Widgets Magazine
تسجيل
17:40 29 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    تضارب حول سيطرة الجيش اليمني على عدن وأبين...الجيش اللبناني يتصدى لخرق طائرات إسرائيلية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مواضيع جلقة اليوم: بين التأكيد والنفي... تضاربٌ حول سيطرة قوات الجيش اليمني على عدن وأبين؛ وفي ظل مطالبات بكبح الاعتداءات... الجيش اللبناني يتصدى لخرق ثلاث طائرات إسرائيلية الحدود الجنوبية؛ وباكستان تعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي قادر على حمل ذخائر نووية والهند تدفع مقدما قيمة عقد توريد منظومة "إس-400" الروسية.

    بين التأكيد والنفي... تضاربٌ حول سيطرة قوات الجيش اليمني على عدن وأبين

    تتضارب الأنباء حول سيطرت قوات الجيش اليمني على محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. فمن جانبها أعلنت قوات الحكومة الشرعية، نجاحها في التوغل من محافظة أبين إلى عدن بعد معارك متفرقة قوات موالية للانتقالي، بالتزامن مع إعلان عدد من المعسكرات التابعة للمجلس انضمامها إلى قوات الشرعية.

    من جانبه أفاد المجلس الانتقالي الجنوبي بأن قوات تابعة له استعادة مطار عدن وأحياء ومناطق متفرقة في مديرية خور مكسر، مشيرة إلى أن قوات الحزام الأمني نفذت انتشارا أمنيا في معظم مديريات مدينة عدن، بعد اشتباكات متقطعة مع القوات الحكومية.

    وبحسب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، فقد تمكنت القوات الحكومية من تأمين قصر المعاشيق الرئاسي في عدن والمناطق المحيطة به بشكل كامل، في حين فرضت قوات الأمن والجيش سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن.

    أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، تقدم قوات الحكومة اليمنية نحو أبين ومنها إلى لحج وصولا إلى عدن بعد سيطرتهم على شبوة بالكامل.

    وأشار إلى أن "قوات الجيش توقفت عند منطقة العلم في مداخل عدن وكانت التعليمات من رئيس الجمهورية ومن التحالف العربي ألا يتم أي تقدم إلا بناء على تعليمات غرفة العمليات وذلك لحماية المدنيين بالقدر المستطاع وإعطاء مهلة كافية لقوات المجلس الانتقالي للانسحاب إلى المناطق المحددة لها".

     ولفت إلى أن "القوات سيطرت على أجزاء شمالي عدن ومداخل عدن من ناحية دار سعد ومن ناحية نقطة العلم في إطار الشمال الشرقي لعدن من جهة محافظة أبين مع أجزاء من خور مكسر ودار سعد والشيخ عثمان".

    في ظل مطالبات بكبح الاعتداءات... الجيش اللبناني يتصدى لخرق ثلاث طائرات إسرائيلية الحدود الجنوبية

    أعلن الجيش اللبناني أن قواته تصدت لثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة خرقت الحدود الجنوبية للبلاد، عن طريق الأراضي الفلسطينية، وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة، بحسب بيانِ مديريةِ التوجيه في قيادة الجيش.

    وقال الجيش اللبناني إنه أطلق النيران على الطائرات الثلاث التي حلقت فوق منطقة كفركلا، ما اضطرها للعودة. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، عبر "تويتر"، وقوع الحادث، لافتا إلى أن القوات اللبنانية لم تتمكن من إصابة الطائرات.

    يأتي التصدي اللبناني على خلفية قرار سابق للجيش باستهداف الطائرات المسيرة على خلفية سقوط طائرتين في الضاحية الجنوبية، ما دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى التأكيد على حق البلاد في الدفاع عن النفس.

    وكان وزير الخارجية جبران باسيل، قد طالب الأمم المتحدة بإدانة "الاعتداءات الإسرائيلية"، خلال لقائه المنسق الأممي لدى لبنان يان كوبيتش. كما طالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من روسيا توجيه رسائل لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية.

    وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي اللبناني "جورج العاقوري"، إن "الجيش اللبناني له الحق في الدفاع عن أرضه وشعبه ضد أي اختراق لسيادته لذلك قام بإطلاق النار علي الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين".

      وبين العاقوري، أن الدولة "اللبنانية ممثلة برئيس الحكومة تتواصل مع موسكو بما لها من دور محوري ورئيسي في اللعبة السياسية والإقليمية وبما لها من صداقات مع التأكيد أن روسيا هي صديقة للبنان وتحرص على استقراره"، مشيرا إلى أن "روسيا باستطاعتها الضغط علي الطرف الاسرائيلي لمنع الانزلاق  نحو مزيد من التصعيد والتوتر، خاصة أن لبنان لا يحتمل أي اضطرابات أمنية في هذا المرحلة التي يعاني فيها اقتصاديا وأمنيا".

    باكستان تعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي قادر على حمل ذخائر نووية؛.. والهند تدفع مقدما قيمة عقد توريد منظومة "إس-400" الروسية

    أعلن الجيش الباكستاني نجاح اختبار صاروخ باليستي من طراز "غزنوي" قادر على حمل ذخائر تقليدية ونووية. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء آسف غفور، إن بلاده قامت باختبار ناجح لصاروخ باليستي أرض – أرض، يصل مداه إلى 290 كيلومترا. يأتي هذا في وقت قالت باكستان إنها تدرس غلق المجال الجوي على الحدود مع الهند، بسبب إلغاء الأخيرة الوضع الخاص لجامو وكشمير.

    من جانبها أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أن روسيا حصلت مقدما على قيمة العقد لتوريد منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 إلى الهند. وأفاد المكتب الصحفي للهيئة لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تمت تسوية مسألة الدفع مقدما لقيمة التعاقد. وأعلنت الهيئة سابقا أنها ستستكمل توريد المنظومة بحلول عامي 2024-2025.

    قال المتخصص في الشئون الآسيوية، د. وائل عواد، إن "توقيع الهند علي شراء "إس – 400" تم منذ فترة طويلة مع الجانب الروسي وهناك أيضا شراء خمس غواصات ومفاعلات نووية".

    ولفت إلى أن "التجربة الباكستانية بنجاح اختبار صاروخ باليستي  قادر علي حمل رؤوس نووية تزامنت مع زيادة حدة التوتر بين الجارتين والتي تؤشر على أن المنطقة علي شفا حرب بالرغم من أن العديد من الدوائر تستبعد ذلك، فالهند تحدث من ترسانتها العسكرية وباكستان تحاول تطوير قدراتها الدفاعية وقوة الردع لديها".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صاحبة أكبر عدد من الـ بيرسينغ، إلياين دافيدسون من البرازيل، 2004
    فلسطين ولبنان من ضمنها... الفعاليات الأكثر إثارة دخلت موسوعة "غينيس"
    البنتاغون: لا نبحث عن مشاكل مع إيران
    البنتاغون: لا نبحث عن مشاكل مع إيران
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك