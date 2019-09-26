بوتين يؤكد دعمه لفنزويلا... وإيران تدعو الخليج للانضمام إلى "تحالف الأمل"

مواضيع حلقة اليوم: بوتين يؤكد دعم الشرعية في فنزويلا ويدعو لحوار داخلي، وروحاني يدعو دول الخليج إلى الانضمام إلى "تحالف الأمل"، والرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

بوتين يؤكد دعم الشرعية في فنزويلا ويدعو لحوار داخلي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أثناء استقباله نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، في الكرملين، موقف روسيا الداعم لكل مؤسسات السلطة الشرعية، والمؤيد للحوار بين المعارضة والحكومة.

وأضاف أن "روسيا تدعم باستمرار كل أعضاء السلطة الشرعية في فنزويلا، بما في ذلك مؤسسة الرئيس والبرلمان"​​.

وقال موريس نهرا رئيس جمعية الصداقة الفنزويلية اللبنانية، إن الهدف من لقاء بوتين مادورو في الكرملين هو أخذ ضمانة روسية لدعم مادورو في وجه الولايات المتحدة وحلفائها في أمريكا اللاتينية الذين يدعمون صنيعتهم غوايدو رئيس البرلمان الذي ستنتهي مدته هذا العام.

وأشار نهرا إلى أن لروسيا دوراً مهماً في هذه الأزمة من خلال دعم تحرر فنزويلا في مجلس الأمن، هذا دبلوماسياً، أما اقتصادياً فهو الدعم الروسي الصيني اقتصاديا لمواجهة الأزمة الحادة اقتصادياً .

وأضاف رئيس جمعية الصداقة الفنزويلية اللبنانية أن صمود كراكاس في مواجهة هذه الضغوط الأمريكية والغربية يتطلب تماسكا داخليا، ودعما روسيا، ومساندة شعوب أمريكا اللاتينية للسطة المنتخبة في كراكاس.

روحاني يدعو دول الخليج إلى الانضمام لـ"تحالف الأمل"

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أمن المنطقة لن يستتب "إلا بخروج القوات الأميركية" منها، معتبرا أن تشكيل أي تحالف أمني فيها تحت قيادة قوات أجنبية يعد تدخلا في شؤون المنطقة.

ودعا جميع دول منطقة الخليج للانضمام إلى مبادرة "تحالف الأمل من أجل السلام في مضيق هرمز"، موضحا أنه يقوم على "التفاهم المتبادل وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي، كريم بدر، "إن "تحالف الأمل" الذي أعلن عنه الرئيس الإيراني حسن روحاني وضع الكرة في ساحة دول الخليج، مشيرا إلى أن روحاني يريد من خلال المبادرة تجنيب المنطقة الاحتقان ونشر السلام.

وشكك بدر في قدرة الولايات المتحدة علي حماية الخليج، مضيفا أن روحاني طرح مشروع في مقابل مشروع آخر وهو التصدي والمواجهة بسبب الحصار المفروض علي بلاده .

ولفت بدر إلي أن زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلي السعودية كان الهدف منها محاولة تقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران بعلم الأخيرة، مبينا أن الأمم المتحدة قد تقوم بدور الرقيب علي مبادرة روحاني في حال تنفيذها لأنها مبادرة دولية مكتملة العناصر، وأعرب عن اعتقاده أن هناك دولا من المنطقة قد تؤيد المبادرة مثل العراق وقطر وسلطنة عمان.

الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وقال نتنياهو خلال مراسم تكليفه بتشكيل الحكومة، "إنه إن لم يتمكن من ذلك، فإنه سيُعيد التفويض إلى الرئيس، مشيرا إلى أنه يسعى لتأسيس حكومة وحدة واسعة التمثيل".

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، طلال العوكل "إن فرص بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة أقرب إلي الصفر، لأنه يلزمه مقاعد "أفيجدور ليبرمان" زعيم حزب اسرائيل بيتنا والذي يرفض التحالف لأن لديه شروط "، والبقية أعلنوا أنهم ليسوا مستعدين للتعاون مع نتنياهو، مضيفا أن حكومة الوحدة أصبحت مهددة لأن هناك رفضا من قبل بيني غانتس .

وأوضح العوكل أنه في حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، فإن الرئيس الاسرائيلي سوف يكلف بيني غانتس بتشكيل الحكومة، مشيرا إلي أن نجاحه في تحقيق هذا الأمر مرتبط بتحالفه إما مع ليبرمان أو العرب ممثلين في القائمة المشتركة، ولو لم يتحقق ذلك فقد تجري انتخابات للمرة الثالثة.