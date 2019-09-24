Widgets Magazine
تسجيل
16:23 24 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    سوريا تحذر من التدخل الخارجي في لجنتها الدستورية والقوى الأوروبية تطالب طهران بمحادثات جديدة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مواضيع الحلقة: سوريا تحذر من التدخل الخارجي في لجنتها الدستورية الجديدة؛ والقوى الأوروبية تطالب طهران بمحادثات جديدة بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي؛ وعجز غير مسبوق ينتظر موازنة العراق بديون تجاوزت 125 مليار دولار.

    سوريا تحذر من التدخل الخارجي في لجنتها الدستورية الجديدة

    طالبت سوريا بعدم التدخل الخارجي في عمل أي لجنة قد تتشكل لصياغة دستور جديد للبلاد، مشيرة إلى أن دمشق لا تزال مصرة على ضرورة أن تحترم تلك الخطوة سيادتها.

    مجلس الشعب السوري
    facebook/alsouria
    عضو مجلس الشعب السوري: الحكومة مرحبة وداعمة للجنة الدستورية

    يأتي ذلك بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة ، وأضاف أن الهيئة ستجتمع في الأسابيع المقبلة لكن لم ترد المزيد من التفاصيل.

    وكان مؤتمر عقدته روسيا العام الماضي قد كلف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وذلك بعد فشل عدة جولات من المحادثات لإنهاء الحرب . وكثف بيدرسن في الشهور القليلة الماضية جهوده للانتهاء من تشكيل اللجنة.

    قال عضو مجلس الشعب السوري، عمار الأسد، إن "الدولة السورية بعد مؤتمر "سوتشي"  كانت أول من دعم  وأرسل الأسماء لتشكيل اللجنة الدستورية، علي عكس الدول التي ماطلت في تشكيل اللجنة وأرسلت أسماء لا يمكن أن يكون لهم فائدة في عملية تعديل الدستور الحالي ، مضيفا أن الحكومة السورية مرحبة وداعمة للجنة الدستورية.

    وأوضح، الأسد، أن ما سيحدث هو عبارة عن تعديل لبعض مواد الدستور وليس تغييره ثم ستخضع  للاستفتاء الشعبي في سوريا، مشددا علي وجوب أن يكون النقاش داخل اللجنة الدستورية سوري - سوري  دون تدخل خارجي سواء من تركيا أو الدول الغربية الذين يجلبون العملاء والمرتزقة "بحسب قوله "

    وأوضح عضو مجلس الشعب السوري أنه في اللجنة الدستورية هناك تمثيل للكرد الذين يمثلون خط الوسط  والذين رشحتهم الدولة السورية ، أما الذين لم يتم تمثيلهم فهم يراهنون علي الولايات المتحدة التي لا يهمهما إلا مصالحها.

    القوى الأوروبية تطالب طهران بمحادثات جديدة بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي

    أيدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الولايات المتحدة وألقت باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر/ أيلول وطالبت طهران بالموافقة على محادثات جديدة مع القوى العالمية 

    العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
    © REUTERS / Leonhard Foeger
    الخارجية الإيرانية: طهران تجدد رفضها القاطع للتفاوض حول برنامجها الصاروخي
    بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.

    لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استبعد إمكانية التفاوض على اتفاق جديد مع القوى العالمية قائلا إن الشركاء الأوربيين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وسعى الزعماء الأوروبيون لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن كما أن هناك محاولات للجمع بين طهران وواشنطن على طاولة المفاوضات من جديد .

    قال الخبير السياسي والاستراتيجي هادي محمدي إن مسألة العودة لطاولة المفاوضات التي جاءت في بيان الأوربيين أمس في مجلس الأمن مسألة محسومة إيرانياً وذلك على كل مستويات القيادة في طهران من المرشد الأعلى إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية.

    وأضاف محمدي أن الدافع وراء هذا البيان الأوروبي واضح وهو أن الأوربيين لا يختلفون مع واشنطن في موقفها تجاه إيران في الأهداف وإنما من الممكن أن يختلفوا في التكتيكات والوسائل وهو ما وضح جلياً في منطوق البيان.

    عجز غير مسبوق ينتظر موازنة العراق بديون تجاوزت 125 مليار دولار

    كشفت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي عن تجاوز الديون الخارجية المترتبة على العراق 125 مليار دولار، وسط تحذيرات من أثر ذلك على مستقبل اقتصاد البلاد في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة وتأثيراتها

    علم العراق
    © AP Photo / Sam McNeil
    خبير اقتصادي عراقي: عجز الموازنة وزيادة الديون يرجع لعدة أسباب منها الفساد
    على انتاج النفط  الذي تمثل إيراداته حوالى 95 بالمئة من الموازنة.

    وهددت اللجنة المالية النيابية بعدم تسلم موازنة 2020 من الحكومة في حال احتوائها على عجز مالي كبير، بينما تستمر بعقد اجتماعات مع وزارة المالية للتباحث بشأن تقليل العجز والاعتماد على الإيرادات غير النفطية.

    ويعتمد الاقتصاد العراقي على واردات النفط الخام بنسبة حولى 95 بالمئة فيما تتعدد استهلاكاته. ويضخ العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

    قال الخبير الاقتصادي العراقي، باسم جميل انطوان، إن "عجز الموازنة سابقا كان يعتبر عجزا غير حقيقي إلا أنه مع توالي السنوات وانخفاض أسعار النفط  وزيادة النفقات وخاصة التشغيلية وانتشار الفساد بشكل كبير واعتماد الاقتصاد العراقي علي النفط والغاز  بشكل أساسي، أدي لعجز الموازنة ومن ثم تغطية هذا العجز عن طريق ديون خارجية من منظمات دولية وشركات وهذا يشكل عبئا علي الاقتصاد العراقي .

    وأوضح، أنطوان، أن العجز في الموازنة قسم منه عبارة عن ديون خارجية للنظام السابق لدول الخليج، هذا بالإضافة إلي الديون الداخلية ، مشددا علي ضرورة إعادة هيكلة الموازنة والاعتماد علي القطاع الخاص وتفعيل القطاعات الانتاجية لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل  لحل مشكلة عجز الموازنة .

    وحول دور اللجنة المالية البرلمانية ، أكد انطوان أنها يجب أن تجتمع مع ذوي الاختصاص والكفاءات مع وزارة المالية والمكلفين بإعداد الموازنة ويجري عملية تشذيب لها وتخليصها من النفقات الزائدة .

     وثمن "الخبير الاقتصادي العراقي" الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء مثل توقيعه العديد من الاتفاقيات المهمة مع الصين والتي تخص القطاعات الصناعية والزراعية والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد وعدم الاعتماد فقط علي إيرادات النفط.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    الكلمات الدلالية:
    العراق, طهران, إيران, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة أزياء ترتدي زيا من تصميم موسكينو (Moschino) خلال عرض أزياء أسبوع الموضة ربيع-صيف 2020 في ميلانو، إيطاليا 19 سبتمبر 2019
    أسبوع الموضة في ميلانو...إحياء لوحات بيكاسو في أسلوب مذهل
    أمريكا لم تصدر تأشيرات للروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
    أمريكا لم تصدر تأشيرات للروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
    إنفوجرافيك - مقارنة بين آيفون 11 وغالاكسي 10
    مقارنة بين آيفون 11 وغالاكسي 10
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك