Widgets Magazine
تسجيل
18:10 03 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    مناورات روسية إيرانية حول مضيق هرمز... مواجهة حزب الله مع إسرائيل بلا خطوط حمراء

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 10

    مواضيع الحلقة: مناورات روسية - إيرانية مشتركة حول مضيق هرمز: الأهداف واحتمالات الصدام؛ حزب الله يقول: المواجهة مع إسرائيل انتهت وبدأت مرحلة جديدة بلا خطوط حمراء؛ الرئيس الإيراني يرفض إجراء "مفاوضات ثنائية" مع واشنطن؛ وزير الدفاع التركي يقول: إذا لم تلتزم واشنطن بوعود "المنطقة الآمنة" شرق الفرات فلدينا خطط بديلة.

    مناورات روسية إيرانية مشتركة حول مضيق هرمز: الأهداف واحتمالات الصدام

    وتعليقا علي هذا الموضوع، قال  المحلل السياسي، سليم علي إن "الهدف من المناورات  الروسية الإيرانية  المقررة حول مضيق هرمز، هو إثبات أن إيران ليست وحدها، كما أنها تبحث عن حلفاء من أجل الوقوف بوجه الإجراءات الأمريكية ضدها، مضيفا أنه لا يمكن ترك منطقة مهمة جدا لسوق الطاقة العالمية بيد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

    وأوضح، علي، أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد الحجج والذرائع من أجل السيطرة علي طرق التجارة وممرات توزيع الطاقة، وهذا يتضح من خلال التحالف البحري التي بادرت واشنطن لتكوينه لنشره في الخليج.

    وأردف قائلا إن"روسيا تتصدي لمحاولات الهيمنة الأمريكية في منطقة الخليج وتمنع تطور الأمور إلي حروب، وبالتالي فالدور الروسي هنا سيكون عامل استقرار.

    حزب الله يقول: المواجهة مع إسرائيل انتهت وبدأت مرحلة جديدة بلا خطوط حمراء

    قال الباحث السياسي اللبناني، سمير حسن، إن "المرحلة السابقة شهدت ما يعرف بقواعد الاشتباك والتي تكرست بالمعنى الواقعي والنظري في حرب تموز 2006 وكان هناك ما يعرف بالـ1701 وهو القرار الدولي الأممي"، موضحا أنه "بعد قيام الطائرات الإسرائيلية باختراق الأجواء اللبنانية والدخول إلى عمق الضاحية سقطت قواعد الاشتباك ولم يعد حزب الله يعمل ضمنها ومن الآن وصاعدا سيكون الرد على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة".

    وأكد أن "إسرائيل لا تريد الذهاب إلى مواجهة شاملة بالمعنى التقليدي ربما كانت تحاول تكريس ما تقوم به من عمليات متنقلة أو ما يعرف بالضربات الجزئية التي انطلقت من خلال هذه الاستراتيجية في غزة ثم سوريا ومؤخرا في العراق لكن رد "حزب الله" على الضربات الإسرائيلية أعاد قواعد الاشتباك إلى ما كانت عليه في السابق".

    الرئيس الإيراني يرفض إجراء "مفاوضات ثنائية" مع واشنطن

    تعليقاً على ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد أصفهاني إن هناك اتهامات متبادلة نتيجة خروج الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا من إتفاقية الحد من الأسلحة والصواريخ النووية متوسطة المدى التي كانت تعتبرعمليا ضمانة لأمن أوروبا وهذا الخروج الأمريكي من الإتفاق أعقبه كذلك خروج روسيا وبالتالي لم يعد هناك ضمانة لأن سباق التسلح في أوروبا بدأ من جديد وهذه الإتهامات واضحة تماما بين الطرفين ومجلس الأمن الدولي عاجز الآن من اتخاذ موقف واضح من هذه المسألة على الرغم من أن غالبية الدول الأوروبية تريد اتفاقا محددا لأن الساحة الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر من سباق التسلح خصوصا إذا فشلت الولايات المتحدة وروسيا حول هذا الموضوع.

    وأضاف "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق ودعا في قمة العشرين الأخيرة إلى تشكيل لجنة روسة أمريكية لدراسة مسألة التسلح ولكن حتى الآن لم يتم أي شئ في هذا المجال مما يعني أن الأمور تتجه نحو التصعيد".

    وزير الدفاع التركي يقول: إذا لم تلتزم واشنطن بوعود "المنطقة الآمنة" شرق الفرات فلدينا خطط بديلة

    قال العميد، ناجي الزعبي، الخبير العسكري والاستراتيجي "إن مشروع المنطقة الآمنة تكمن خلفه أطماع تركية وأمريكية وهناك تناقضات بين هذه الأطماع  ،حيث تتطلع تركيا لأنهاء خطر وحدات حماية الشعب الكردية لأنها حسب رأي أنقرة  تمثل خطرا علي أمنها القومي ، كما تتطلع للمساومة علي طاولة المفاوضات فيما يتعلق بمعركة إدلب ، أما واشنطن فتلعب علي ورقة " قسد" لتسليحها لخلق منطقة عازلة تفصل العراق عن سوريا.

    ولفت الزعبي إلي أنه بعد القمة التي عقدت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب إردوغان، ازدادت  تركيا مضيا باتجاه المعسكر الروسي، مقللا من احتمالات قيام تركيا بعملية عسكرية شمال سوريا لأن الحشود التركية ستصدم ببعض العقبات منها عدم الاتفاق علي المنطقة الآمنةوعلي عمقها وعلي إخراج المسلحين الأكراد من المنطقة ولأنها ستصدم بموقف روسي حاسم تجاه هذه العملية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طالبة معهد كراسنودار للدراسات العليا للطيران العسكري (باسم بطل الاتحاد السوفياتي أ.ك. سيروف) خلال مراسم أداء القسم
    بمناسبة العام الدراسي الجديد... أداء القسم لطالبات معهد كراسنودار للطيران العسكري
    فيسبوك تفكر في إلغاء زر أدمن عليه الملايين
    هل تلغي فيسبوك "زر الإعجاب"؟
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك