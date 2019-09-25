Widgets Magazine
تسجيل
16:45 25 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    وساطة باكستانية للتهدئة بين واشنطن وطهران... الكونغرس يبدأ إجراءات عزل ترامب

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مواضيع الحلقة: عمران خان: واشنطن والرياض طلبا من إسلام آباد التوسط لدى إيران؛ مجلس النواب الأمريكي يبدأ تحقيقا رسميا لمساءلة وعزل ترامب؛ عادل عبد المهدي يزور الرياض اليوم...وحديث عن مبادرة عراقية للتهدئة بين السعودية وإيران.

    عمران خان: واشنطن والرياض طلبا من إسلام آباد التوسط لدى إيران

    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
    © AFP 2019 / TIZIANA FABI
    العاهل الأردني عن التوتر في الخليج: ملتزمون بالدفاع عن أشقائنا
    أفاد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بأنه يلعب دور الوسيط لحلحلة التصعيد مع إيران بطلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.

    وقال خان في تصريح صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلبا منه التوسط  مع الرئيس الإيراني، بهدف التهدئة أو حتى التوصل لاتفاق جديد ".

    ومن المتوقع أن يعلن روحاني في كلمته المرتقبة عن مبادرة إيرانية لإنشاء تحالف من القوى الإقليمية من أجل تأمين منطقة الخليج ومضيق هرمز.

    تعقيبًا على ذلك، قال د رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، إن ترامب كان يأمل أن تخضع إيران  لتهديداته، وتأتي صاغرة  ولكن هذا  لم يحدث، موضحًا أن هناك توترًا كبيرًا في المنطقة إما حرب أو تهدئه .

    وأكد الصيداوي في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن الضربة التي تلقتها السعودية في أرامكو، جعلتها  تبحث عن حل مع إيران، أو حل  لحربها في اليمن، لذلك يبدو أن السعودية وأمريكا اختارتا التهدئة .. مشيرًا أن ايران أدارت الصراع بحنكة، وفي نفس الوقت تهدد بعمل عسكري لو تم الهجوم عليها.

    وقال الصيداوي إن المبادرة الفرنسية والباكستانية تدل على أن هناك مساعي حثيثة للتهدئة، موضحا أن أمريكا تتهم إيران بضرب أرامكو، ولكن هناك رؤية أوروبية بأن القصف تم من اليمن، لأنه ليس من مصلحة إيران أن تضرب أرامكو، حتى لا تؤجج الرأي العالمي عليها.

      ولفت أن  هناك أقمار اصطناعية والدول الكبرى تعرف حقيقة ما حدث من خلال، معتبرًا أن ترامب ليس برجل حرب بل هو أكثر الرؤساء الأمريكيين بعيدا عن التدخل المباشر، إنما هو رجل إعلامي واقتصادي فقط ، يبحث عن المصلحة .

    مجلس النواب يبدأ تحقيقا رسميا لمساءلة وعزل ترامب

    أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

    ووفقا لها، فإن تصرفات الرئيس الأمريكي تظهر أنه "خان منصب الرئيس، الأمن القومي، وسلامة الانتخابات.

    وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020

    من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي تحركات الديمقراطيين في الكونجرس بأنها "مطاردة الساحرات".

    تعليقًا على ذلك، قال الدكتور فيصل غازي، مستشار مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، إن "  العراق يلعب دورًا في تقريب وجهات النظر، بعد تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وطهران، فضلًا عن محاولات أخرى للتهدئة بين المملكة العربية السعودية وإيران، في منطقة الخليج العربي"، موضحًا أن زيارة رئيس وزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، اليوم، إلى الرياض تصب في هذا الإطار، خاصة بعد استهداف أرامكو.

    وأضاف غازي في حديثه مع "عالم سبوتنيك" قائًلا: " أن العراق يسعى لعقد مؤتمر إقليمي، يمكن أن تلعب مصر دورا مهما خلاله، لكن لا يوجد ضمانات لمشاركة كلا من السعودية والإمارات، في هكذا مبادرة، باعتبار أن إيران هي من تمارس سياسية الهيمنة على المنطقة"، مشددًا على أهمية إجهاض محاولات زج العراق في حرب كبرى، في ظل محاولات الجنرال قاسم سليمان لتهيئة مسرح العمليات العسكرية، في كل من العراق، سوريا، لبنان واليمن-وفق قوله-. 

    عادل عبد المهدي يزور الرياض اليوم..وحديث عن مبادرة عراقية للتهدئة بين السعودية وإيران

    يتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى الرياض، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

    وكشفت مصادر تحدثت إلى قناة "الميادين" اللبنانية عن قيام العراق بتحرك يهدف إلى تقديم مبادرة للوساطة بين الرياض وطهران.

    وقالت المصادر، التي لم تكشف عنها القناة، إن "الوساطة العراقية تهدف إلى لقاء يجمع قادة إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد".

    وكانت  شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية قد أعلنت في وقت سابق بأن الاعتداء الذي استهدف معملين كبيرين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من العراق.. الأمر الذي نفاه مجلس الوزراء، مشددا على وقوف بغداد على الحياد في أزمة دول الجوار.

    تعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي ماك شرقاوي، إنه في الفترة السابقة ظهرت محاولة ضغط من ترامب على الرئيس الأوكراني، من خلال المعونات التي تقدمها أمريكا لأوكرانيا؛  لفتح تحقيقي مع ابن جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الأمريكية القادمة.

     وأشار شرقاوي إلى أن  الديمقراطيين بقيادة  نانسي بيلوسي يريدون إحراج ترامب أمام ناخبيه، لأنهم يرون أنه أفلت من العقاب أكثر من مرة، موضحًا أنه  لا يجوز توجيه اتهام للرئيس الأمريكي طبقا لتعليمات وزارة العدل.

    وأضاف:" مجلس النواب يحقق الآن في هذه الانتهاكات  واتهامات تعطيل  العدالة،  لأن من سلطة مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن يزيحا الرئيس اذا ارتكب جريمة عظمى، لكن الاتهامات  ستؤثر على موقف ترامب في الانتخابات".

    الكلمات الدلالية:
    إيران, الولايات المتحدة, دونالد ترامب, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تدريب عسكري لجنود الجيش السوري على أيدي أفراد القوات الروسية في القاعدة العسكرية في يعفور، على بعد 30 كلم غرب دمشق، 24 سبتمبر 2019
    تدريب نخبة الجيش السوري على أيدي القوات الروسية في سوريا
    ترامب يعاني من معاملة سيئة
    ترامب يعاني من معاملة سيئة
    إنفوجرافيك - أقوى جوازات سفر في العالم في 2019
    أقوى جوازات سفر في العالم عام 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك