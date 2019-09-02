Widgets Magazine
تسجيل
17:55 02 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    غارات أمريكية على إدلب... مقترح فرنسي بإطلاق خط ائتمان مع طهران... استمرار الخلافات حول الحكومة السودانية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مواضيع الحلقة: موسكو تؤكد أن الغارات الأمريكية على إدلب تعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر؛ ماكرون يقترح على طهران إطلاق خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار؛ استمرار الخلافات حول المرشحين للحكومة السودانية الجديدة؛ انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بمشاركة 26 مرشحا

    موسكو تؤكد أن الغارات الأمريكية على إدلب تعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر

    قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة وقف التصعيد في إدلب دون إبلاغ الجانبين الروسي أوالتركي، عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر.

    وأضافت، أن الضربة التي استهدفت منطقة بين بلدتي معرة مصرين وكفريا شمالي مدينة إدلب، خلفت "دمارا وعددا كبيرا من الضحايا".

    قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء د. أمين حطيط، إن " الولايات المتحدة لا تريد أن تتجه مسألة إدلب إلي الحل بالطريقة التي تقودها روسيا، لذلك تتدخل بعمليات قصف لمنع  موسكو من حل مسألة إدلب عن طريق إتفاق سوتشي.

    في المقابل، قال المحلل السياسي التركي، إسماعيل كايا، إن " تركيا تضغط طوال الفترة الماضية بعدة طرق من أجل حل تنظيم “جبهة النصرة” (المحظور في روسيا)، كما أنها تصنف النصرة منذ فترة  طويلة علي أنها  جماعة إرهابية.

    وأضاف أن تركيا دعت روسيا للتعاون للوصول إلي حل ينهي "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية في إدلب من دون اللجوء إلي العمليات العسكرية الواسعة.

    من جانبه، قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بليخاروف، اندريه كوشكين، إن واشنطن ترغب فب إعلان نجاحها في هزيمة الإرهاب في سوريا و العراق، وبالتالي تقوم بهذه الضربة، واوضح انه يجب ان يتم تنسيق هذه الضربات بطريقة منظمة.

    ماكرون يقترح على طهران إطلاق خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار

    أعلن النائب في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي مطهري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدم مقترحا بإطلاق خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لشراء النفط من إيران.

    واوضح أن المقابل الذي طلبه ماكرون هو عدم انتقال طهران للمرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

    في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، إن القضية تتعلق بالوعود والمشاورات  فقط  دون وجود حل فعلي من جانب الأوربيين.

    وأوضح أن وضع خط اعتماد أوروبي فرنسي لمبلغ من المال وتفعيله على أرض الواقع بالفعل، سيجعل إيران تفي بوعدها بالتوقف عن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

    وأكد أنه لولا الضوء الأخضر الأمريكي لما أقدمت فرنسا على هذه الخطوة لأنه يبدو أن هناك عدم ثقة بين أمريكا وإيران.

    استمرار الخلافات حول المرشحين للحكومة السودانية الجديدة

    رفض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أي محاولة للتدخل أو التأثير، في مجريات اختيار الوزراء للتشكيلة الحكومية المقبلة من أي جهة كانت.

    وأعلن حمدوك، عن اختياره 7 أسماء فقط من بين قائمة المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومته المقبلة، مطالبا قوى "الحرية والتغيير"، تقديم بدائل للباقين في ظرف 24 ساعة.

    في هذا الصدد، قال نقيب الأطباء السودانيين في أيرلندا، د. وائل عبده، إن اختيار شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة هو الذي يؤخر عملية تشكيل الحكومة الجديدة و بالتالي يؤخر الانتقال الديمقراطي.

    وأكد نقيب الأطباء أنه ليس هناك أي تأثير او ضغط على رئيس الوزراء وأنه له كامل الحرية في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن كل كتلة لها رؤية مختلفة عن الآخرين في الاختيار، لافتا إلى أن هذه التجاذبات ضرورية بين هذه القوى لصناعة مستقبل السلام والانتقال السياسي.

    انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بمشاركة 26 مرشحا

    انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة 26 مترشحا، يمثلون أحزابا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين.

    وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها أعدت أكثر من 1500 مراقب للإشراف على الحملة الانتخابية ومراقبة مدى احترام المترشحين لضوابطها المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

    وقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق و المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، حمادي الجبالي، لـ "سبوتنيك"، إن الماضي هو الشيء الوحيد الذي يربطه اليوم  بحركة النهضة، مؤكدا أنه سيسعى في حال فوزه بهذه الانتخابات لبناء علاقات قوية مع روسيا والصين.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مسيرة للدراجات النارية الذئاب الليلية التي ينظمها نادي الدراجات النارية الذئاب الليلية (نوتشنيه فولكي) في سيفاستوبول يقود دراجة نارية من طراز أورال مع مركبة
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أغسطس 2019
    بريطانيا تدرس جديا إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج في ظل حالة التوتر مع إيران
    طائرات مسيرة بريطانية "تساعد" في مضيق هرمز
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك