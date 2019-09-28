Widgets Magazine
تسجيل
17:52 28 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    تركيا تهدد الولايات المتحدة بإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا بشكل أحادي حال فشل محادثاتهما

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تركيا تهدد الولايات المتحدة بإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا بشكل أحادي حال فشل محادثاتهما والحكومة اليمنية ترفض أي مشاورات جديدة مع الحوثيين دون تطبيق اتفاق ستوكهولم والاتحاد الأفريقي يعتزم الدخول بقوة على خط التسوية السياسية.. وضربات للأفريكوم على الجنوب الليبي

    تركيا تهدد الولايات المتحدة بإقامة منطقة آمنة

    قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا غير راضية عن وضع المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، لإنشاء "منطقة آمنة" مزمعة في شمال سوريا وستعمل من جانب واحد إذا لم يتحقق تقدم.

    وبدأ البلدان دوريات برية وجوية مشتركة على طول جزء من الحدود بين سوريا وتركيا. لكن أنقرة لا تزال غاضبة من دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب وهي حليف رئيسي لها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

    وكان المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، قال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن واشنطن تمضي بإخلاص وبأسرع ما يمكن في هذا الموضوع، محذرا من أي عمل أحادي في المنطقة.

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
    © AFP 2019 / ADEM ALTAN
    خارجية تركيا: خطوات واشنطن بالمنطقة الآمنة شمالي سوريا تجميلية وتنحاز للإرهابيين

    قال الكاتب والمحلل السياسي، يوسف كاتب أوغلو، إن "الموقف الأمريكي في أضعف صوره فوجود حوالي 23 قاعدة أمريكية جاءت لأهداف استراتيجية أساسها تقسيم سوريا وإنشاء فيدرالية كردية أو دويلة كردية في هذه المنطقة والاستفادة من الثروات الطبيعية في الرقة ودير الزور من خلال منابع النفط والغاز والمياه"، موضحا أنه "يعتبر بالأساس خيار استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية و تريد الحصول على حصة من هذه الكعكة التي أصبحت مسرحا لجميع القوى التي تريد تحقيق مكاسب استراتيجية".

    وأكد أنه "من المستبعد أن يحدث صدام بين تركيا وأمريكا بهذا الخصوص لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الأضعف في هذا الملف تحديدا ويوجد تخبط واضح ولا توجد استراتيجية محددة وبالتالي إذا قامت تركيا بعملية عسكرية أحادية سترضخ الولايات المتحدة الأمريكية وتنسحب أو ستأمر المليشيات المدعومة من قبلها بالانسحاب تلبية للمطالب التركية".

    وتوقع أن تواجه أمريكا التقدم التركي بسياسة العقوبات على تركيا وحشد المجتمع الدولي ضد الأخيرة".

    الحكومة اليمنية ترفض أي مشاورات جديدة مع الحوثيين دون تطبيق اتفاق ستوكهولم

    أكد وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، أن حكومة بلاده لن تذهب إلى أي مشاورات مقبلة مع حركة أنصار الله حتى يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعلق بالحديدة.

    جاءت تصريحات الحضرمي خلال لقائه في نيويورك المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي أنهى جولة جديدة في المنطقة شملت السعودية وسلطنة عمان، في سياق مساعيه لتحقيق السلام بين الأطراف.

    وبحث الحضرمي مع غريفيث، مستجدات اتفاق الحديدة لا سيما تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات وموضوع قوات الأمن المحلية، والمبادرة السابقة للحكومة حول فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية، والملفات الثلاثة تمثل أبرز نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ الاتفاق المتعثر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

    جماعة الحوثيين في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    أخطر السيناريوهات المقبلة في اليمن... هل فشلت مشاورات السويد

    وفي هذا السياق يقول رئيس تحرير موقع اليمن الإلكتروني، جمال باراس، إن "النقطة الرئيسية في اتفاق ستوكهولم والتي لم يتم تنفيذها من قبل الطرفين هي تسليم الميناء إلى قوة أمنية محلية وانسحاب القوات من كلا الطرفين سواء من ميناء الحديدة أو مدينة الحديدة أو الموانئ الأخرى".

    وأشار إلى أن "ما قام به الحوثيون من تعيين أشخاص تابعين لهم محل قوات خفر السواحل زاد الأمر صعوبة وتعقيدا".

    ولفت إلى أن "من أهم أسباب فشل اتفاق الحديدة أيضا هو عدم التدقيق في بنود الاتفاق، وعدم تضمنها للعقوبات في حال أخل أحد الأطراف بما تم التوقيع عليه".

    كما أكد باراس أنه يمكن الضغط على الأطراف لتنفيذ الاتفاق إذا تدخل مجلس الأمن مباشرة، لأن لقاء وزير الخارجية الحضرمي مع المبعوث الاممي لليمن مارتن غريفيث كان لقاء مخيبا للآمال، كونه يخاف من التوقيع على اتفاق آخر حتى لا يتعرض للفشل مثل اتفاق الحديدة.

    الاتحاد الأفريقي يعتزم الدخول بقوة على خط التسوية السياسية.. وضربات للأفريكوم على الجنوب الليبي

    أكد الاتحاد الإفريقي حرصه على انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حل للنزاع الليبي، وخاصة في ضوء تعيين مبعوث مشترك له وللأمم المتحدة إلى ليبيا. وأعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان صدر عقب اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب عن "قلقه العميق إزاء خطورة الوضع" في ليبيا و"تداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الإفريقية".

    رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج
    © AP Photo / Frank Franklin II
    "بينها دولتان عربيتان"... السراج يتهم 3 دول بالتدخل السلبي في ليبيا ويهاجم حفتر

    من جهة أخرى.. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته شنت غارة جوية استهدفت مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي، جنوب غرب ليبيا، للمرة الثالثة على التوالي في أسبوع، ضمن حملة مستمرة ضد مقاتلي التنظيم. وفي بيان لها، قالت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الغارة أدت إلى مصرع 17 إرهابيا، فيما لم يسجل ضحايا مدنيون، مشيرة أن الغارات تأتي بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

    قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، علام الفلاح إن "الاتحاد الأفريقي نفسه والدول الأفريقية ضعيفة وهشة ولا تستطيع حل مشاكل وقضايا العمق الأفريقي وليس في شمال أفريقيا المحاذي للدول الأوروبية خاصة".

    وأشار إلى أن "الأوروبيين يخشون من تطور الأوضاع في ليبيا بشكل أكبر ويخشون من وجود دولة على ضفاف البحر المتوسط يتواجد بها تنظيمات داعش والقاعدة وجماعات إرهابية أخرى".

    ولفت إلى أن "الليبيين يعولون على التدخل الأوروبي المساعد وليس المهيمن"، مبينا أن "الاتحاد الأفريقي وقف صامتا أمام قصف الناتو عام 2011 ولم يستطع التدخل بشكل مباشر فلا يعتبر طرفا قويا في الأزمة الليبية".

    انظر أيضا:

    الجيش اليمني: تدمير عربات وأسلحة للحوثيين بغارات للتحالف شرق صعدة
    مباحثات دبلوماسية روسية - يمنية
    أنقرة تعلن تنفيذ الدورية الجوية المشتركة السابعة بالمنطقة الآمنة شرق الفرات
    في ظل دعوات إلى مؤتمر دولي ليبي... مقترحات في الجمعية العامة لإحلال السلام
    تركيا تعتزم إنشاء قواعد عسكرية دائمة مع أمريكا في المنطقة الآمنة في سوريا
    الكلمات الدلالية:
    اليمن, تركيا, سوريا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راكبو الدراجات الهوائية على طريق يونغاس (طريق الموت) في بوليفيا
    الأدرينالين في كل ثانية لمحبي السياحة الخطرة والمثيرة في العالم
    نشر صواريخ باتريوت وأجهزة رادار ونحو 200 جندي أمريكي في السعودية
    لماذا كل هذه التعزيزات الأمريكية في السعودية؟
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك