Widgets Magazine
تسجيل
18:04 16 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    ما طبيعة الرد الأمريكي بعد الهجوم على أرامكو... ومفاجآت في نتائج الانتخابات التونسية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مواضيع حلقة اليوم: أنقرة تستضيف خامس قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا؛ الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للرد بعد الهجوم على أرامكو؛ ومرشحان يعلنان انتقالهما إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

    أنقرة تستضيف خامس قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا

    يعقد زعماء روسيا وإيران وتركيا لقاء قمة في أنقرة اليوم، لبحث أهم ملفات الأزمة السورية وسبل تسويتها، بما فيها الوضع في إدلب وشرق الفرات وإطلاق اللجنة الدستورية.

    وعبرت موسكو عن أملها في أن تمهد قمة اليوم لعقد اجتماع قمة بـ"صيغة اسطنبول" التي تضم روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا.

    حول هذا الموضوع، قال المحلل العسكري والاستراتيجي، شارل أبي نادر، إن القمة تحمل أهمية، خاصة بعد ما حدث مؤخرا من عملية عسكرية في إدلب ومساعدة روسيا الجيش السوري للتقدم وانعكاسه على استقرار الأوضاع هناك. وأشار أبي نادر إلي  أن روسيا مقتنعة باستكمال اتفاق أستانا وسوتشي  بعد وصول الجيش السوري  إلى خان شيخون مع وجود أكراد  حاولوا فتح خطوط مع سوريا وهو ما يمكن من لعب دور مهم في هذه النقطة مع ضغط دبلوماسي روسي  بالعودة لاتفاق أضنة..  وأكد الخبير العسكري  أن الشق السياسي هو اللجنة الدستورية من خلال إعادة  إطلاق العملية السياسية بشكل كامل وخاصة بعد خسارة الإرهابيين لمواقع  مهمة و بعد وصول الجيش السوري لخان شيخون أصبحوا أكثر اقتناعا باللجنة الدستورية والتسوية السياسية.

    الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للرد بعد الهجوم علي أرامكو

     

    مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في جينيف، 7 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Denis Balibouse
    المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن: نندد بالهجمات التي استهدفت منشآت "أرامكو"
    أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة وكانت واشنطن قد حمّلت إيران مسؤوليّته.

    هذا وحذر الكرملين من الاستنتاجات المتسرعة لدي تحميل أي طرف مسؤولية الهجوم علي منشآت النفط بالسعودية.

    وتعليقا علي هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي ،عبدالله العساف، إن "الهجوم الذي استهدف معملين للنفط  تابعين لشركة  "أرامكو" في بقيق وخريص،  يعتبر 11 سبتمبر جديد أصاب أحد أهم مراكز الاقتصاد في العالم ، مضيفا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشير إلي  أنه ربما يكون هناك تحالف دولي من عدد محدود من بعض الدول الأوروبية والعربية لتوجيه ضربة إلي إيران.

    وأوضح العساف في حديثه لـ "راديو سبوتنيك" أن هجوم أرامكو لا يستطيع "الحوثيون" القيام به لأنهم لا يجيدون التعامل مع الطائرات المسيرة ولأسباب جغرافية أيضا ، متهما ايران بالقيام بالهجوم لأنها سبق وهددت بأنه في حال صفرت صادراتها النفطية فإنه لن يكون هناك نفط يصدر من المنطقة.

    وأكد المحلل السياسي السعودي أن الأماكن التي صدرت منها الطائرات المسؤولة عن الهجوم والأماكن التي تجمع وتخزن فيها، أينما كانت ستصبح هدفا عسكريا مشروعا للتحالف العربي سواء في اليمن أو خارجه.

    مرشحان يعلنان انتقالهما إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

    أظهرت نتائج رسمية، إثر فرز 27 في المائة من الأصوات، تقدم كل من قيس سعيد ونبيل القروي للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، التي دُعي إلى المشاركة فيها أكثر من 7 ملايين ناخب.

    وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت تقدم المرشح قيس سعيد بـ19 بالمئة من الأصوات، يليه المرشح السجين نبيل القروي بـ15 بالمئة.

    وحول هذا الموضوع قال  المحلل السياسي ،كمال بن يونس، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية  تجاوزت 45% مع وجود بعض المقاطعة نتيجة للإجازات ، وفي ظل انشغال المواطنين بالعودة للمدارس أوضح أن تأثير استطلاعات الراي محدود ، منوها  إلي أن المرشح المسجون نبيل القروي الذي تواصل في الماضي مع الفقراء حصل على أصوات عالية مع وجود  تصويت عقابي للمرشحين الآخرين مثل عبد الكريم الزبيدي ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو، لأن الناخبين لا يريدون العودة إلى  منظومة ما قبل الثورة.

    ولفت ،بن يونس، خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك " إلي أن المرشح  قيس سعيد يمثل الوسط والاعتدال متوقعا أن الناخبين سيدعمونه أكثر من القروي برغم تعاطف البعض، وقال المحلل السياسي التونسي إن التحدي الآن هو كيف تستفيد الأحزاب من الانتخابات الرئاسية من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر متوقعا أن النظام القديم سيدعم نبيل القروي وفي نفس الوقت  سيتحالف المستقلون والمعارضة مع قيس سعيد والذي تبدو حظوظه في النجاح أقوى من القروي.

    الكلمات الدلالية:
    السعودية, أرامكو, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان جوار أوريون (The Jewels of Orion) للمصور البريطاني روس كلارك، الحائز على جائزة سير باتريك (SIR PATRICK MOORE PRIZE FOR BEST NEWCOMER) في المسابقة
    أفضل صور مسابقة التصوير الفلكي لعام 2019
    ترامب يكذب وزير خارجيته بشأن استعداده للقاء الرئيس الإيراني دون شروط مسبقة
    هل ترامب مستعد للمفاوضات مع إيران؟
    إنفوجرافيك - أخطر 20 دولة على سكانها في 2019
    أخطر 20 دولة على المقيمين فيها 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك