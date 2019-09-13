بوتين لم يبحث مع نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

الموضوعات: بيسكوف يؤكد أن الرئيس بوتين لم يبحث مع نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن؛ مساعد وزير الخارجية الأمريكي يقول إن عقوبات أمريكية قد تستهدف حلفاء لـ"حزب الله" اللبناني؛ بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخارج.

بيسكوف يؤكد أن الرئيس بوتين لم يبحث مع نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا التسوية السورية، واتفقا على مواصلة الحوار من خلال الجانب العسكري. وقال لافروف إن بوتين ونتنياهو اتفقا على مواصلة وتكثيف الحوار بين العسكريين.

بينما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما أمس، لم يتطرقا إلى مسألة فرض إسرائيل لسيادتها على غور الأردن.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أن تنفيذ خطة نتنياهو، الرامية إلى ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض الآمال بتحقيق السلام.

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يقول إن عقوبات أمريكية قد تستهدف حلفاء لـ"حزب الله” اللبناني

قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي الجديد لشؤون الشرق الأدنى إن العقوبات الأمريكية في المستقبل قد تستهدف حلفاء لجماعة "حزب الله" اللبنانية في إطار توسيع تلك الإجراءات خارج نطاق الأفراد المنتمين للجماعة بشكل مباشر.

وفي عام 2017، أثارت مسودة قائمة عقوبات أمريكية مشددة مقترحة ضد الجماعة قلقا داخل لبنان بسبب صياغتها التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" وتضمنت احتمال استهداف نبيه بري رئيس البرلمان ورئيس حركة "أمل"، والرئيس اللبناني ميشال عون حليف سياسي لـ"حزب الله" أيضا.

وقال سمير حسن الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إن العقوبات الأمريكية الجديدة على من سمتهم واشنطن حلفاء لحزب الله يشير إلى أن كرة العقوبات بدأت تتدحرج وسوف تستمر سيفا مصلتا على المقاومة وحلفائها مشيرا إلى أن المسـألة ما زالت في إطار التهويل النظري فقط.

وأشار حسن إلى أن الحلفاء الذين تعنيهم واشنطن حلفاء مثل التيار الوطني الحر وحركة أمل وحلفاء آخرين من حركة 8 آذار، لافتا إلى أن المبعوث الأمريكي الذي زار بيروت مؤخرا حاول الضغط النفسي من خلال الإشارة إلى هذه العقوبات.

وأضاف سمير حسن إلى أن لدى "حزب الله" وحلفائه خيارات فستكون له إجراءت أخرى مثلما قال حسن نصر الله إنه إذا استمرت العقوبات فسنغير من إجراءاتنا وطبيعة تحركاتنا.

بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة في الخارج

بدأت أولى عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة التونسية بالنسبة للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج اليوم، وحددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أيام 13 و14 و15 سبتمبر للاقتراع في مكاتب الخارج، بينما يتوجه الناخبون في تونس إلى مكاتب الاقتراع يوم الأحد 15 سبتمبر.

وهناك قرابة 400 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج. كما يحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة الاقتراع فيالانتخابات داخل تونس.

وهذه هي المرة الثانية التي ينتخب فيها الرئيس بطريقة ديمقراطية في تونس التي تشهد انتقالا سياسيا منذ ثورة 2011 إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

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