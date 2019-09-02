غارات أمريكية على إدلب... مقترح فرنسي بإطلاق خط ائتمان مع طهران... استمرار الخلافات حول الحكومة السودانية

مواضيع الحلقة: موسكو تؤكد أن الغارات الأمريكية على إدلب تعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر؛ ماكرون يقترح على طهران إطلاق خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار؛ استمرار الخلافات حول المرشحين للحكومة السودانية الجديدة؛ انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بمشاركة 26 مرشحا

موسكو تؤكد أن الغارات الأمريكية على إدلب تعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة وقف التصعيد في إدلب دون إبلاغ الجانبين الروسي أوالتركي، عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر.

وأضافت، أن الضربة التي استهدفت منطقة بين بلدتي معرة مصرين وكفريا شمالي مدينة إدلب، خلفت "دمارا وعددا كبيرا من الضحايا".

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء د. أمين حطيط، إن " الولايات المتحدة لا تريد أن تتجه مسألة إدلب إلي الحل بالطريقة التي تقودها روسيا، لذلك تتدخل بعمليات قصف لمنع موسكو من حل مسألة إدلب عن طريق إتفاق سوتشي.

في المقابل، قال المحلل السياسي التركي، إسماعيل كايا، إن " تركيا تضغط طوال الفترة الماضية بعدة طرق من أجل حل تنظيم “جبهة النصرة” (المحظور في روسيا)، كما أنها تصنف النصرة منذ فترة طويلة علي أنها جماعة إرهابية.

وأضاف أن تركيا دعت روسيا للتعاون للوصول إلي حل ينهي "جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية في إدلب من دون اللجوء إلي العمليات العسكرية الواسعة.

من جانبه، قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بليخاروف، اندريه كوشكين، إن واشنطن ترغب فب إعلان نجاحها في هزيمة الإرهاب في سوريا و العراق، وبالتالي تقوم بهذه الضربة، واوضح انه يجب ان يتم تنسيق هذه الضربات بطريقة منظمة.

ماكرون يقترح على طهران إطلاق خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار

أعلن النائب في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي مطهري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدم مقترحا بإطلاق خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لشراء النفط من إيران.

واوضح أن المقابل الذي طلبه ماكرون هو عدم انتقال طهران للمرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، إن القضية تتعلق بالوعود والمشاورات فقط دون وجود حل فعلي من جانب الأوربيين.

وأوضح أن وضع خط اعتماد أوروبي فرنسي لمبلغ من المال وتفعيله على أرض الواقع بالفعل، سيجعل إيران تفي بوعدها بالتوقف عن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأكد أنه لولا الضوء الأخضر الأمريكي لما أقدمت فرنسا على هذه الخطوة لأنه يبدو أن هناك عدم ثقة بين أمريكا وإيران.

استمرار الخلافات حول المرشحين للحكومة السودانية الجديدة

رفض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أي محاولة للتدخل أو التأثير، في مجريات اختيار الوزراء للتشكيلة الحكومية المقبلة من أي جهة كانت.

وأعلن حمدوك، عن اختياره 7 أسماء فقط من بين قائمة المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومته المقبلة، مطالبا قوى "الحرية والتغيير"، تقديم بدائل للباقين في ظرف 24 ساعة.

في هذا الصدد، قال نقيب الأطباء السودانيين في أيرلندا، د. وائل عبده، إن اختيار شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة هو الذي يؤخر عملية تشكيل الحكومة الجديدة و بالتالي يؤخر الانتقال الديمقراطي.

وأكد نقيب الأطباء أنه ليس هناك أي تأثير او ضغط على رئيس الوزراء وأنه له كامل الحرية في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن كل كتلة لها رؤية مختلفة عن الآخرين في الاختيار، لافتا إلى أن هذه التجاذبات ضرورية بين هذه القوى لصناعة مستقبل السلام والانتقال السياسي.

انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بمشاركة 26 مرشحا

انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة 26 مترشحا، يمثلون أحزابا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها أعدت أكثر من 1500 مراقب للإشراف على الحملة الانتخابية ومراقبة مدى احترام المترشحين لضوابطها المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

وقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق و المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، حمادي الجبالي، لـ "سبوتنيك"، إن الماضي هو الشيء الوحيد الذي يربطه اليوم بحركة النهضة، مؤكدا أنه سيسعى في حال فوزه بهذه الانتخابات لبناء علاقات قوية مع روسيا والصين.