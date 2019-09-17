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18:25 17 سبتمبر/ أيلول 2019
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    عالم سبوتنيك

    بيسكوف: السعودية لم ترد على اقتراح بوتين... أردوغان يقترح إنشاء مدينة للاجئين

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: بيسكوف يقول إن السعودية لم ترد على اقتراح بوتين شراء منظومة "إس 400" أو "إس 300"؛ أردوغان يقترح إنشاء مدينة للاجئين على الحدود السورية؛ للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، انتخابات تشريعية في إسرائيل ومنافسة بين نتنياهو وغانتس.

    بيسكوف يقول إن السعودية لم ترد على اقتراح بوتين شراء منظومة "إس 400" أو "إس 300" لحماية البنية التحتية للمملكة.

    أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المملكة العربية السعودية لم ترد على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشراء إحدى منظومتي الدفاع الجوي "إس-300" أو "إس-400".

    وكان بوتين قد قال عقب المباحثات مع الرئيسين روحاني وأردوغان في أنقرة نحن على استعداد لتقديم المساعدة المناسبة للمملكة العربية السعودية، ويكفي أن تتخذ القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية قرارا، كما فعل قادة إيران، وهو شراء منظومة "إس-300"، أو كما فعل الرئيس أردوغان الذي اشترى من روسيا أحدث منظومة للدفاع الجوي "إس 400" .

    قال الكاتب الصحفي السعودي، صالح جريبيع الزهراني، إن: "المملكة العربية السعودية تنوع في أسلحتها بشكل مستمر"، موضحا أن "الأنظمة الصاروخية التي تملكها الآن كافية بشكل كبير لحماية الأجواء السعودية".

    ولفت إلى أنه لا يظن: "أن أي منظومة صاروخية في الوقت الحالي قادرة على أن تصد طائرات الدرون التي تحلق عادة على ارتفاعات منخفضة وكذلك إن كان الاستهداف من أماكن قريبة حتى أن "إس - 300" و"إس - 400" عاجزة عن التصدي لمثل هذه الأهداف الصغيرة".

    وأكد أن: "السعودية تفكر في امتلاك أحدث الأسلحة وهي دائما تعمل على تطوير أسلحتها ورأينا كيف أنها اتجهت للصين وفرنسا وأمريكا بطبيعة الحال"، مشيرا إلى أنه "لا مانع من امتلاك مثل هذه الصواريخ الرادعة مثل إس-300 وإس-400".

    اردوغان يقترح إنشاء مدينة للاجئين على الحدود السورية

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح بظهور الإرهابيين في المنطقة التي تم إنشاؤها على الحدود مع سوريا، مقترحا تحويلها إلى مدينة للاجئين. وقال الرئيس التركي عقب محادثاته مع بوتين وروحاني في أنقرة إنه بالنسبة للاجئين فمن الضروري إنشاء مدينة لهم، بحيث يشاركون في الزراعة.

    وأضاف أردوغان أنه أوضح لبوتين وروحاني أنه من الضروري إنشاء بنية أساسية لهم. ومن الضروري منع تشكيل ممر إرهابي".

    وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف أوغلو:" إن مقترح الرئيس التركي بإنشاء مدينة للاجئين السوريين في الشمال السوري يأتي في إطار سعي تركيا لتأمين حدودها الجنوبية المتأزمة مع سوريا، خاصة بعد خروقات وقف إطلاق النار المتكررة في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن المدينة المقترحة هي لتوطين اللاجئين السوريين المقدرين بأربعة ملايين سوري داخل الحدود التركية ."

    وأضاف أوغلو :"أن مسألة السيادة على المدينة المقترحة من المسائل التي ينبغي مناقشتها بين الأطراف ، لافتا إلى أن المرجح أن تكون الإدارة مشتركة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بإشراف تركي وموافقة روسية لأن المجتمع الدولي مسئول أيضا وليست مسئولية تركية فقط ."

    للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، انتخابات تشريعية في اسرائيل ومنافسة بين نتنياهو وغانتس

    يستمر التصويت في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات الكنيست والتي تعد الثانية خلال عام نظرا لفشل رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتلافه الحكومي لعدم حصوله على أكثر من ستين مقعد في الكنيست المكون من 120 مقعدا بعد أن ساهم رئيس حزب إسرائيل بيتنا ليبرلمان في فشل تشكيل الحكومة نتيجة انسحابة من الائتلاف مع نتنياهو .

     

    وبحسب لجنة الانتخابات الإسرائيلية فانه يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي ستة ملايين و340 ألفا، وتشتد المنافسة بين حزبي الليكود برئاسة نتنياهو الذي يطمح بولاية خامسة وبين خصمه ومنافسه رئيس حزب ازرق ابيض غانتس الذي يقدم نفسه بديلا لنتنياهو.

     

    قال الدكتور،عبد المجيد سويلم ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: "إنه خلال الفترة الماضية استطاع، أفيغدور ليبرمان، أن يـثبت نفسه كجهة متحكمة في النتائج التي ستفضي إليها هذه الانتخابات ، حيث لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يشكل حكومة بدون دعم ليبرمان ، كذلك بيني غانتس، مضيفا أن هناك أكثر من سيناريو بعد الانتخابات أولها أن يتم التضحية بنتنياهو ، ويتم تشكيل حكومة تحالف وطني بين غانتس والليكود وفي هذه الحالة فهم لا يحتاجون إلي ليبرمان ، وإما أن ينحاز الأخير إلي غانتس أو أن تذهب اسرائيل مرة أخري إلي انتخابات جديدة وفوضي جديدة .

    ولفت سويلم إلى أن انتخابات الكنيست تتأثر بتصويت العرب ،  فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما قلت حظوظ ،نتنياهو والليكود في تشكيل الحكومة ، مؤكدا أن وعود نتنياهو الاستيطانية  لن تؤثر كثيرا علي قرارات الناخبين ، حيث هوجم داخليا وخارجيا بسبب هذه الوعود  .

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