقة الآمنة المزمعة على طول حدود سوريا الشمالية الشرقية، لكنهما لم تذكرا تفاصيل تذكر عن مساحة المنطقة أو هيكل قيادة القوات التي ستعمل هناك.

    وقالت تركيا مرارا إنها لن تقبل أي تأخير من المسؤولين الأمريكيين في تنفيذ الاتفاق، وحذرت من أنها ستشن هجوما عبر الحدود لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية إذا لزم الأمر.

    قال الكاتب والمحلل السياسي، يوسف كاتب أوغلو، إن "تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حول قرب دخول قوات تركية لمنطقة آمنة في سوريا تؤكد عزم تركيا على انه لا تراجع عن أهدافها الاستراتيجية في الشمال السوري وهي إقامة منطقة آمنة خالية من أي مجموعات إرهابية".

    وأشار إلى أنه بالنسبة لتركيا فإن "جميع المجموعات في الشمال السوري على الحدود المشتركة (بي واي دي ) (واي بي جي) (قسد) و(بي كا كا) و(داعش) وغيرها تعتبرها منظمات إرهابية بالنسبة لتركيا ويجب إخلاء هذه المناطق منهم أو سيكون هناك تدخل عسكري".

    ولفت إلى ان "الاتفاقات الأولية مع الطرف الأمريكي في تلك المنطقة هو تأمين منطقة آمنة مشتركة من غرفة عمليات حتى تأسيسها"، موضحا أنه "لم يتم التفاهم المطلق على جميع النقاط التي تشمل هذه المنطقة الآمنة ومن أهمها عمق المنطقة التي تريدها تركيا 32 كم وهو ما ترفضه أمريكا".

    وذكر أن "الخلاف في هذه النقاط لا يجب أن يكون أمريكي تركي لأنها لا تملك حدودا مع سوريا وليست حارسا للدول المتاخمة لتركيا وسوريا ليست ولاية تابعة لأمريكا".

    وقال إن "ترامب حدد المنطقة الآمنة قبل شهور بعمق 20 ميلا أي 32 كم"، مشيرا إلى "وجود صراع داخل المؤسسات الأمريكية في ظل أن البنتاغون يريد أن تكون فقط من 7 إلى 10 كم لحماية حلفائه من المجموعات الكردية في تلك المنطقة التي يقوم بتسليحها، وأخيرا دخلت 500 شاحنة محملة بالأسلحة من العراق إلى الـ(بي واي دي) والـ(بي وا جي)، التي لا يرونها مجموعات إرهابية مع أن الكونغرس أفاد مرارا بأن هذه المجموعات امتداد لـ(بي كا كا) التي تعترف أمريكا أنه إرهابي".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة سكارليت يوهانسون احتلت المركز الأول في تصنيف فوربس الذي بلغت إيراداتها لعام 2014 قدرها 56 مليون دولار ، بما في ذلك 35 مليون وحدها لمشاركتها في فيلم Avengers: Endgame
    أغنى الممثلات في العالم لعام 2019
    وسائل الإعلام الألمانية: العقوبات ضد التيار الشمالي 2 تهدد أمريكا بالضرر
    العقوبات الأمريكية قد تضر بأمريكا أولا
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك